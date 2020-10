Teltow-Fläming

Seit vergangenem Montag ist die Bahnstrecke zwischen Niedergörsdorf, Jüterbog, Luckenwalde und Ludwigsfelde gesperrt. Viele Pendler sind schon jetzt genervt von den Umständen. Ein Grund dafür: Die Ausweichstrecke von Treuenbrietzen bis nach Berlin ist keine wirkliche Alternative. Denn wie MAZ-Leser Gunter Seidemann berichtet, wird dort ebenfalls gebaut. Auf Facebook macht er seinem Ärger Luft. Der MAZ berichtet er: „Der RB 33 fährt nur bis Michendorf, von dort geht es auch mit Ersatzverkehr nach Potsdam weiter. Dadurch verdoppelt sich die Fahrzeit auch auf der Umgehungsstrecke!“

Auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn, bestätigt ein Sprecher der MAZ, dass es auch auf dieser Strecke umfangreiche Bauarbeiten gibt. „Es ist tatsächlich so, dass vom 4. Oktober bis 1. November 2020 der Abschnitt Griebnitzsee Ost – Potsdam-Rehbrücke komplett gesperrt ist“, erklärt er. Auf die Frage, warum die Bauarbeiten gerade jetzt parallel zu den Bauarbeiten auf der Strecke der Anhalter Bahn laufen müssen, geht der Sprecher dagegen nicht ein. Laut Bahn seien die ODEG und der VBB jedoch rechtzeitig darüber informiert worden.

Hintergrund: Vom 5. Oktober bis zum 12. Dezember fahren zwischen Ludwigsfelde, Luckenwalde, Jüterbog und Niedergörsdorf sowie zeitweise erweitert bis Lutherstadt Wittenberg keine Züge des Regional- und Fernverkehrs. Die Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und Halle beziehungsweise Leipzig wird in diesem Bereich saniert und daher komplett gesperrt. Für den Regionalverkehr werden auf insgesamt fünf Linien Busse im Ersatzverkehr eingesetzt.

Verständnis für die nun noch parallele Baustelle haben Fahrgäste eher weniger. „Wir Pendler freuen uns riesig, dass die Bahn auf zwei Strecken nach Berlin gleichzeitig baut“, kommentiert Gunter Seidemann die Situation höhnisch. Er und viele andere Pendler kritisieren die Planungen und fühlen sich zudem von Seiten der Bahn nicht ausreichend informiert. Laut MAZ-Informationen seien im Vorfeld der Sperrung der Anhalter Bahn wegen Corona keine Flyer im Zug verteilt worden. Auch an den Bahnhöfen gab es angeblich keine Information durch Plakate oder Ähnliches. Dabei nutzen nur die wenigsten die VBB-App, in der die Sperrung angekündigt wurde.

Verstreute Informationen erschweren den Überblick

Dass die Fahrgäste im Vorfeld nicht ausreichend informiert worden sind, sieht die Bahn jedoch anders. „Es gab Plakate und Broschüren in den Zügen, Informationen unter www.bahn.de/bauarbeiten und in der App“, so der Bahn-Sprecher. Darüber hinaus habe es Vorankündigungen über den DB Navigator und den DB Streckenagent sowie Informationen auf den Monitoren in den Zügen und mehrere Artikel in der Kundenzeitschrift gegeben. Auch Fahrplanaushänge auf den Bahnhöfen seien aufgehängt worden. „Außerdem waren DB-Mitarbeiter auf Informationsveranstaltungen vor Ort“, so der Sprecher weiter.

Dass auf der Strecke der Linie RB 33 auch gebaut wird und Ersatzbusse eingesetzt werden, ist auf der Internetseite der Bahn jedoch nicht unter Bauarbeiten aufgeführt. Für Informationen verweist der Bahn-Sprecher auf die ODEG. Die sei als Betreiber der Strecke zuständig und genau wie die VBB „rechtzeitig“ über die Bauarbeiten informiert worden. Die ODEG informiert auf ihrer Webseite auch über den Einsatz von Ersatzbussen ab Michendorf – vorausgesetzt die Fahrgäste wissen bereits, dass sie dort nachschauen müssen. Der Grund für die Sperrung seien „Bauarbeiten der DB Netz AG“, heißt es auf der ODEG-Seite.

Ersatzbusse : Bahn habe Kapazitäten ausreichend geplant

Doch nicht nur die zeitgleichen Bauarbeiten und die fehlenden oder zum Teil schwer zu findenden Informationen sorgen bei Pendlern für Ärger – auch beim Ersatzverkehr gibt es Probleme, wie Christian Penzel aus Luckenwalde aus eigener Erfahrung weiß. „Ich hatte einen Busfahrer, der sich hier überhaupt nicht auskannte und sich mehr als einmal komplett verfahren hat. Er fand die B101 nicht. Zudem war der Bus als Linie B ausgeschildert, die eigentlich überall hält. Er fuhr aber als Linie A direkt nach Ludwigsfelde durch. Dementsprechend war die Stimmung unter den Fahrgästen. Der Busfahrer meinte, er halte sich an seinen Plan. Und wie ich gehört habe, war das kein Einzelfall“, kritisiert Penzel. Darüber hinaus seien stehende Fahrgäste auch schon wegen der langen Fahrt auf der B101 von Busfahrern aus den Bussen geworfen worden.

Auf MAZ-Nachfrage, ob die Ersatzbusse überhaupt ausreichen, um alle Fahrgäste zu transportieren, erklärt der Bahn-Sprecher: „Für die DB-Linien haben wir weitgehend die Kapazitäten ausreichend geplant, bei einzelnen Fahrten haben wir bereits nachgesteuert und zusätzliche Busse bestellt. Wir beobachten also die Situation fortlaufend und reagieren!“ Dass die Busse zum Teil überfüllt sind läge laut des Sprechers daran, dass oft mehrere Busse an den Bahnhöfen eintreffen und „alle Kunden in das erste Fahrzeug steigen, das dann sehr voll ist, während die weiteren Busse noch viele Sitzplätze haben.“

Von Isabelle Richter/ Margrit Hahn