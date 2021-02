Jüterbog

Am Montag dürfen Gartenmärkte und Blumenläden in Brandenburg wieder öffnen. Damit steht dem Start in die Gartensaison nichts mehr im Weg. In den vergangenen Tagen haben auch Hobbygärtner aus Jüterbog angefangen, ihre grüne Oase wieder in Schuss zu bringen. Um Sträucher und Büsche von Schädlingen zu befreien, greifen einige Gartenbesitzer auch zu chemischen Mitteln.

Beliebt ist etwa der Insektenvernichter Bi 58. Das Fraß- und Kontaktinsektizid kennen viele noch aus DDR-Zeiten. Es gilt als echter Allrounder und hilft gegen saugende und beißende Insekten an Zierpflanzen, Gemüse und Erdbeeren. So wird mit Bi 58 zum Beispiel versucht, den gefräßigen Buchsbaumzünsler zu bekämpfen.

Dessen Raupen machen sich über den kompletten immergrünen Busch her. Das Problem: Der Befall ist anfangs nur schwer zu erkennen. Die Raupen fressen sich tief im Inneren des Gehölzes satt. Oft ist es schon zu spät, wenn der Befall von außen entdeckt wird. Hektisch greifen Hobbygärtner dann schnell zur Chemiekeule. Doch das ist keine gute Idee. Denn Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Dimethoat – dazu zählt auch Bi 58 – sind seit 2019 verboten.

„Die Aufbrauchfrist ist am 30. Juni 2020 abgelaufen“, erklärt Kai-Uwe Socha, Sprecher des Brandenburger Pflanzenschutzdienstes. „Seitdem dürfen diese Mittel nicht mehr angewendet werden.“ Reste, die jetzt noch vorhanden sind, können nur noch vernichtet werden. „Kleinere Mengen, wie sie im Haus- und Kleingartenbereich normalerweise anfallen, werden am besten über das Schadstoffmobil oder regionale Annahmestellen für Schadstoffe entsorgt“, so Kai-Uwe Socha auf MAZ-Nachfrage. „Auf keinen Fall“, betont er „darf eine Entsorgung über den normalen Hausmüll erfolgen.“

Der Buchsbaumzünsler macht Gartenbesitzern zu schaffen. Vor allem, weil man den Schädlingsbefall erst zu spät erkennt. Für viele hilft da nur noch der Griff zu aggressiven Mitteln. Quelle: Hartmut F. Reck

Werden die verbotenen Mittel auch jetzt noch angewendet, stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar. Sie kann mit einem teuren Bußgeld geahndet werden. Systematische Kontrollen zum Einsatz von verbotenen Pflanzenschutzmitteln wie in der Landwirtschaft oder im Erwerbs-Gartenbau gibt es im Haus- und Kleingartenbereich zwar nicht. Falls Hobbygärtner mitbekommen, dass einer der Nachbarn offenkundig gegen pflanzenschutzrechtliche Regelungen verstößt, ist es aber möglich, einen konkreten Fall beim Pflanzenschutzdienst anzuzeigen. Dazu rät Kai-Uwe Socha jedoch nur im Einzelfall, wenn jemand das Verbot trotz Hinweisen bewusst ignoriert. Als ersten Schritt empfiehlt er deshalb: „Bei einem Verdacht, dass der Nachbar ein nicht zugelassenes Pflanzenschutzmittel verwendet, sollte auf jeden Fall das Gespräch mit diesem gesucht werden.“

Doch wie gefährlich ist der Einsatz von solchen verbotenen Mitteln wirklich für die Umwelt? Laut Kai-Uwe Socha könne man das nicht pauschal beantworten, da sich die Mittel in ihren Eigenschaften stark unterscheiden. Zur ausgehenden Gefahr von Insektenvernichtern, erklärt er aber allgemein: „Wenn Pflanzenschutzmittel verboten werden, muss davon ausgegangen werden, dass nach derzeitigem Kenntnisstand eine ausreichend sichere Anwendung mit Blick auf die menschliche Gesundheit und den Naturhaushalt nicht gewährleistet werden kann.“

Augen auf beim Pflanzenkauf

Um sich selbst zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten, sollten Hobbygärtner deshalb lieber auf die Chemiekeule verzichten. Eine Vielfalt an verschiedenen Pflanzenarten kann bereits helfen, Schädlingen vorzubeugen. Darüber hinaus erklärt Kai-Uwe Socha: „Bei der Auswahl der Pflanzen für den Garten sollte man sich auf Arten konzentrieren, die sich auf dem vorgesehenen Standort auch wohlfühlen. Beispielsweise sollten sehr lichtbedürftige Pflanzen einen entsprechend sonnigen Standort erhalten, kälteempfindliche Pflanzen einen geschützten Standort und so weiter. Zudem sollte man schon beim Kauf von Saat- und Pflanzgut darauf achten, dass man sich für robuste, wenig krankheitsanfällige Sorten entscheidet.“

Wenn Krankheiten und Schädlinge trotzdem auftreten, sei eine entsprechende Hygiene im Garten wichtig. „Viele Befallsstellen an Pflanzen – wie etwa von Blattläusen oder vom Mehltaupilz befallene Triebspitzen – können einfach abgeschnitten werden“, so der Experte. Befallene Pflanzenteile wie verfaulte Früchte sollten dagegen umgehend aus dem Garten entfernt werden, damit sich die Schaderreger nicht weiter ausbreiten können. Weiterhin sei die Förderung von Nützlingen durch das Aufhängen von Nistkästen für Vögel oder das Aufstellen von Insektenhotels ein hilfreiches Mittel gegen ungebetene Gäste im heimischen Garten.

Von Isabelle Richter