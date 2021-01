Klausdorf

Gleich mehrere Kommunalpolitiker im Kreis sehen plötzlich eine Chance, seit Jahrzehnten geforderte Radwege zwischen Ortsteilen oder interkommunal endlich finanziert zu bekommen. Nicht nur der Saalower Ortsvorsteher und Gemeindevertreter Theo Boss (UWG) und Gemeindevertreter Dirk Pehnert (UWG) reagierten sofort, als die Bundesregierung Anfang der Woche für den Radverkehr das Sonder-Förderprogramm „Stadt und Land“ veröffentlichte. Auch Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) griff im wahrsten Sinne des Wortes sofort zur Feder.

Er schrieb seinem Amtskollegen Frank Broshog (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee, einen Brief; „keine Mail, einen richtigen Brief“, wie er am MAZ-Telefon sagt. Darin fragt Berger, ob sich der Nachbar-Verwaltungschef vorstellen kann, „mit dieser Förderung gemeinsam die seit langem von beiden Bürgerschaften in Lüdersdorf und Kummersdorf-Alexanderdorf gewünschte Radwege-Verbindung anzugehen“. Für Trebbin gehe es dabei noch um mehr, Berger erklärt: „Wir bekommen ja auch unser Radweg-Vorhaben von Trebbin über Klein Schulzendorf nach Lüdersdorf finanziell schon seit Jahren nicht in den Griff.“

Ein Radweg fehlt auch von Lüdersdorf nach Kummersdorf-Alexanderdorf. Quelle: MAZ-Archiv

Die Saalower sehen bei der Verbindung in den Nachbar-Ortsteil Mellensee vor allem 400 Meter, für die es bisher keinerlei Aussicht auf Finanzierung gab. Theo Boss sagt: „Das wäre die Riesenchance, nicht noch Jahre auf irgendeinen Investor warten zu müssen, dem wir diesen Bau auferlegen könnten.“ Ortsbeiräte von Saalow kämpfen seit mehr als 20 Jahren darum, für Schulkinder, Dorfbewohner und Touristen auf Fahrrädern einen sichereren Weg zu haben, als zwischen Motorrädern, Pkws und Lastern direkt auf der Straße radeln zu müssen.

Auch mit dieser Aktion machten die Saalower vor Jahren schon auf ihr Radweg-Problem aufmerksam. Quelle: Jutta Abromeit

Sozialausschuss-Vorsitzender Dirk Pehnert schrieb bereits eine Mail an die Gemeindeverwaltung und alle Gemeindevertreter. Darin bittet er zu prüfen, inwieweit für die Kommune nun Geld locker gemacht werden könne. In der Mail erklärt Pehnert: „Für Brandenburg stehen insgesamt 31,02 Millionen Euro bereit.“ Bekäme Am Mellensee etwas davon, seien eventuell nicht nur die Radwege zwischen Mellensee und Saalow sowie zwischen Alexanderdorf und Sperenberg möglich, deren Fertigstellung bis 2030 zugesichert sei, sondern vielleicht weitere Vorhaben.

Pehnert hofft auf Verbindung nach Trebbin

Er nennt den Radweg von Klausdorf nach Sperenberg und Fahrrad-Abstellmöglichkeiten an der Schule, an Freibädern oder Bushaltestellen, überdacht und mit eventueller Ladestation. Auch er sieht große Radweg-Möglichkeiten unter dem Stichwort der im Förderprogramm explizit genannten „interkommunalen Verbindungen“. An den Rathauschef Broshog heißt es: „Das könnten bei uns die Verbindungen nach Trebbin oder Zossen sein.“ Im Namen aller Gemeindevertreter freue er sich über eine Rückmeldung.

Mit dem Radweg-Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ unterstützt der Bund im Klimaschutzprogramm 2030 erstmals auch Investitionen in Ländern und Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs vor Ort finanziell. Bis Ende 2023 sind dafür bis 657 Millionen Euro veranschlagt. Das Geld ist prozentual auf die Länder verteilt, gefördert werden Projekte bis zu 75, in Ausnahmen bis 90 Prozent. Damit soll die Attraktivität des Radverkehrs mit mehr Verkehrssicherheit sowohl in urbanen als auch ländlichen Räumen gesteigert werden. Ausdrücklich genannt sind sichere und moderne Abstellanlagen, der Ausbau von Radwegen speziell für Lastenräder oder flächendeckende, möglichst vom Autoverkehr getrennte und sichere Radverkehrsnetze. Informationen gibt es in Brandenburg bei der Radverkehrsbeauftragten des Landes im Infrastruktur-Ministerium.

