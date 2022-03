Teltow-Fläming

Landwirte ans Telefon zu bekommen, das ist im Frühling nicht so einfach. Zwar spannt der Bauer nicht mehr wie im bekannten Kinderlied die Rösslein an, doch Felder und Wiesen in Stand setzen, den Boden bearbeiten und aussäen, das steht genauso an der Tagesordnung.

Im 700-Hektar-Betrieb von Jörg Niendorf in Reinsdorf heißt das zum Beispiel, dass zurzeit Mist gestreut wird für die Zuckerrüben und die Saat von Senf und Sonnenblumen vorbereitet wird. Am Dienstag ist er unterwegs, um den Weizen zu striegeln. Striegeln ist eine mechanische Möglichkeit, Unkraut zu bekämpfen. Zudem lockert er damit den Boden, so dass Sauerstoff an die Pflanzen kommt.

Jörg Niendorf in Reinsdorf: Dünger zu teuer und schwer zu bekommen

Diese Arbeiten hat Niendorf vor Jahren noch mit dem Pflug gemacht. „Auf das Pflügen verzichten wir, um weniger Diesel zu verbrauchen. Der ist jetzt einfach viel zu teuer“, erklärt Niendorf. Ähnlich verhalte es sich mit den Düngerpreisen. Sie hätten sich verfünffacht. Außerdem sei Dünger aktuell schwer zu bekommen. „Sonst sieht man um diese Zeit viele Kollegen auf ihren Feldern beim Düngerstreuen. Aktuell ist das kaum noch so“, ergänzt Niendorf noch.

Auch das Wetter spielt den Landwirten nicht in die Karten. Viel zu trocken ist es. All das zusammen, fürchtet Niendorf, wird dazu führen, dass die Erträge zurückgehen. Wenn die zu erzielenden Preise so hoch blieben, wie jetzt, wäre das betriebswirtschaftlich zwar gut, doch es ändere nichts daran, dass weniger Nahrungsmittel produziert werden.

Darüber macht sich der Landwirt viele Gedanken, denn er sieht sich als Landwirt in der Pflicht, die Bevölkerung zu ernähren.

Für sein Unternehmen hat sich Niendorf auf die Frage, ob er an allem spart und die Produktion nach unten fährt oder ins Risiko geht, für die Risikovariante entschieden. „Ich bleibe trotz allem optimistisch und führe meinen Betrieb weiter wie immer. Das heißt, ich setze mehr Geld ein als sonst und hoffe, dass sich das letztlich rechnet.“

Auch bei der Jüterboger Agrargenossenschaft bestimmt die Frühjahrsbestellung den Alltag. Der Sommerraps sei ausgedrillt, der erste Dünger gestreut, Pflanzenschutzmaßnahmen für den Raps erledigt, berichtet der Vorstandsvorsitzende Mario Schwanke.

Jüterboger haben sich vor einem Jahr mit Dünger bevorrat

Mit den steigenden Rohstoffpreisen beschäftigen sich die Landwirte bereits seit Mitte letzten Jahres. Im Juni 2021 haben sie Dünger eingekauft, um rechtzeitig damit versorgt zu sein. Die notwendigen Betriebsmittel zu reduzieren, das sei seit Jahren alltägliche Arbeit, berichtet Schwanke.

Seit zwei Jahren arbeite man, um Treibstoff zu sparen, nach der Strip-Till-Methode. Dabei wird vor der Aussaat der Boden lediglich in Streifen (Strip) bearbeitet, nur dort, wo das Saatgut später hinkommt. Der Rest wird nicht angerührt. Außerdem überlege man stets, welche Technik eingesetzt wird. „Es macht einen großen Unterschied, ob wir mit einer Arbeitsbreite von vier bis sechs oder neun Metern agieren“, erklärt Schwanke. In diese Richtung werden auch die Mitarbeiter geschult.

Schwanke geht davon aus, dass die enorm gestiegenen Rohstoffpreise für das Unternehmen im Jahr 2022 noch keine allzu großen negativen Auswirkungen haben werden. „Das ist alles überschau- und kalkulierbar“, ist er sicher. „Aber was passiert 2023?“ Darauf hat er noch keine Antwort. Bestimmte Einkäufe könne man etwas schieben. Aber nicht ewig.

Zum Glück stünden die Verkaufspreise zurzeit ebenfalls auf hohem Niveau. Doch wie weit kann man das ausreizen? Bis zu welcher Summe lässt sich Weizen noch verkaufen? Wann verkaufe ich? Ist jetzt der richtige Moment oder in acht oder zehn Wochen? Schaute man als Landwirt früher nur hin und wieder an die Börse, sei es heute ein tägliches Geschäft, nach den Ölpreisen und dem Rohstoffmarkt zu schauen.

Schwanke ist Vorstandsmitglied im Kreisbauernverband. Er weiß, dass seine Kollegen ähnliche Sorgen haben, ob sie nun genug Düngervorräte haben oder nicht. „Die Ungewissheit treibt uns alle um. Wir müssten uns ausrichten, vorplanen für 2023 und wissen nicht in welche Richtung.“

Es sei eine schwere Zeit. Dennoch bleibe er optimistisch.

Trebbiner Landwirte setzen aufs Sparen

Das sagt auch Thomas Gäbert, einer der beiden Vorstände der Agrargenossenschaft agt Trebbin eG, von sich. Nach den Dürrejahren 2019, 2020 und 2021 müsste jetzt doch mal ein gutes Jahr für die Landwirte kommen. Dabei verschließt er die Augen keineswegs vor den schlechten Rahmenbedingungen. Die Genossenschaft habe sich im vergangenen Sommer nicht mit Düngemitteln eingedeckt, weil den Verantwortlichen der Preis von 380 Euro pro Tonne zu hoch erschien. Jetzt beträgt er 1000 Euro pro Tonne. Das Unternehmen müsse mit 40 bis 45 Prozent der üblichen Düngermenge auskommen, auch weil Dünger knapp geworden sei. Das wird sich auf die Ertragsmenge und die Qualität auswirken.

Die Trebbiner setzen aufs Sparen. „Wir versuchen, bestimmte Arbeitsgänge zusammenzulegen und unsere Flächen zu kategorisieren“, erläutert Gäbert. Das heißt, dass nicht auf jeder Fläche der gleiche Aufwand betrieben wird, wohlwissend, dass die Erträge dort geringer ausfallen werden.

Im Ganzen abzuspecken sei nicht möglich, denn das, was jetzt auf den Feldern wächst, wie zum Beispiel das Wintergetreide, haben die Landwirte im letzten Jahr in den Boden gebracht. Sie haben in Saatgut, Bodenbearbeitung und Pflanzschutz investiert. Mitten in diesen Prozess kommen die exorbitanten Preiserhöhungen. „Wir sind gezwungen, das böse Spiel mit dem Diesel und dem Dünger mitzuspielen. Ansonsten werden wir gar nichts erlösen. Wäre jetzt bereits Erntezeit, würde ich überlegen, ob ich nicht diese oder jene Fläche komplett sich selbst überlasse“, bekennt Gäbert. Auf lange Sicht könne kein Betrieb diese Preisspirale durchhalten. Das Ohnmachtsgefühl, nicht zu wissen, was kommt, treibt Gäbert um.

Andererseits sei der Weizenpreis im Moment auch so hoch wie noch nie. „Ist das gut und richtig, ist das anständig, zu solchen Preisen zu verkaufen, die durch einen schrecklichen Krieg zustande gekommen sind“, fragt Gäbert sich. Aber letztlich muss er auch betriebswirtschaftlich denken und hat Verantwortung für 120 Mitarbeiter und deren Familien.

Von Elvira Minack