Ludwigsfelde/Iserlohn

Bettina Lugk, die SPD-Unterbezirksvorsitzende Teltow-Fläming und Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde, kandidiert im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) für den Bundestag. Das wurde jetzt mit dem Ergebnis der Wahlkreis-Delegiertenkonferenz offiziell bekannt. Mit einer Stimme mehr als der Jurist Yalcin Geyhan wurde sie zur Kandidatin gewählt, die sich um die Nachfolge von Dagmar Freitag bewirbt, derzeit Vorsitzende des Bundestag-Sportausschusses.

In ihrer Bewerbungsrede am Wochenende vor den Genossen im Wahlkreis 150 erklärte die 39-Jährige zu ihren Beweggründen: „Ich hatte beruflich unter anderem mit dem Iserlohner 170-Grad-Projekt oder den Märkischen Werkstätten in Werdohl zu tun. Zudem stand ich mit Dagmar in der Frage der Weiterentwicklung von kommunalen Sportstätten sowie der entsprechenden Finanzierung im ständigen Austausch.“

Die beiden SPD-Frauen Bettina Lugk und Dagmar Freitag (MdB) Quelle: privat

Sie habe zwar den überwiegenden Teil ihrer bisher mehr als 15 Jahre politischen Engagements bei der SPD, den Jusos und kommunalen Vertretungen in Brandenburg gesammelt. Diese Erfahrungen will sie jetzt jedoch für ihr Engagement im Sauerland nutzen und dort mit ganzer Kraft einbringen.

Lesen Sie auch:

Sie sagte auch: „In unserer Zeit, die von Globalisierungsprozessen bestimmt ist, ist es ohnehin mittlerweile normal, dass Fachkräfte das Unternehmen oder eben auch die Region wechseln.“ Das gelte für sie jetzt bei dieser „interessanten und reizvollen Aufgabe“, die sie als Herausforderung ansehe. Wörtlich sagte sie in Iserlohn: „Kurzum, die Entscheidung zur Bewerbung hier im Wahlkreis ist mir leichtgefallen. Sie ist richtig, sie ist eine Chance für den Wahlkreis und mich. Und die Kandidatur ist eine Aufgabe, für die ich brenne.“

Von Jutta Abromeit