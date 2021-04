Jütchendorf/Borgisdorf

Wölfe und Schafe gehören zu Brandenburg. Darüber herrscht Einigkeit bei Landwirten und Politikern. Letztere beschlossen im Januar auf Initiative der drei Landtagsfraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen das Umsetzen eines Wolfsmanagements, damit Brandenburg als wolfsreichstes Bundesland mit inzwischen 62 Wolfsterritorien klar kommt. Doch jüngste Wolfsrisse zeigen das die Politik der Realität hinterherhinkt: Wölfe überspringen 1,20 Meter hohe Stromzäune mühelos.

Überall kommen jetzt in den Schafherden die Lämmchen zur Welt; hier ein Moorschnucken-Junges auf der Weide von Juliane Winkler in Ahrensdorf (Stadt Ludwigsfelde), die beim Wolfsriss Mitte März fünf Muttertiere verlor. Quelle: Jutta Abromeit

Das mussten Mitte März zwei Schafhalter erleben. Erstmals wurde ihre Herde von Wölfen angefallen, trotz des Maximalschutzes: 1,20 Meter hohe Zäune mit wenigstens 3000 Volt Spannung. Zwischen Kleinbeuthen und Jütchendorf rissen Wölfe acht tragende Schafe, in Ahrensdorf starben nach dem Wolfsangriff fünf Schafe. Beide Landwirte halten vom Aussterben bedrohte Rassen.

Eichelbaum: „Aufpassen, dass es noch Schäfer gibt“

Nachdem das bekannt wurde, traf sich Landtagsmitglied und Kreistagsvorsitzender Danny Eichelbaum(CDU) mit zwei Schäfern auf der Weide. Er sagt: „Im gesamten Kreis haben wir nur vier hauptamtliche Schäfer. Wir müssen aufpassen, dass es überhaupt noch Schäfer gibt.“ Dazu, dass Nutztierhalter besser als bisher vor Wolfsrissen geschützt sind, gehöre auch, dass Wölfe, die Nutztiere reißen, schneller entnommen werden können; „Wölfe müssen ins Jagdrecht aufgenommen werden“, so Eichelbaum.

In dem von ihm mit beschlossenen Papier steht: „Weidetierhaltung mit Schafen, Ziegen, Rindern, Pferden oder Gatterwild gehört zu den ökologisch vorteilhaftesten Formen der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung.“ Weidetierhalter sicherten ihre Existenz, produzierten hochwertige regionale Lebensmittel und betrieben aktive Landschaftspflege, das erhalte die brandenburgische Kulturlandschaft.

Wander-Schäfer Scholz erklärte zudem: „Möchte die Politik, dass Weidetiere gehalten werden, muss die Weidetier-Prämie kommen.“ Das wäre ein Umdenken gegenüber derzeitigen Flächen-Prämien. Beim dem Treffen mit Eichelbaum wünschte sich Scholz „dass das Land nach Wolfsrissen ein Notset für wolfssichere Zäune an die betroffenen Nutztierhalter zur Verfügung stellen würde“. In der Landwirtschaftspolitik sei ein ganzheitlicher Ansatz nötig, Agrarsubventionen müssten auch eine ökologische Komponente erhalten, so der 24-Jährige.

Sein Kollege aus Borgisdorf, Schäfermeister Jürgen Körner, gab dem Politiker ebenfalls etwas mit: „Wir brauchen ein aktives regionales Wolfsmanagement, weniger Bürokratie beim Beantragen der Entschädigungszahlung bei Wolfsrissen und mehr Hilfe von Behörden.“

Von Jutta Abromeit