Teltow-Fläming

Anschluss an das Glasfasernetz und damit an schnelles Internet für alle. Das soll ein gemeinsames Projekt von Bund, Land und Landkreis Teltow-Fläming ermöglichen. Demnach könne sich alle Haushalte mit langsamem Internet kostenfrei an das leistungsstarke Glasfasernetz anschließen lassen. Das teilt jetzt der Kooperationspartner der Aktion mit, die Stadtwerke Schwedt GmbH. Die Stadtwerke sind dafür da, die e.discom Telekommunikation GmbH wird für den Netzausbau zuständig sein.

Gefördert werden Grundstückseigentümer, denen derzeit kein Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Mbit/s angeboten werden kann. Ihnen wird der kostenfreie Glasfaseranschluss direkt in Haus, Firma oder Einrichtung gelegt.

2300 Haushalte sollen profitieren

Das Angebot gilt für folgende Kommunen: Jüterbog, Trebbin, Ludwigsfelde, Luckenwalde, Großbeeren, Nuthe-Urstromtal und Niedergörsdorf. Mehr als 2300 Haushalte und 33 Schulen sollen vom geförderten Glasfaserausbau profitieren.

Zwischen Ende März und Mitte Mai werden die Stadtwerke Schwedt alle förderfähigen Hauseigentümer per Post über die Förderung für ihren Glasfaser-Hausanschluss informiert. Diesem Schreiben wird jeweils ein Grundstücksnutzungsvertrag beiliegen. Dieser ist laut den Stadtwerken Grundvoraussetzung zur Durchführung, nur so dürfe die e.discom die Glasfaser auf dem privaten Grundstück bis ins Haus verlegen. „Der Grundstücksnutzungsvertrag ist die erste Interessensbekundung für den Hausanschluss. Bei einer Begehung vor Ort werden dann alle Details zur Installation besprochen“, so Dirk Sasson, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwedt.

Angebot gilt bis zum 10. Juli

Bis 10. Juli gilt der Aktionszeitraum für das erste Gebiet Großbeeren und Ludwigsfelde, spätestens bis zu diesem Zeitpunkt muss eine Rückmeldung eingegangen sein. Dann erfolgt die Begehung und anschließend die Erdarbeiten. Insgesamt sollen im Landkreis Teltow-Fläming bis 2024 mehr als 887.000 Meter Glasfaser verlegt werden.

Wer sich über den Hausanschluss für seine Immobilie informieren möchte, kann sich per Telefon unter 0 33 32/44 94 49 oder per E-Mail glasfaser@stadtwerke-schwedt.de von den Mitarbeitern der Stadtwerke Schwedt beraten lassen. Auf der Website www.glasfaser-sws.de kann zudem jeder Bürger prüfen, ob sein Objekt förderfähig ist und den Hausanschluss direkt online beantragen.

Von MAZonline