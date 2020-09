Teltow-Fläming

Die Kritik an sogenannten Schottergärten wird auch im Landkreis Teltow-Fläming immer größer. Vor allem in Neubaugebieten wie dem Jüterboger Leopoldring oder dem Ludwigsfelder Rousseau-Park sind die Vorgärten an vielen Stellen eher grau statt grün. Aber auch auf den Dörfern mit alten Höfen setzt sich der Trend immer mehr durch.

Der Naturschützer Helmut Brücher aus Rohrbeck ( Niedergörsdorf) beobachtet das in seiner Gemeinde seit etwa zwei Jahren und findet: „Wir müssen diese Entwicklung stoppen.“

Seine Begründung: Schottergärten sind tote Flächen. Sie bedrohen die Artenvielfalt, verhindern das Versickern des Regenwassers in den Boden und überlasten die öffentlichen Regenentwässerungssysteme, obwohl es an vielen Stellen schon jetzt zu heftigen Überschwemmungen bei Starkregen kommt.

Zudem sind die Gärten nicht so pflegeleicht, wie viele denken. Im Gegenteil. „Die Pflege ist tatsächlich viel umfangreicher und teurer“, so Brücher. Damit die Steine auch noch die nächsten Jahre gut aussehen, müssten Laub und Nadeln regelmäßig und per Hand entfernt werden. Ansonsten wird der vermeintlich schicke Hingucker schnell zum optischen Problem.

Grüne fordern Landkreise zum Handeln auf

Neben Helmut Brüchers persönlichen Bedenken stellt sich aber auch die Frage: Sind diese „ Gärten des Grauens“ in Brandenburg überhaupt zulässig?

Diese Frage stellte Heiner Klemp, kommunalpolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, der Landesregierung kürzlich im Rahmen der Fragestunde. Die Antwort von Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU): „Nein, sie sind nach der Brandenburgischen Bauordnung unzulässig, da sie den gesetzlichen Anforderungen an unbebaute Flächen nicht genügten. Lediglich einzelne Bebauungspläne könnten Ausnahmen ermöglichen.“

Laut Heiner Klemp sei die Rechtslage damit eindeutig. „Damit haben die Bauordnungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte nun auch in Brandenburg eine stabile Grundlage, um gegen die ‚ Gärten des Grauens‘ vorzugehen“, erklärt er in einer offiziellen Pressemitteilung.

Schottergärten : In TF noch kein akutes Problem

Die Untere Bauaufsicht des Landkreises Teltow-Fläming sieht das jedoch anders. Auf MAZ-Nachfrage dazu erklärt die Behörde: „Es wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass Schottergärten generell unzulässig sind. Vielmehr kommt es auf das Gesamtvorhaben im Einzelfall an.“ Laut der Behörde waren Schottergärten im Landkreis bisher kein akutes Thema. Es gab weder Gespräche dazu mit den Kommunen, noch seien die Städte und Gemeinden selbst mit dem Thema an den Kreis herangetreten.

Weiterhin erklärt die Behörde: „Es ist nicht die Aufgabe der Bauaufsicht, Schottergärten grundsätzlich zu verbieten.“ Dennoch würde grundsätzlich darauf geachtet, dass die Regelungen der geltenden Verordnungen und Gesetze eingehalten werden. Bei erkannten Verstößen müsse man gegebenenfalls nachträglich einschreiten. Im Fall von Schottergärten war das bislang jedoch nicht nötig. „Bisher wurde aus der Unteren Bauaufsicht Teltow-Fläming heraus keine Rückbauverfügung erlassen“, teilt die Behörde mit. „Ob es zukünftig ein Erfordernis für den Rückbau von Schottergärten gibt, kann nicht abschließend beantwortet werden.“

Hausbesitzer findet Trend „bis zu gewissem Maß okay“

Auch ein Jüterboger Eigenheimbesitzer hofft, dass er seine gerade frisch angelegten Schotterflächen nicht zurückbauen muss. Der 32-Jährige, der lieber anonym bleiben möchte, gibt offen zu: „Ich habe das im Internet gesehen und fand es ganz schön.“

Seiner Meinung nach ist diese Form der Gartengestaltung momentan einfach ein Trend, der vielleicht auch wieder vorbeigehen wird. Er selbst schützt seine Steine ebenfalls mit Folien vor Unkraut. Dass Regenwasser dadurch nicht in den ohnehin schon viel zu trockenen Boden sickern kann, stimmt ihn dann aber doch etwas nachdenklich. So weit habe er gar nicht gedacht, gibt er zu. Im Vergleich zu anderen findet er seine geschotterte Fläche aber eher klein. „Vielleicht ein Zehntel“, so schätzt er, sind von seinem 950 Quadratmeter großen Grundstück samt Haus mit den grauen Steinchen versehen. Im hinteren Garten soll es dagegen ausschließlich grün werden. „Wenn das Verhältnis stimmt, ist es okay“, so der Hausbesitzer zum Schottergarten-Trend. Zu viel Stein sei ihm persönlich aber auch zu steril.

Von einem Verbot hält der 32-Jährige dennoch nichts. „Wenn es der Natur schadet, verstehe ich die Diskussion schon. Ich finde aber, jeder sollte es selbst entscheiden dürfen.“

Können sich ökologische Vorgärten wie diese als neuer Trend durchsetzen? Quelle: Isabelle Richter

Grüne plädieren für mehr Aufklärung bei Bevölkerung

Auch Heiner Klemp findet: Zwangsmaßnahmen sollen das letzte Mittel sein. Aus Grünen-Sicht sei es zunächst wichtig, die Brandenburger über die bestehenden Vorschriften und die Gründe, die gegen die ökologisch völlig wertlosen Gärten sprechen, zu informieren. „Dazu wünschen wir uns eine breite Öffentlichkeitsarbeit durch die kommunalen Ämter. Ein erster Schritt könnten Hinweise in den Amtsblättern sein“, so Klemps Vorschlag.

Der Niedergörsdorfer Gemeindevertreter Klaus-Peter Gust (Grüne) sieht es ähnlich. Er hält Verbote und Zwänge nicht für die richtige Methode.

Laut Gust müssten Kreis und Kommunen vielmehr darauf hinarbeiten, dass ökologische Gärten künftig als Trend gelten und sich Eigentümer freiwillig und bewusst dafür entscheiden.

