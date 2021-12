Teltow-Fläming

Zu Weihnachten geht es in der Region auch bei den Menschen traditionell zu, die häufiger als andere im Licht der Öffentlichkeit stehen.

Landrätin Kornelia Wehlan

Landrätin Kornelia Wehlan Quelle: privat

Landrätin Kornelia Wehlan verriet, dass man in diesem Jahr etwas davon abweichen würde: Normalerweise stehen Heiligabend Kartoffelsalat und Wiener Würstchen auf dem Speiseplan. Nun wird man es sich im kleinen Familienkreis am Raclette-Tisch gemütlich machen. Am ersten Feiertag gibt es Gänsebraten mit Klößen, Rotkohl und Grünkohl.

Blankenfelder Philosoph und Theologe Richard Schröder

Der Theologe, Politiker und Autor Richard Schröder Quelle: Michael Hübner

Der Blankenfelder Philosoph und Theologe Richard Schröder freut sich auf den geschmückten zwei-Meter-Christbaum, an dem 2021 erstmals selbstlöschende Kerzen leuchten. Unter dem Baum steht eine Tonkrippe, die ein Schulkamerad seiner Tochter einst angefertigt hat. Auf den Heiligabend-Gottesdienstbesuch mit der Familie am Nachmittag folgt die Bescherung. Wenn „Ihr Kinderlein kommet“ gesungen wird, geht es im Gänsemarsch, beginnend mit dem Jüngsten, ins Weihnachtszimmer, wo die Geschenke unter dem Baum warten. Schon Schröders Ur-Urgroßvater, der im Schlafrock mit der Geige „Ihr Kinderlein kommet“ spielte, begleitete damit seine Familie beim Weihnachtszimmer-Einmarsch. Einen Schaumfeuerlöscher, wie ihn sein Nachfahre nun bereithält, hat er damals nicht gehabt.

Rangsdorfer Büroausstatter Peter Hussock

Peter Hussock Quelle: Udo Böhlefeld

Büroausstatter Peter Hussock in Rangsdorf freut sich auf das Familienfest. Abwechselnd wird mit den Söhnen bei Eltern und Schwiegereltern gefeiert. Der Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört unbedingt dazu. Die ruhigere Zeit nutzt der Unternehmer auch, um im Geschäft „klar Schiff“ zu machen.

Klaus-Rüdiger Mai, Autor und Historiker in Dabendorf

Der Schriftsteller und Historiker Klaus-Rüdiger Mai Quelle: Hartmut F. Reck

Für Klaus-Rüdiger Mai, Autor und Historiker in Dabendorf, beginnt Weihnachten am 24. vormittags mit dem Karpfenkauf und Gespräch bei Fischer Dowhaluk am Mellensee. Der Fisch kommt sogleich auf den drei-Generationen-Familientisch. Kirchgang, gemütliches Essen, Musik und Spaziergang erfreuen die Mais.

Volker Löbenberg, Cheftrainer des Landesligisten 1. Männermannschaft VfB Trebbin

Trainer Volker Löbenbererg vom VfB Trebbin (Fußball Landesliga Nord) Quelle: Frank Neßler

Volker Löbenberg, Cheftrainer des Landesligisten 1. Männermannschaft VfB Trebbin, zieht es Weihnachten in die alte Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Die ganze Familie versammelt sich dort um seine Mutter. Man freut sich auf den „superguten Gesang“ der Pfarrerin in der Kirche wie auch die Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Die Mutter macht sich viel Arbeit mit Entenbraten plus Huhn oder Kaninchen.

Gedok-Gründerin Gerlinde Förster

Gerlinde Förster Quelle: Krischan Orth

Bei Kunstwissenschaftlerin und Gedok-Gründerin Gerlinde Förster in Rangsdorf, wo sonst 12 und mehr Leute feiern, wird sich diesmal nur ein kleiner Kreis versammeln. Die in Dresden Geborene bewirtet Heiligabend mit Kaffee und natürlich Dresdner Christstollen. Dabei ist der Tisch mit Tannengrün, Clementinen und allerlei Schönem dekoriert. Weihnachten sei ein üppiges Fest und die Verführung dazu werde organisiert. An den Weihnachtstagen warten Gans nach altem Familienrezept, selbst gemachter Rotkohl und Klöße, dazu guter Rotwein und Obstsalat.

Blankenfelde-Mahlows Bürgermeister Michael Schwuchow

Bürgermeister Michael Schwuchow Quelle: Lisa Neugebauer

Musikhören und Spaziergang am Rangsdorfer See bringen Entspannung. Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) schmückt den Baum im Mahlower Haus. Da die Tochter Orgel spielt, geht die Familie in die Kirche, in der sie im Gottesdienst zu hören ist. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen, danach die Bescherung. Für das schöne Abendessen, Rotwein und Nachtisch wie auch die Beköstigung der drei Kinder an den Folgetagen sorgt der Hausherr selbst. Wenn Familienmitglieder Heiligabend in die Mitternachtsvesper gehen, bleibt Michael Schwuchow daheim. Er hört vielleicht Musik und bringt die Küche in Schuss. Beste Voraussetzung für das Gelingen des Gänsebratens am nächsten Morgen.

Von Andrea von Fournier