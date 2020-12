Teltow-Fläming - So gut halten sich die Menschen in Luckenwalde und Ludwigsfelde an die Maskenpflicht

Maske tragen auch im Freien: An die neuen Verschärfungen der Corona-Regeln müssen sich die Menschen in Teltow-Fläming erst wieder gewöhnen. Wie gut das klappt, hat die MAZ in Luckenwalde und Ludwigsfelde nachgefragt.