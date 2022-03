Teltow-Fläming: So kommen ukrainische Geflüchtete unter

Teltow-Fläming

Der Krieg gegen die Ukraine macht das, was Kriege oft tun: Er bringt das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Viele Privatpersonen und Firmen in Teltow-Fläming bieten ihre Hilfe an – für Menschen, die in kürzester Zeit alles verloren haben. „Die Unterstützungsbereitschaft ist überwältigend“, sagte eine Sprecherin des Landkreises.

Aktuell gibt es keine verlässlichen Zahlen, wie viele Menschen aus der Ukraine bereits im Landkreis angekommen sind. Den Prognosen zufolge würden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel in Teltow-Fläming 750 bis 1.500 Geflüchtete unterzubringen sein.

Der Schlüssel legt fest, wie finanzielle Lasten unter den Bundesländern verteilt werden. Er regelt somit auch, wie viel Prozent der Geflüchteten jedes Land aufnehmen muss: je mehr Einwohner, desto höher die Zahl. Aber auch die Wirtschaftskraft wird in der Berechnung berücksichtigt.

Im Normalfall soll die Einreise über die zentrale Aufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt erfolgen. Um den Geflüchteten dort lange Wartezeiten zu ersparen, können sie sich in Luckenwalde bei der Ausländerbehörde mit einer sogenannten Anlaufbescheinigung registrieren. Sie ermöglicht den Bezug von Sozialleistungen. Innerhalb von vier Wochen muss die Registrierung in Eisenhüttenstadt erfolgen, damit diese Leistungen auch weiter gewährt werden können.

Landkreis stellt Übergangswohnheime

Nicht alle geflüchteten Ukrainer haben die Möglichkeit, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen. Sie werden durch das Sozialamt mit Unterbringungsmöglichkeiten versorgt. Dabei handelt es sich um Übergangswohnheime des Landkreises und um Wohnungen, die derzeit hergerichtet werden. Im Einzelfall auch zur Untermiete. In den Übergangswohnheimen können die Menschen so lange bleiben, bis sie entweder in Deutschland einen Wohnsitz finden oder in ihre Heimat zurückkehren können.

Unterkunftsbörse: Privatpersonen können ein Zimmer anbieten

Ob die Unterkünfte ausreichen werden, sei in der jetzigen Situation kaum abzusehen, so die Landkreissprecherin. „Wir haben daher auch Hotels und Unterkünfte für Saisonarbeiter angefragt.“

Sofort nach Kriegsbeginn gab es einen Aufruf, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Angebote werden in einer Datenbank registriert. Rund 600 Geflüchtete konnten mit den angebotenen Plätzen und den eigenen Kapazitäten untergebracht werden. Es werde zur Zeit geprüft, ob ein sozialer Träger die Koordinierung der Unterbringung in Wohnungen übernehmen kann.

Geldspenden besser als Sachspenden

Private Anbieter sollten sich aber gut überlegen, über welchen Zeitraum eine solche Unterstützung geleistet werden kann. „Die Erfahrungen der letzten Flüchtlingswelle haben gezeigt, dass die Kraft und Toleranz, die mit einem derartig engen Zusammenleben erforderlich sind, schnell überschätzt werden“, so die Sprecherin. Der Krisenstab des Landkreises weist zudem darauf hin, dass Geldspenden an vertrauenswürdige Organisationen eher zu empfehlen sind als Sachspenden.

Von Franziska von Werder