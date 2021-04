Diedersdorf/Siethen

Es geht langsam los: Der erste Brandenburger Spargel wird geerntet. Mit ein bisschen Glück können ganz Schnelle sogar schon Ostern ein paar Stangen erhaschen: Auf dem Spargelgut Diedersdorf bei Großbeeren will Inhaber Marc Hoffmann bereits am Wochenende den ersten Spargel verkaufen. „Allerdings vorerst immer nur so lange die Erntemenge reicht“, sagt Hoffmann. Selbst wenn sich der Einkauf noch etwas verschiebt, den genauen Starttermin wollte er kurzfristig auf der Internetseite www.spargelgut-diedersdorf.de sowie auf Facebook bekanntgeben.

Viele Erntehelfer kommen aus dem Ausland

Vor ihm und seinen Mitarbeitern liegen arbeitsreiche Wochen: In den kommenden Tagen wird die Spargelsaison Fahrt aufnehmen, bis zur Hochsaison Mitte Mai rechnet Hoffmann damit, bis zu 230 Erntehelfer einzusetzen. 130 davon kommen aus Rumänien und Polen – was vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie einiges an logistischer Planung verlangt. Allerdings, so Hoffmann, würden die Arbeiter noch vor ihrer Abreise erstmals getestet. „Und wenn sie dann da sind, testen wir regelmäßig“ Das sei nach Angaben Hoffmanns mit dem Landkreis Teltow-Fläming abgestimmt – und gelte auch für die deutschen Saisonarbeiter. Allerdings haben die nicht zunächst die Einreise zu stemmen.

MAZ Osterei-Suche Gewinnspiel Quelle: Havelcom

Gefunden! Hier geht es zum Gewinnspiel - ein HIKANOE-Packraft (the boat to go) für zwei Tage.

Doch die Coronakrise macht sich auf dem Spargelgut auch andernorts bemerkbar: Das zum Hof gehörende Spargelrestaurant muss auch weiterhin geschlossen bleiben. Zwar will Marc Hoffmann demnächst auch ein To-Go-Angebot aufziehen, allerdings hofft er, zumindest die Außenterrasse bald wieder öffnen zu können. „Das Schlimme ist ja, das niemand so recht weiß, wie es weitergeht“, sagt er.

Beginn der Spargelsaion: Marian Pop, einer der Vorarbeiter auf dem Spargelgut Diedersdorf. Quelle: Privat

Wie die MAZ bereits berichtete, stehen andere Spargelbauern in Brandenburg vor ähnlichen Herausforderungen. Der zusätzliche Hygieneaufwand für die Saisonarbeiter muss gestemmt werden, Hofrestaurants sind weiterhin geschlossen, Spargelfeste fallen aus. Für die Ostertage selbst rechnen die meisten – wenn überhaupt – nur mit kleinen Mengen. Er braucht eben noch ein wenig Zeit, der märkische Spargel.

Winter hat den Pflanzen nicht geschadet

Und wie die kommende Saison aussehen wird? Das kann Marc Hoffmann zwar noch nicht so recht abschätzen – doch die Chancen sind gut. Der vergleichsweise strenge Winter habe den Pflanzen nicht geschadet. „Kältereize sind gar nicht verkehrt“, sagt er. Durch den Schnee sei es außerdem auf den Feldern zu nicht allzu niedrigen Temperaturen gekommen, außerdem sorgte er für ordentlich Feuchtigkeit.

Ertrag lässt sich noch nicht abschätzen

Roderich Ehlers vom Spargelhof Siethen ein paar Kilometer weiter entfernt will sich ebenfalls noch nicht festlegen. Es dauere wohl noch eine Weile, bis man die Ernteerträge abschätzen können, so der Betreiber des Siethener Hofs. Deshalb wird er auch noch keinen Spargel am Wochenende anbieten – auch weil er die Ernte nicht mit Folien „verfrühe“, wie er es im Fachjargon nennt. Der Hofladen soll allerdings am Sonnabend, dem 10. April, öffnen, so Ehlers. Selbst wenn es bis dahin dort noch keinen Spargel gibt, können sich Kunden dort mit anderen Produkten wie Eiern oder Brot eindecken.

Einreiseformalitäten im Blick

Ähnlich wie in Diedersdorf muss er sich derzeit mit den Einreisebestimmungen für die Saisonarbeiter auseinandersetzen – und dabei stets die neuesten Verordnungen im Blick behalten. Wer einreise, habe bereits einen Test hinter sich und müsse einen Arbeitsvertrag vorweisen, erklärt Ehlers. Zwar gebe es derzeit einiges zu bedenken, sagt er. „Aber das fällt uns nicht schwerer als im letzten Jahr.“ Schließlich wird es bereits die zweite Spargelsaison in Corona-Zeiten sein.

Von Johanna Apel