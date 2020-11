Blankenfelde-Mahlow

Obwohl auch im zweiten Halbjahr 2020 keine Veranstaltungen zur Übergabe der Fördermittel stattfinden können, unterstützt die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) 41 Vereine, Organisationen und Einrichtungen im Landkreis Teltow-Fläming mit fast 157.000 Euro.

Stellvertretend für alle bedachten Vereine überreichte Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS, gemeinsam mit Landrätin Kornelia Wehlan und MBS-Marktdirektorin Katrin Zachlod unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln die Förderzusage am Freitag an den Förderverein Wilhelm Busch Grundschule in Blankenfelde-Mahlow.

Schulförderverein erhält Geld für Projekt zu gesundem Essen

Der Förderverein erhält die finanzielle Unterstützung für das Projekt „Gesundes Essen von A wie Anbau bis Z wie Zubereitung“. Außerdem werden unter anderem gefördert: der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, um neues Baseballequipment zur Verbesserung des Trainingsniveaus anzuschaffen, das Deutsche Rote Kreuz/Kreisverband Fläming-Spreewald in Luckenwalde, für das Projekt „Stopp – Gewalt – nicht mit uns...“, der Wildpark Johannismühle in Baruth und auch die Evangelische Kirchengemeinde Jüterbog.

Andreas Schulz während der Übergabe: „Wir wünschen dem Förderverein Wilhelm Busch Grundschule, aber auch den anderen 40 Vereinen, eine möglichst schnelle Rückkehr zu normalen Abläufen – im Interesse einer lebenswerten Region.“

