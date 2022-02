Ludwigsfelde/Großbeeren

Großbeerener sammelten am Samstag alles, was in der Ukraine im Moment gebraucht werden kann: Verbandsmaterial, Wund-Desinfektionsmittel – am besten in Großflaschen –, Krücken, Schmerzmittel oder Antibiotika. Daneben Hygienemittel für Frauen, Einmal- Waschlappen, Einmal-Handschuhe, synthetische Decken, Kissen, Laken, Unterlagen oder Babywindeln. „Jedes Bisschen hilft!!!!“, hieß es auf der Facebook-Seite Buntes Großbeeren.

Solche Hilfsgüter wurden bis 19 Uhr zu einem Anhänger auf den Festplatz gebracht, am Sonntagfrüh soll der Transport Richtung Osten starten. Diese Initiative hatten Großbeerener über eine ukrainische Freundin ergriffen. Die junge Frau heißt Irina, sie hatte alles genau aufgezählt, was dort bei ihr in der Heimat jetzt am dringendsten gebraucht wird. Gemeinsam mit Helfern will sie dann alles sortieren sowie Beschriftungen und Anleitungen ins Kyrillische übersetzen.

Friedenskundgebung in Ludwigsfelde

Menschen aus der Region trafen sich am Samstagnachmittag zu einer Friedenskundgebung auf dem Rathausplatz von Ludwigsfelde. Die Veranstaltung war parteiübergreifend, initiiert hatte sie die Partei Die Linke unter dem Motto „Die Waffen nieder – Frieden in der Ukraine!“ Gekommen waren neben Linken auch Vertreter der SPD und von den Grünen ebenso wie viele parteilose Bürger/-innen.

Rainer Weigt aus Klein Schulzendorf bei der Friedenskundgebung auf dem Rathausplatz vom Ludwigsfelde Quelle: Marina Ujlaki

Bei dieser Antikriegsdemo sagte zum Beispiel Rollatorfahrer Rainer Weigt aus Klein Schulzendorf: „Ich finde es schlimm, dass in Europa wieder Krieg möglich geworden ist. Putin muss die Aggression zurücknehmen.“ Klara und Ella Wagner aus Ludwigsfelde stehen neben einem Plakat mit den Worten „Frieden und Erdbeereis“; die Kinder finden, „Krieg ist doof“.

Mutter spricht unter Tränen

Kristin Lieke aus Großmachnow sprach spontan und unter Tränen: „Ich werde morgen in der Kirche für Frieden beten. Mir macht es Angst und ich bin froh, dass so viele Menschen hier sind und ein Zeichen setzen. Ich arbeite in einer psychiatrischen Praxis und da merke ich ganz deutlich, wie viele Menschen sich Sorgen machen. Mein kleiner Sohn ist fünf, ich hoffe, dass er weiter glücklich aufwachsen kann.“

Friedenskundgebung auf dem Rathausplatz vom Ludwigsfelde Quelle: Marina Ujlaki

Die Ludwigsfelderin Maren Ruden sagte: „Ich finde gut, dass von Kindern bis Senioren hier alle Generationen vertreten sind.“ Es sei aber auch wichtig, die anderen Kriege in der Welt nicht zu vergessen“. Ihr fielen gleich die Menschen ein, die in Afghanistan leiden müssen.

Von Jutta Abromeit und Marina Ujlaki