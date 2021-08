Teltow-Fläming

Die Tage des offenen Ateliers mussten zwar erneut coronabedingt verschoben werden, doch jetzt stehen sie unmittelbar bevor: Am kommenden Wochenende, 21. und 22. August, öffnen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler im Landkreis Teltow-Fläming ihre Werkstatt- und Atelierpforten. Um die Suche zu erleichtern und um sich eine spannende Route zusammenstellen zu können, hat die MAZ sämtliche Termine und Adressen übersichtlich aufbereitet.

Fotograf Oliver Scholten lädt in sein Atelier in Jüterbog. Quelle: Isabelle Richter

In Teltow-Fläming haben sich schon in den vergangenen Jahren Hotspots für Kunstausflüge etabliert. Allen voran „Das Tribunal“ in Jüterbog: Zu den dort schon seit einiger Zeit arbeitenden Künstlern sind neue hinzugekommen, außerdem werden zahlreiche Gäste vorgestellt. Auch im Atelierhaus p2 in Luckenwalde werden mehrere sehr unterschiedliche Positionen präsentiert.

Inspiriert von Enzo Mari

Ein Abschied wird das Wochenende für Handweberin Helena Thieme in Liebätz: Sie wird ihre Weberei danach schließen. Und auch Detlef David, der sich selbst Raumpionier und Sozialplastiker nennt, plant eine Art Abschied. In seiner Gottsdorfer Galerie „art(t)raum“ läuft momentan die letzte Ausstellung, bevor er an anderer Stelle – aber nicht weit entfernt – mit neuen Ideen starten möchte.

Ohnehin ist Gottsdorf seit jeher ein gutes Ziel an den Tagen des offenen Ateliers. Produktdesignerin Cora Gebauer ließ sich für ihre neuen Arbeiten zum einen von ihrem Vater, früher Architekt, und Designer und Objektkünstler Enzo Mari, mit dem sie mehrere Jahre zusammenarbeiten konnte, inspirieren.

Ein altes Handwerk zeigt Karin Sallmann in Gottsdorf und bei Christian Ziems wird Kunst durchaus philosophisch. Nebenan in Frankenfelde bei Monika Rechsteiner und Marcus Göppner wird es eine raumfüllende Videoinstallation in einem ehemaligen Tanzsaal geben.

Blick in Emily Pütters Atelier bei den Tagen des offenen Ateliers im vergangenen Jahr. Quelle: Antonia Engel

Lohnenswert ist auch eine Reise nach Oehna zu Franziska Gußmann und dann noch zu Emily Pütter, wo gleich mehrere Künstler, unter anderem Mostapha Romli und Anne Frechen, an einer Ausstellung beteiligt sind.

Die Tage des offenen Ateliers sind eine eigentlich immer lohnende Landpartie, da sie eine tolle Gelegenheit bieten, in die Ateliers zu schauen, unkompliziert ins Gespräch zu kommen und sowieso ganz viel neues zu entdecken.

Die in Teltow-Fläming teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler– alle Adressen, Zeiten und Aktionen

Wenn bei den Adressen keine anderen Öffnungszeiten vermerkt sind, gilt: Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Altes Lager

Keramikgefäße und -objekte von Holger Arnal im Kulturzentrum „Das Haus“, Kastanienallee 21.

Am Mellensee

Malerei und Art-Journaling von Karli S., Bahnhofsallee 11; Sonntag 14 bis 16 Uhr: Mitmachaktion.

Baruth

Malerei, Grafik, Zeichnung und Plastik von Jeongkyoung Woo, Karsten Wittke, Heinrich Weid, Martin Reckers, Adam Wittke und Franz Weid in der Alten Schule Baruth, Walther-Rathenau-Platz 5.

Blankenfelde

Kunsttherapie, Keramik bei Gudrun Kupsch, Mitmachangebote, Sachsenwaldstraße 8, nur Sonntag 11 bis 18 Uhr. Eisenskulpturen, Schmiedevorführungen von Werner Mohrmann-Dressel, Alte Dorfschmiede, Gast Bildhauer Uwe Sperlich, Dorfstraße 14.

Dabendorf

Malerei und Collagen bei Detlef Polley, Goethestraße 10.

Dahme

Malerei und Grafik von Torsten Biet, Hartmut Fischer und Kerstin Heinze, Galerie „Kunstpause“, Hauptstraße 53, nur Samstag 14 bis 19 Uhr.

Frankenfelde

Video, Musik und Fotografie bei Monika Rechsteiner und Marcus Göppner, Dorfstraße 69, Samstag 12 bis 19, Sonntag 11 bis 14 Uhr. Abstrakte Malerei von Silke Thieler, Dorfstraße 43c.

Glashütte

Malerei, Grafik von Gabriele und Andreas Klose, Hüttenweg 4, nur Sonnabend. „2. Glashütter Glasbiennale“, Galerie Packschuppen, Hüttenweg 19, beide Tage 10 bis 17 Uhr.

Gottsdorf

Malerei, Grafik, Keramik und Skulpturen bei Detlef David, Galerie „art(t)raum“, Pekenbergweg 2, Samstag 14 bis 19, Sonntag 11 bis 17 Uhr. Porzellan, Produktdesign von Cora Gebauer, Zugang über Kemnitzer Weg. Ledergestaltung bei Karin Sallmann, Parkstraße 8. Rauminstallation, Malerei, Zeichnungen bei Christian Ziems, Gast Norbert Jaschke, Mitmachaktion, Am Sprint 2.

Jüterbog

Malerei, Skulptur, Installation und Sound von Sarah Ambrosi und Grischa Lichtenberger, Malerei und Grafik von Detlef Baltrock, Fotografie von Oliver S. Scholten sowie Malerei und Skulptur von Matten Vogel im Atelierhaus „Das Tribunal“, Schillerstraße 55-57; beide Tage ab 13 Uhr, Samstag 18 Uhr Performance und Musik.

Kemlitz

Malerei, Zeichnung von Kerstin Seltmann im Künstlerhof Seltmann, als Gast Florian Merkel mit Klang- und Pinselarbeiten, Hauptstraße 10, beide Tage 13 bis 20 Uhr, jeweils 18 Uhr Performance der Knut Baltz Formation.

Liebätz

Handweberei bei Helena Thieme, Webtechnik-Vorführung, An der Kirche 15.

Lindow

Malerei, Installation und Performance bei Andreas Peter im Atelier vom bunten Zaun, Lindower Dorfstr. 34.

Luckenwalde

Malerei, Zeichnung von Uschi Indenbirken Niehaus, Fotografie von Albrecht Noack, Malerei, Zeichnung, Grafik und Installation von Evelyn Sommerhoff und Malerei, Zeichnung von Gabriele Worgitzki, alle Atelierhaus p2, Gast Fotografin Barbara Thiel, Potsdamer Straße 2. Malerei von Sabine Helbing, Mauerstraße 13b, Workshops ab 15 Uhr.

Oehna

Holzskulpturen von Franziska Gußmann, Gäste Doris Junker mit Malerei und Anke Jungbluth mit Fotografie, Oehna 67. Malerei bei Emily Pütter, Arbeiten von Kristoff Becker, Amé Binnarä Kim, Robert Farrar, Anne Frechen, Achim Krämer, Ulrike und Günther-Jürgen Klein, Win Knowlton, Mostapha Romli und Emily Pütter, holistisch-dadaistische Unterhaltung mit VOLKSTATA, Oehna 22a.

Rangsdorf

Malerei, Zeichnung und Fotografie bei Marion Jachmann, Clara-Zetkin-Straße 9, Anmeldung erbeten unter Tel. 03 37 08-2 09 92.

Rosenthal

Malerei, Grafik von Jürgen Villmow, Rosenthal 3, „Die Galerie Maeght und ihre Künstler“ Samstag 15 Uhr.

Wiepersdorf

Skulptur, Installation und Video bei Nick Crowe, Arbeiten von Shaun C. Badham, Martin John Callanan, Nick Crowe, Simon Faithfull, Barbara Gamper, Nika Radic, Ian Rawlinson, Dorfstraße 17, nur Sonntag.

Zossen

Malerei, Grafik, Multimedia, Plastik, Keramik, Fotografie, Schmuck von Kerstin Becker, Am Kietz 28. Grafik, Malerei, Skulptur, Gefäß von Maria Luise Faber, Sabine Fiedler, Daniela Franz, Gabriele Klose, Galerie-Café, Kirchplatz 7, Samstag 16 Uhr Konzert von LIZZ.

