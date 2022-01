Jüterbog/ Luckenwalde

Den Begriff der „Tierischen Angst“ kennen viele, wie es aussieht, wenn sich der geliebte Vierbeiner vor Panik in ein wütendes Ungeheuer verwandelt oder die Sinne komplett abschaltet, wissen deren Besitzer am besten.

Die schlimmste Nacht des Jahres

Die Silvesternacht gehört für viele tierische Mitbewohner und wohl für alle in der Nähe von Ortschaften wohnenden Tiere zu den schlimmsten Ereignissen. Anders als in den Vorjahren blieb die Lage in den beiden Luckenwalder Tierheimen, wohin auch Fundtiere aus dem Jüterboger Raum untergebracht werden, beim jüngsten Jahreswechsel entspannt.

Einen so komfortablen Lärmschutz zum Ertragen der Silvesterknallerei haben die meisten Tiere leider nicht. Quelle: Friedrich Bungert

„Bei uns gab es zu Silvester diesmal nur drei Tiere, zwei Hunde und eine Katze, die sich vermutlich aus Panik aus dem Staub gemacht haben, aber alle noch am selben oder am nächsten Tag, da sie glücklicher Weise einen Chip trugen, wieder ihren Besitzern zurückgegeben werden konnten“, erzählt Tierheim-Betreiberin Heidemarie Hasert. Die aus Jüterbog und Kloster Zinna stammenden Schäferhunde waren während des Gassi-Gangs entwischt, die Jüterboger Katze nicht vom Freigang zurückgekehrt. In allen drei Fällen hatten Tierfreunde die Ausreißer entdeckt und Polizei und Ordnungsamt informiert, so dass die Tiere eingefangen und ins Tierheim gebracht werden konnten. Im zweiten Luckenwalder Tierheim „Am Bürgerhof“ gab es zum Jahreswechsel keine Fundtiere.

Deutlich ruhiger als sonst

„im Vergleich zu anderen Jahren war es deutlich ruhiger, vermutlich, weil wegen Corona nicht ganz so viel rumgeballert wurde, wie sonst“, fasst Hasert zusammen.

„Aber die herrenlose Tiere an unseren Futterstellen haben jedes Jahr unendlich unter der Knallerei unendlich zu leiden“, weiß Gaby Loster vom Tierschutzentzwerk Jüterbog-Niedergörsdorf. „Leider nehmen viel zu wenige Menschen Rücksicht auf Tiere“, sagt Loster und denkt dabei nicht nur an die streunenden Haus-, sondern auch die in den Parks und Gärten lebenden Wildtiere. „Anstatt ihr Geld in die Luft zu ballern, sollten die Menschen lieber etwas für den Tierschutz spenden, damit wir die Futter- und Tierarztkosten bestreiten können“, so Loster.

Von Uwe Klemens