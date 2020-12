Teltow-Fläming

„Wir bitten Waldbesitzer dringend darum, sich ihren Wald anzugucken und sich zur Not Hilfe zu suchen. Denn wir können das nicht mehr stemmen“, sagt Guido Güthling. Dem Leiter der Straßenmeisterei Luckenwalde machen die Wälder entlang verschiedenster Landesstraßen im Landkreis Teltow-Fläming mehr und mehr zu schaffen. Vor allem im Raum Baruth, Luckenwalde und Jüterbog sei das Problem akut.

Viele Bäume – darunter meist Kiefern – sind krank oder nach den Dürresommern in 2018 und 2019 völlig vertrocknet. Die Bäume könnten jeden Moment umstürzen und sind aus Sicht von Guido Güthling eine tickende Zeitbombe. Denn oftmals befinden sich diese nur wenige Meter vom Straßenrand entfernt und könnten einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer im schlimmsten Fall das Leben kosten.

Selbst solche dünnen Stämme, wie der hier markierte, können im Ernstfall tödlich für Verkehrsteilnehmer sein. Quelle: Isabelle Richter

Damit es soweit nicht kommt, handeln die Mitarbeiter der Straßenmeisterei in besonders schweren Fällen sofort. Dort sind die Kapazitäten mittlerweile jedoch ausgeschöpft. Denn wie Guido Güthling berichtet, sei eine einzige Baumfällung bereits mit erheblichem Personalaufwand verbunden. Mindestens drei Mitarbeiter müssen aus Sicherheitsgründen vor Ort sein. Mit einer Baumfällung sind sie über Stunden beschäftigt. Hinzu käme, dass die Absicherung der Straße jedes Mal durch die Polizei erfolgen müsse. Auch dort fehlen laut Güthling die personellen Kapazitäten.

Doch warum sind so viele Wälder in Teltow-Fläming überhaupt in so einem schlechten Zustand? Guido Güthling kennt die Antwort. „Die Wälder sind meist in privatem Besitz und gehören oft älteren Damen oder es gibt schon Erben, die aber in einem ganz anderen Bundesland leben“, erzählt der Straßenmeister. Ihre Kontaktdaten herauszufinden und sie zur Pflege des Waldes zu bewegen, sei oft schwierig. „Die Besitzer werden zwar angeschrieben, aber das läuft meistens ins Leere“, erklärt Güthling.

Der Straßenmeister sieht deshalb nur die Chance, das Thema in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und so den ein oder anderen Waldbesitzer daran zu erinnern, der Pflege seiner Bäume nachzukommen. Letztendlich sei das auch für sie ein Stück Sicherheit. Denn auch wenn bisher noch alles gut gegangen ist: Im Schadensfall drohen ihnen hohe Strafen. Für Guido Güthling zählt in erster Linie jedoch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. „So ein Baum kann überall hinfallen“, sagt er. Dass ein Autofahrer oder vielleicht sogar eine ganze Familie mit Kindern dabei zu Schaden kommt, möchte er sich gar nicht ausmalen. Er und seine Mitarbeiter versuchen deshalb weiterhin, die größten Gefahren zu beseitigen – auch, wenn sie dabei mittlerweile an ihre Grenzen stoßen.

