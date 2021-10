Luckenwalde

Im Landkreis Teltow-Fläming fühlen sich Existenzgründer wohl. Laut einer Studie des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung liegt die Zahl der Existenzgründungen je 100 000 Erwerbstätige über dem Bundesdurchschnitt. Die Anzahl an gewerblichen Existenzgründungen in Deutschland habe sich zwischen 2003 (507 000) und 2019 (266 000) nahezu halbiert, hieß es. Die durchschnittliche Existenzgründungsintensität ist von 92 (2003) Gründungen je 10 000 Erwerbsfähige auf 47 (2019) gesunken.

Im Landkreis Teltow-Fläming wurde für 2019 jedoch ein Wert von über 90 ermittelt. „Warum die Gründungsaktivitäten im Landkreis Teltow-Fläming entgegen dem allgemeinen Bundestrend so positiv waren, wollen wir unter anderem im nächsten Projektschritt untersuchen“, sagte Rosemarie Kay, Studienleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin des Instituts. „Es ist aber zu vermuten, dass hierbei auch die Nähe zu Berlin eine Rolle spielt.“

Berlin habe in den vergangenen Jahren immer wieder die meiste Anzahl an Existenzgründungen verzeichnet. Das strahle sicherlich auch auf die umliegenden Kreise ab. Das Institut für Mittelstandsforschung baut seit 2019 eine Datenbank zu den regionalen Gründungsökosystemen auf. Aktuell werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 in den Kreisen und kreisfreien Städten untersucht.

Wirtschaftsförderung des Landkreises verweist auf Lotsendienst

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises sieht auch eigene Verdienste bei den Gründungen: Seit 20 Jahren unterstütze der Lotsendienst des Landkreises Existenzgründungen, hieß es aus der Kreisverwaltung auf MAZ-Nachfrage. Er habe bisher 2000 Menschen auf ihrem Weg in die berufliche Selbstständigkeit begleitet.

„Damit trägt der Lotsendienst zur Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze bei und ist ein wichtiges Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik“, so die Kreisverwaltung.

Kritik an Vorhaben der Landesregierung

Die zentrale Gründungsstelle für alle Gründungsinteressierten im Landkreis Teltow-Fläming „Gründung inklusive“ betreibe der Landkreis auf Grundlage des Lotsendienst-Projektes seit November 2016. In Trägerschaft des Landkreises wurden bisher über 500 Gründungsinteressierte vor Ort beraten und unterstützt, davon konnten circa 400 erfolgreich gründen, bilanziert die Verwaltung. Diese Arbeit finde auf Landkreisebene höchste Anerkennung.

Kritik hingegen gibt es an der Landespolitik: Bestrebungen des Landes, die lokalen Lotsendienste umzustrukturieren und zu zentralisieren seien „unverständlich“. Deshalb hätten sich viele Landkreise und kreisfreie Städte an das Land gewandt und auf den Erfolg und den richtigen Weg ihrer lokalen Lotsendienste verwiesen

Von cas