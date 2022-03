Ludwigsfelde

Johanna Schwartz sagt: „Meine Familie bleibt in Odessa, sie verlässt die Ukraine nicht.“ Die junge Frau ist eine von Dutzenden Helfern, die in den zurückliegenden Wochen mit der Stadt Zossen und viel Spendengeld den alten Schulplattenbau an der Triftstraße in Dabendorf aktivierten und zur Unterkunft herrichteten. 50 Menschen, die vor Putins Krieg flüchten, können dort erst mal ein Dach über dem Kopf haben. Und Johanna Schwartz übersetzt Russisch-Deutsch; ihre Eltern wohnten zu DDR-Zeiten in der Garnison Sperenberg.

Erste Flüchtlinge in Dabendorf und Wünsdorf angekommen

Am Freitag bezogen die ersten zwölf Männer, Frauen und Kinder den Schulbau, am Sonntag kamen weitere sechs nach Dabendorf. Seit vergangener Woche leben die ersten Ukraine-Flüchtlinge auch in der Erstaufnahmeeinrichtung Wünsdorf. In Rangsdorf, Großbeeren und Ludwigsfelde kamen ebenfalls Flüchtlinge an.

Die Hilfsbereitschaft in der Region ist riesengroß, Großbeerener, Ludwigsfelder und Baruther sind inzwischen von ersten Hilfstransporten zurück gekehrt und wollen weiter Spenden zur polnisch-ukrainischen Grenze fahren. Am Samstag suchte in Rangsdorf eine ukrainische Mutter mit Kinderwagen und Oma den nächsten Supermarkt, in Baruth bezog eine vierköpfige Familie aus der Ukraine am späten Sonntagabend eine von Unternehmer Peter Katz (Katz Biotech AG) und seiner Frau hergerichtete Wohnung.

Die von der Ukraine-Hilfe Zossen als temporäre Flüchtlingsunterkunft hergerichtete alte Schule in Dabendorf an der Triftstraße Quelle: Jutta Abromeit

Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP), die Bürgermeisterin von Zossen, schreibt den Ukraine-Helfern auf Facebook: „Heute sind unsere ersten Gäste aus der Ukraine eingezogen. Auch einen Kater haben wir zu Gast. Unsere Helfer haben wieder Unglaubliches geleistet. Ich bin so stolz auf alle, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Vielen vielen Dank!“ Sie selbst gab etliche Stunden lang mit Essen aus.

Landkreis TF: Bislang 330 Schutzsuchende registriert

Auf die MAZ-Anfrage ans Kreishaus nach der Zahl Geflüchteter im Landkreis kommt die Antwort, eine Zahl sei „für die Kreisverwaltung eine große Herausforderung“. Ausländerbehörde und Sozialamt arbeiteten auf Hochtouren. „Bislang haben sich rund 330 Schutzsuchende gemeldet und teils registrieren lassen.“ Da die Einreise für ukrainische Staatsbürger visumfrei möglich sei, erfolge in der Regel an der Grenze keine Registrierung. Viele der Vertriebenen seien bislang in Privathaushalten aufgenommen worden, so die Information.

Die als temporäre Flüchtlingsunterkunft hergerichteten alften Platten-Schulbau an der Triftstraße in Dabendorf (Stadt Zossen) Quelle: Jutta Abromeit

Seit Mitte voriger Woche gebe es einen sprunghaften Anstieg von Anfragen dieser Personen in der Kreisverwaltung. Weiter heißt es von der Kreisverwaltung: „Da bis zur Vorsprache bei der Ausländerbehörde oder beim Sozialamt keinerlei Registrierung erfolgt, hat die Kreisverwaltung keine Übersicht, wo sich die Menschen aufhalten.“ Das sei erst nach Vorsprache im Kreishaus möglich. „Die Personen werden hier zunächst nur erfasst und erhalten Transferleistungen über einen Barscheck“, wird erklärt.

Bisher 300 Angebote mit 1400 Plätzen im Kreis Teltow-Fläming

Für die Unterbringung Geflüchteter würden private und kommunale Angebote zentral gesammelt und gesichtet. „Bislang sind etwa 300 Angebote eingegangen, die Stand 11. März einer Kapazität von rechnerisch rund 1400 Plätzen entsprechen“, heißt es aus Luckenwalde. Und: „Momentan ist es den Beschäftigten der Kreisverwaltung schlichtweg unmöglich, alle Anbieter zeitnah zu kontaktieren. Priorität haben sofort nutzbare Angebote.“

Da in Bezug auf Sicherheit, Brandschutz und generelle Eignung für längere Unterbringungen Voraussetzungen nötig seien, werde Vorlauf gebraucht. Und aus der Pressestelle wird erklärt: „Natürlich sind die Mitarbeiter der Kreisverwaltung bemüht, den Kontakt schnellstmöglich herzustellen.“ Grundsätzlich sei dem Kreis jede Initiative zur Unterbringung Geflüchteter willkommen. Derzeit gebe es Rückmeldungen von Kommunen, die Privatinitiativen unterstützen, ohne dass der Landkreis beteiligt ist. Das sei eine große Hilfe wie in Zossen, wo zwei Einrichtungen mit etwa 80 Plätzen vorbereitet würden beziehungsweise bereits in Betrieb gingen.

Penquitt: Diese Hilfsaktion Ludwigsfelde bleibt in meinem Herzen

In Ludwigsfelde sind die Helfer eines Transports mit dem Stadtverordneten Marcel Penquitt jetzt zurück „und super glücklich“, wie er auf der Facebook-Seite Ludwigsfelder Bürgerforum schreibt: „Ich habe schon viel erlebt, aber diese Hilfsaktion wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen.“ Und er bittet: „Macht es unseren Freunden leicht, in unserer tollen Stadt anzukommen!!“

In Zossen ist Ute Reglin die Initiatorin der Ukraine-Hilfe Zossen. Sie und die Helfer wie Claudia Hannemann, Josefina Struck, Maren Colberg, Lutz Jurziczek Joachim Reinicke, Heiko Hockwin und viele, viele andere – allein vorletztes Wochenende 146 Ehrenamtler – hatten Fenster geputzt, mit Profi-Reinigungsmaschinen „den unvorstellbaren Dreck von Jahrzehnten entfernt“, wie Reglin auf Facebook schreibt, es sei „einfach über,-über,-überwältigend, was Zossen an Solidarität zeigt“. Die Hilfsbereitschaft überflute sie und die anderen zurzeit, deshalb könnten im Moment keine Spenden mehr angenommen werden.

Ute Reglin, Initiatorin Ukraine-Hilfe Zossen, mit Kita-Kindern in der fertig hergerichteten Flüchtlingsunterkunft, dem alten Schulplattenbau an der Triftstraße in Dabendorf (Stadt Zossen) Quelle: Michael Roch/Stadt Zossen

Auch Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP), die Bürgermeisterin von Zossen, schreibt auf der Facebook-Seite der Ukraine-Hilfe: „Heute sind unsere ersten Gäste in die ehemalige Gesamtschule eingezogen. Auch einen Kater haben wir zu Gast. Unsere Helfer haben wieder unglaubliches geleistet. Ich bin so stolz auf alle, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Vielen vielen Dank! Morgen geht die Hilfe weiter, denn wir erwarten weitere Menschen aus der Ukraine!!!“

Dabendorferin Johanna Schwartz schaut kein Fernsehen mehr

Auf die MAZ-Frage an Johanna Schwartz im Schulhaus Dabendorf beim Einräumen von Lebensmittel-Spenden, welche Gedanken ihr zurzeit durch den Kopf gehen, kommt sofort: „Keine. Gar keine. Ich schaue auch kein Fernsehen mehr, sonst würde ich das alles nicht mehr aushalten.“

Von Jutta Abromeit