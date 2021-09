Seit vielen Jahren können sich gemeinnützige Vereine und Einrichtungen bei der VR-Bank für VRmobile bewerben. „Die Vereine haben schon laufende Kosten, da müssen keine zusätzlichen dazukommen“, erklärt Doreen Jannek, Pressesprecherin der VR-Bank Fläming-Esterland die Motivation hinter dem Projekt.

Anstatt gebrauchte Autos zu kaufen, die eventuell kostenintensive Reparaturen mit sich bringen, können sich die Vereine bei der VR-Bank für ein neues VRmobil bewerben und trotz knapper finanzieller Mittel mobil werden. Dieses Auto wird von der VR-Bank bezuschusst, sodass sich die Kosten für die Vereine verringern.

Je nach Typ des Autos, können im Jahr ein, zwei oder drei Autos bezuschusst werden. In diesem Jahr ist es ein „klassisches“ VRmobil. „Wir freuen uns, dass wir mit dem VRmobil das Johannische Sozialwerk an seinem Standort Ludwigsfelde/Trebbin unterstützen können“, so Jannek.

Eine besondere Überraschung für Flutopfer

Doch die Bank hält eine besondere Überraschung bereit: „Eigentlich sollte die Bewerbungsfrist erst im Herbst enden. Doch nun haben wir die einmalige Möglichkeit, aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens einen gewissen Anteil als Hilfe für die Flutopferkatastrophe in Deutschland zu spenden. Diese Möglichkeit wollen wir unbedingt nutzen“, so die Pressesprecherin. Deshalb beschloss die VR-Bank Fläming-Elsterland e.V., in diesem Jahr die Bewerbungsfrist früher zu beenden und das restliche Geld an die von Flut und Starkregen betroffenen Regionen zu spenden. „Dies wollen wir speziell im Bereich des Tierschutzes tun“, so Jannek.

An Tiervereine gespendet

Die VR-Bank Fläming-Elsterland hat dazu über Rico Lange, Vorsitzenden des Tierschutzverbandes Brandenburg, Kontakt mit zwei Tierschutzvereinen in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen aufgenommen. „Der Verein in Nordrhein-Westfalen hat Tiere direkt aus den Flutwassergebieten aufgenommen“, so Jannek. Doch der Starkregen hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Das Dach wurde beschädigt und auch die Hardware für die Aufnahme der Tiere, die Diagnosen und die Behandlungen müssen ersetzt werden.

Der Tierschutzverein in Sachsen muss das durch Starkregen beschädigte Gebäude, in dem die Katzen momentan Zuflucht finden, reparieren, Werkzeuge kaufen und auch Waschmaschine und Laptop ersetzten. Damit die Vereine das tun können und den Tieren weiterhin Schutz bieten können, spendet die Bank an beide Vereine jeweils 5.000€.

Von Antonia Engel