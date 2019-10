Straßensanierung während der Herbstferien

Schlenzer

Den schlechten Zustand der Landesstraße, die die zur Gemeinde Niederer Fläming gehörende Ortschaft Schlenzer mit der Bundesstraße 115 verbindet, haben die Einwohner seit Langem moniert. Seit dieser Woche wird an der Erneuerung der Deckschicht gearbeitet. Spätestens zum Schulstart nach den Herbstferien, also am Montag, dem 21. Oktober, soll der Verkehr dort wieder rollen.

Ferienzeit ideal, weil es keinen Schülertransport gibt

„Wir haben die Arbeiten mit Absicht in die Ferienzeit gelegt, damit es beim Schulbus-Verkehr keine Schwierigkeiten gibt“, sagt Diplom-Ingenieur Heiko Pfretzschner vom Landesbetrieb Straßenwesen. Denn die Arbeiten an der 6,10 Meter breiten und 3,4 Kilometer langen Piste erfolgen unter Vollsperrung. Anlieger, die in Richtung B 115 und von dort weiter in Richtung Jüterbog oder Petkus wollen, müssen die Umleitungsstrecke über Werbig und von dort weiter über die B 102 nutzen.

Hauptgrund für die Erneuerung ist, neben dem schlechten Zustand der im Laufe der letzten Jahre mehrfach ausgebesserten Fahrbahn, die häufige Nutzung der Straße als Umleitungsstrecke. Bei praktisch allen Straßenbaumaßnahmen an B 101, B 102 und B 115 im Jüterboger Raum wird die Route über Schlenzer als Ausweichvariante gewählt. Mit der geplanten Sanierung der B 102 in Werbig steht die nächste Maßnahme bereits in den Startlöchern.

Arbeiten liegen gut im Zeitplan

„Bei den Arbeiten für die Deckensanierung liegen wir derzeit gut im Plan“, sagt Pfretzschner. Drei Tage lang wurde der aus den 1990er Jahren stammende Straßenbelag streifenweise abgefräst und -gebürstet, so dass mit den Vorbereitungen für das Aufbringen der 6,5 Zentimeter starken Asphalt-Binderschicht begonnen werden kann. Das Aufbringen erfolgt in einem Arbeitsgang über die gesamte Fahrbahnbreite, der Auftrag einer Asphalt-Beton-Schicht von 3,5 Zentimetern erfolgt danach. Das Herrichten der Bankette und der Einmündungen der Waldwege erfolgt Ende kommender Woche als letzter Arbeitsschritt.

Anders als bei den ursprünglichen Planungen, hat sich der Landesbetrieb nun doch entschlossen, mit der Deckenerneuerung nicht am Ortseingangsschild halt zu machen, sondern sich 200 Meter weit bis einschließlich der ersten Kurve in den Ort hinein zu arbeiten. Durch die Lenkmanöver der vielen Lkws in der fast rechtwinkligen Kurve war dieser Bereich besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Hoffnung von Ortsvorsteher Reinhard Siebert, dass der gesamte Kurvenbereich einschließlich der Einmündung in Richtung Feuerwehr erneuert wird, wird sich jedoch nicht erfüllen. Der Anliegerverkehr in diesem Bereich wird direkt über die Baustelle geführt.

Das Warten auf die neue Straße im Ort bleibt

Knapp 20 Jahre hat der alte Straßenbelag gehalten. Dass der neue mindestens ebenso lange hält, ist die große Hoffnung Sieberts und seiner Nachbarn. Der ganz große Traum, dass eines Tages die Straße auch innerhalb der Ortslage gemacht wird, wird wohl aus Kostengründen noch lange ein Traum bleiben. 565.000 Euro hat der Landesbetrieb in die derzeitige Erneuerung investiert.

Von Uwe Klemens