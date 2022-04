Teltow-Fläming: Verkehrsgesellschaft bereitet das 9-Euro-Ticket vor

Teltow-Fläming

Das 9-Euro-Ticket kommt auch in Teltow-Fläming. „Es soll bundeseinheitlich vom 1. Juni bis zum 31. August gelten“, schreibt Volker Fleischer, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) auf Anfrage der MAZ. Insofern gelte es auch im Gebiet der VTF. Offene Fragen aber scheint es noch bei der Umsetzung zu geben. Ab dem 1. Juni soll es die Monatskarte bundeseinheitlich für die Monate von Juni bis einschließlich August geben.

Das Ticket soll sowohl digital über die Apps der Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) als auch in klassischer Form an Automaten und in Verkaufsstellen zu haben sein. Die VTF will ihre Kundinnen und Kunden sobald wie möglich über die Einzelheiten des Ticketerwerbs informieren. Vorgesehen ist in jedem Fall, dass sie an den Fahrkartenautomaten der S-Bahn und der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erhältlich sind.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angebote auch im ländlichen Bereich von Teltow-Fläming

Der Kritik aus dem Städte- und Gemeindebund, derzufolge das günstige Ticket auf dem Land wenig Sinn mache, wollte sich VTF-Geschäftsführer Volker Fleischer nicht anschließen. „Auch im ländlichen Bereich von Teltow-Fläming gibt es Angebote im Öffentlichen und im Schienengebundenen Nahverkehr“, erwiderte Fleischer auf Anfrage.

Der Städte- und Gemeindebund hatte das Entlastungspaket der Bundesregierung, zu dem das Ticket gehört, als nicht zielsicher bezeichnet. Gerade in den ländlichen Räumen hätten viele Menschen keine ausreichende Möglichkeit, mit dem ÖPNV zu ihrer Arbeitsstätte zu kommen, hieß es vom Gemeindebund.

Volker Fleischer, Geschäftsführer der VTF. Quelle: Margrit Hahn

Volker Fleischer: Unterschiedliche Prognosen

Volker Fleischer erwartet nicht unbedingt einen Anstieg der Fahrgastzahlen durch das günstige Ticket. „Dazu gibt es unterschiedliche Prognosen“, sagte er. Die VTF plane daher auch noch keinen Einsatz zusätzlicher Kapazitäten. Bei der VTF habe es bisher auch nur vereinzelte Nachfragen nach dem Ticket gegeben.

Der VBB indes erklärte, dass das Interesse am 9-Euro-Ticket bereits jetzt groß sei. „Sobald die letzten Details und Rahmenbedingungen auf der politischen Ebene durch Bund und Länder geklärt ist, kann der Vertrieb der Tickets sehr bald beginnen“, so der VBB. Auch die VTF will sobald wie möglich aktiv über alle Details informieren. Derzeit laufen in den regionalen Unternehmen und im Verbund die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Nicht voreilig das Abo kündigen

Für Abonnentinnen und Abonnenten von VTF-Zeitfahrkarten soll es Entschädigungsregelungen geben. Aber auch hier sind noch Details zu klären. Volker Fleischer: „Wir bitten insofern unsere Stammkunden, ihre Abos nicht voreilig zu kündigen.“

Während es zunächst hieß, dass das Ticket aus dem Bundeshaushalt finanziert werden soll, fürchtet der Städte- und Gemeindebund, dass die dafür angekündigten Mittel nicht reichen. Nach Berechnungen des Städtetages fehlen rund 1,7 Milliarden Euro.

Das 9-Euro-Ticket war von der Bundesregierung als Teil des zweiten Energie-Entlastungspaketes beschlossen worden. Es soll bundesweit gültig sein, auch über regionale Grenzen hinweg. Die endgültigen gesetzlichen Regelungen stehen für Mitte Mai auf der Tagesordnung des Bundestages. Tags darauf soll der Bundesrat sein Votum dazu geben.

Von Udo Böhlefeld