Rhinow/Bärwalde

Wer einen Biber in dessen natürlicher Umgebung sehen möchte, braucht einen langem Atem. Selbst Thomas Kunze, der den schwimmenden Nagern seit Jahrzehnten auf der Spur und seit elf Jahren einer der ehrenamtlichen Biberbeauftragten des Landes ist, bekommt erwachsene Tiere nur selten zu Gesicht. Am 1. Advent laden der 56-jährige Naturliebhaber und Gerhard Maetz von der Unteren Naturbehörde des Landkreises Teltow-Fläming dazu ein, sie bei ihrer Spurensuche zu begleiten.

„Mein Großvater und auch mein Vater waren Lehrer und haben sich sehr für die Natur interessiert, so dass bei uns zu Hause eigentlich immer Biber-Literatur herumlag, in der ich schon als Kind begeistert stöberte“, blickt Kunze auf den Beginn seiner Faszination für die schwimmenden Säugetiere zurück. „Auch Fledermäuse fand ich interessant und habe oft nach ihnen geschaut. Als ich dabei dann eher zufällig auch meinen ersten Biber sah, war der Ehrgeiz erwacht, mehr über diese Tiere zu erfahren“, sagt Kunze, der damals als LPG-Traktorist auch beruflich viel in der Natur unterwegs war.

Beobachtungen werden festgehalten

Seine Beobachtungen in seinem Heimatlandkreis Elbe-Elster, am Körbaer Teich und entlang des Schweinitzer Fließes, dessen Grabensystem bis in den südlichsten Zipfel des Landkreises Teltow-Fläming reicht, hielt der Hobby-Forscher fortan schriftlich fest, um sich mit Gleichgesinnten darüber auszutauschen.

Dieser Damm im Verbindungsgraben zum Schweinitzer Fließ kündet von den Fähigkeiten des Bibers als Baumeister. Quelle: Uwe Klemens

„Daten zur Zahl der Dämme, Burgen und zur Anzahl der Tiere sind für die Naturschutzbehörden bei vielen Entscheidungen wichtig“, sagt Kunze. Er wurde 2009 auch offiziell zum Betreuer von rund 15 Biberrevieren, die es im genannten Bereich gibt, ernannt. „Mindestens einmal im Jahr schaue ich in jedem Revier vorbei. Dann gucke ich, wie viele Dämme und Baue es gibt und ob ich Tiere entdecke, was aber selten der Fall ist und auch keinen genauen Aufschluss darüber gibt, wie viele Tiere dort tatsächlich leben“, beschreibt er seine Arbeit. „Aber wir gehen davon aus, dass in jedem Revier etwa zwei erwachsene Tiere und ihr Nachwuchs leben“, fügt er hinzu.

Im Pökelgraben in der Nähe seines Wohnortes Knippelsdorf entdeckte Kunze vor wenigen Tagen diesen munteren Gesellen. Quelle: Thomas Kunze

Selbst zu Gesicht bekommen hat Kunze den Bibernachwuchs in all den Jahren nur ein einziges Mal. „Bei der Pirsch bin ich im Uferbereich eingebrochen und steckte mit dem Fuß in einem Biberbau fest. Als ich mich wieder befreit hatte, saß da drinnen ein winziger Biber. Aber da es schon dunkel war, habe ich ihn nicht mal fotografieren können“, sagt der Biber-Mann und muss noch immer über sein schon Jahre zurückliegendes Erlebnis schmunzeln.

Ausbreitung lässt sich gut nachvollziehen

Dank des Fleißes von Kunze und seinen Kollegen lässt sich die Entwicklung der Biberpopulation und die allmähliche Erweiterung seiner Reviere ziemlich genau nachvollziehen. Die etwa 200 zum Kriegsende im Raum Dessau lebenden Elbe-Biber haben sich über das Schweinitzer Fließ vor allem in den 70er Jahren im damaligen Kreis Jüterbog ausgebreitet, berichtet Gerhard Maetz. Über Elbe und Havel gelangten sie bis nach Potsdam und schließlich über Nuthe und Nieplitz bis in den Luckenwalder Raum und nach Blankensee. Auch im Freifließ der Gottsdorfer Mühle ist der Biber seit langem zu Hause.

Auf der geplanten Wanderung am 1. Advent wollen Kunze und Maetz die Biberreviere bei Rhinow und rings um die Bärwalder Burgruine in Augenschein nehmen. Sie können aber natürlich keine Garantie übernehmen, dass dabei auch Tiere entdeckt werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Brücke, die zwischen den beiden Orten über den Graben zum Schweinitzer Fließ führt.

„Gummistiefel, Fernglas oder Kamera sollte man bei der Tour, die bis etwa 16 Uhr dauern wird, auf jeden Fall dabei haben“, empfiehlt Thomas Kunze. Er hofft, dass die Wanderung trotz der Coronakrise stattfinden kann.

Von Uwe Klemens