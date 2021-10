Klausdorf

Der Landkreis Teltow-Fläming will die Öffentlichkeit künftig besser über die Corona-Kontaktverfolgung informieren. Das ist der wichtigste Teil einer Antwort aus dem Kreishaus auf einem offenen Brief von Dirk Pehnert (UWG), Sozialausschussvorsitzender in der Gemeinde Am Mellensee. Diesen Brief hatte Pehnert an die Landrätin, ihre Stellvertreterin und den Kreistagsvorsitzenden geschrieben.

Dirk Pehnert (UWG) Quelle: Marlene Schmidt

Anlass für den Kummersdorfer waren zwei Wochenend-Veranstaltungen im Kreis, bei der es die digitale Kontaktverfolgung einmal per Luca-App und einmal mit der Corona-Warn App gegeben hatte. Er schrieb: „Sie alle wissen, dass weder Luca-App noch Corona-Warn-App im Landkreis verwendet werden können oder besser gesagt im Ausbruchsfalle funktionieren und eine Kontaktverfolgung ermöglichen.“ Nach seinem letzten Schriftverkehr habe der Kreis am 17. August auf seiner Homepage lediglich den Hinweis veröffentlicht, die Luca-App im Landkreis funktioniere nicht.

Hygienekonzept auf dem Prüfstand

Das erweckte bei ihm den Eindruck, so Pehnert, „dass sich das Gesundheitsamt des Landkreises überhaupt keine Hygienekonzepte von Veranstaltungen ansieht“, sonst hätte dieses Manko im Vorfeld auffallen müssen. Zuständig seien sicher städtische und gemeindliche Ordnungsämter beziehungsweise laut aktueller Umgangsverordnung mit den Sars-Covid-Viren jeder Veranstalter selbst. „Hier sollten ein ordentliches Briefing und Öffentlichkeitsarbeit durch das Gesundheitsamt des Landkreises erfolgen“, forderte Pehnert. Und er erinnerte sich an eine Kreistagspräsentation über die vielen Überstunden des Gesundheitsamtes wegen manueller Kontaktverfolgung.

Dabei würden „enorme Summe von Steuergeldern unsinnig aufs Spiel“ gesetzt, so sieht es der Gemeindevertreter. Über die Luca-App könnten angeschlossene Gesundheitsämter Personen auch direkt anschreiben, was ebenfalls eine Arbeitserleichterung darstellen sollte „und vor allen Dingen eine schnellere Bearbeitung/Kontaktinformation“. Auch dabei habe sich der Landkreis bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Alternativ arbeite der Kreis vor Ort mit Listen, in die sich 20 Personen mit ihren Daten auf einem Blatt eintragen; „da scheint Ihnen der Datenschutz dann nicht mehr so wichtig zu sein?“ Egal wie, Pehnert bat inständig um eine ordentlich kommunizierte Lösung, bevor es zu spät sei.

Wie Landrätin Kornelia Wehlan reagierte

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) bedankte sich für das Feedback aus seinen bisherigen Erfahrungen mit digitalen Gästelisten. Dass weder Corona-Warn-App noch Luca-App im Landkreis unterstützt werden, habe diese Gründe: Die Corona-Warn-App halte den allgemeinen Verordnungs-Anforderungen an digitale Kontakt-Nachverfolgungstools nicht stand, weil keine einsehbaren Gästelisten erstellt werden und das Gesundheitsamt so keine Kontakte direkt nachverfolgen kann.

Bei der Luca-App hätten sich vermehrt datenschutzrechtliche Hürden aufgetan, so die Chefin der Kreisverwaltung, weil gesammelte Daten auf externen Servern gespeichert würden, auf die Veranstaltungsbetreiber selbst keinen Zugriff haben wie es nach der Corona-Verordnung gefordert sei.

Die Corona-Warn-App soll bei der Verfolgung von Kontakten helfen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Infektionsfall würden personenbezogene Daten auf Anforderung über den Anbieter culture-4-life GmbH an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. „Trotz Erwerb der App lehnte das Land Brandenburg bisher eine datenschutzrechtliche Mitverantwortung bei der Nutzung der Luca-App ab“, schreibt Wehlan. Eine unabhängige Überprüfung des Luca-Systems sei angeregt, werde jedoch vom Bund zurückgewiesen. „Die vorliegenden Umstände sowie die Tatsache, dass personenbezogene Gesundheitsdaten über den Umweg eines dritten Akteurs verarbeitet werden, werden von der Landesdatenschutzbeauftragten sowie durch die Kreisverwaltung Teltow-Fläming als bedenklich eingestuft“, schreibt die Landrätin, deshalb würde die Luca-App nicht genutzt.

Kreis benutzt andere Tools

lm Kreis hätten sich stattdessen bereits andere digitale Kontaktnachverfolgungstools und Gästelisten etabliert, die in verschiedenen Lokalitäten sehr erfolgreich genutzt würden. Daten würden lokal auf den Endgeräten der Betreiber gespeichert, die hätten digital direkten Zugriff hätten und übermitteln sie, wenn erforderlich, umgehend dem Gesundheitsamt. „In vielen Fällen ist nicht einmal die Installation einer App erforderlich“, so Wehlan.

Ob und inwiefern Betreiber die erstellten Hygienekonzepte einhalten, das werde bei angezeigten Veranstaltungen stichprobenartig kontrolliert, so die Landrätin, diese Konzepte seien dem Gesundheitsamt jedoch nicht im Vorfeld vorzulegen. Wie die Kontaktpersonen-Nachverfolgung umgesetzt werde, das sei Betreiber-Verantwortung. Und sie schreibt: „Eine ,ausliegende Liste mit 20 Namen’ erfülle natürlich keine datenschutzrechtlichen Bestimmungen“. Fielen ihm derartige Verstöße auf, möge er sie dem Gesundheitsamt mailen, so die Frau an der Kreisspitze.

Anspruch auf individuelle Beratung

Die manuelle Kontaktpersonen-Nachverfolgung habe zwar viele Ressourcen des Gesundheitsamtes und der Kreisverwaltung beansprucht, bleibe jedoch auch bei der weiteren Digitalisierung allgegenwärtig. Und Wehlan erklärt, gebe eine Kontakt-App 100 Kontakte aus, so müssten die dennoch von Gesundheitsamts-Mitarbeitern angerufen und ermittelt werden. Eine Digitalisierung dieses Schrittes sei also nicht möglich, denn jeder Betroffene habe Anspruch auf individuelle Beratung beziehungsweise Aufklärung. „An dieser Stelle werden Apps somit nie eine Entlastung liefern“, erklärt Wehlan, eher gebe es das Risiko, dass zu viele nicht notwendige Kontakte ausgegeben werden, die bei konventioneller Kontakt-Nachverfolgung nicht betrachtet worden wären.

Von Jutta Abromeit