Teltow-Fläming

Vorneweg eine Ehrenrettung für (fast) alle Hotelgäste, die diese Region besuchen: Die allermeisten sind ehrlich. Nur ein winziger Prozentsatz erweist sich nicht als Hotelgast, sondern als Hoteldieb. Und das kann durchaus dreiste Formen annehmen.

„Wir haben kein Problem damit“, sagt Petra Götze, Inhaberin des Hotels „Pelikan“ in Luckenwalde. „Jedenfalls die letzten Jahre nicht“, ergänzt sie. Früher, so schränkt sie ein, sei das durchaus einmal anders gewesen. Aber das sei schon 15 bis 20 Jahre her. „Da war dann mal ein Handtuch weg oder die Minibar war ausgeräumt.“ Insgesamt aber, so Petra Götze, seien „die Leute ehrlicher geworden.“

Handtücher ohne Hotellogo

Das sieht auch Beate Keck, Inhaberin des Parkhotels in Trebbin, so. „Gott sei Dank kommt so etwas relativ selten vor, dass bei uns etwas geklaut wird“, sagt sie. „Na gut, da fehlt dann mal ein Kugelschreiber“, räumt sie ein, „aber die sind ja dafür da, dass man sie als Werbegeschenk, das mit dem Hotellogo bedruckt ist, mitnehmen kann.“ Auch fehle hier und da mal ein Handtuch, aber das seien die absoluten Ausnahmen. Zumal, betont Beate Keck, die Handtücher ohnehin keinen Aufdruck hätten, um Souvenirjägern von vorn herein keine Chance zu geben. Nur für Stammgäste habe man einmal als Werbegag Handtücher mit dem Hotellogo anfertigen lassen und diese dann bewusst an sie verschenkt.

Mit dem Hotellogo bedruckte Schuhlöffel oder Kugelschreiber sind als Souvenirs beliebt. Quelle: Hartmut F. Reck

„Wer aber betrügen will“, so weiß die Trebbiner Hotelfrau, „der tut es auch.“ Da gibt es verschiedene Arten von „Dieben im Schlafrock“, wie man sie bezeichnen könnte. Etwa die Zechpreller, die abreisen, ohne die Übernachtungskosten vor der Abfahrt bezahlt zu haben, oder die die Minibar leeren, ohne dies bei der Abreise anzugeben. Oder eben beides.

Fernseher geklaut

An den dreistesten Fall kann sich Beate Keck noch gut erinnern, auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist. Da hatte ein Hotelgast tatsächlich den Fernsehapparat aus seinem Hotelzimmer mitgehen lassen, ohne dass es jemandem aufgefallen ist. Seine angegebene Adresse war natürlich falsch und die polizeilichen Nachforschungen verliefen im Sande.

Wenn’s mal nur der Fernseher gewesen wäre, mag sich da Uwe Kuhlmey sagen. Der Besitzer des Hotels „Zum Eichenkranz“ im Luckenwalder Ortsteil Kolzenburg, kann sich noch sehr gut an einen Gast erinnern, auch wenn das ebenfalls bereits ein paar Jahre her ist. „Der Typ hat gleich fast das komplette Hotelzimmer leergeräumt“, berichtet der Hotelier. Bis auf die Möbel war alles weg: das Fernsehgerät, der Telefonapparat, sämtliche Handtücher, die Bettlaken, die Kopfkissen und die Zudecken samt Bettbezügen, Schuhlöffel, Kugelschreiber und was sonst noch weder niet- noch nagelfest war.

Mit gestohlenem Auto angereist

Dabei ist es wohl überflüssig zu erwähnen, dass weder der Name noch die Adresse des „einnehmenden“ Gastes stimmten. Sogar der Kleinbus, mit dem er angereist war, war ein bei einem Autohaus in Thüringen ausgeliehenes Testfahrzeug, an dem Leipziger Kennzeichen anmontiert waren – natürlich ebenfalls gestohlen. Selbstverständlich hatte der Kunde sein Abendessen auf das Zimmer schreiben lassen und sich am nächsten Tag nach dem Frühstück freundlich verabschiedet. Weil er noch eine weitere Nacht gebucht hatte, dachte sich auch niemand etwas dabei, bis es irgendwann einer Hotelbediensteten, die das Zimmer aufräumen wollte, auffiel, dass da nicht mehr viel übrig war. Im Vergleich dazu waren für Uwe Kuhlmey die gelegentlich unbezahlten Leerungen der Minibars eher ein Klacks.

Minibars haben ausgedient

Was aber eben diese kleinen Kühlschränke, gefüllt mit Getränken und Snacks, betrifft, so müssen die seit dem Corona-Ausbruch aus hygienischen Gründen leer bleiben. Auch nicht mehr erlaubt ist, alles, was von mehreren Personen angefasst werden kann, im Hotelzimmer auszulegen – wie eben Kugelschreiber oder Prospekte. Selbst das Neue Testament in der Nachttischschublade darf dort nicht mehr herumliegen.

Der Münzautomat mit Snacks und Getränken im Flur hat die Minibars in den Hotelzimmern im „Eichenkranz“ abgelöst. Quelle: Hartmut F. Reck

Aber das Thema Minibar hat sich für Uwe Kuhlmey ohnehin erledigt. Er hat sie alle ausgesondert, weil er es leid war, dass sie noch vor den Corona-Hygienemaßnahmen immer mal wieder geplündert wurden. Ganz „Pfiffige“ hatten zum Beispiel die kleinen leer getrunkenen Schnapsfläschchen einfach mit Wasser wieder aufgefüllt. Wer jetzt im „Eichenkranz“ noch nach der Schließung der Gaststube Hunger oder Durst bekommt, kann sich an einem Münzautomaten mit Snacks und Getränken versorgen.

Von Hartmut F. Reck