Teltow-Fläming: Wie Kunst und Kultur in der Coronakrise gefördert werden sollen

Kultur, da ist sich Johanna Huthmacher sicher, durchdringt alle Bereiche des Lebens: Kunst und Politik etwa, Wirtschaft, Wissenschaft und sogar unsere Umwelt. Als Projektleiterin der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfördernden e.V. (Gedok) Brandenburg hat sie deshalb vor einigen Tagen eine Stellungnahme verfasst, die die Förderung von Kultur als „unbedingte Investition in die Zukunft“ beschreibt.

Dass das Schreiben überhaupt zustande kam, hat einen besonderen Hintergrund. Denn die Gedok-Mitglieder hatten zunächst mit Sorge auf die kommenden Tage geblickt, genauer gesagt: auf den 26. April. Dann wollen die Mitglieder des Kreistags Teltow-Fläming bei ihrer nächsten Sitzung rückwirkend über die Kulturförderrichtlinie für 2021 abstimmen.

Die Richtlinie legt fest, wie Künstlerinnen und Künstler in Teltow-Fläming gefördert werden können, welche Fördertöpfe es gibt – und wer überhaupt Anspruch auf Mittel hat. Gerade in Corona-Zeiten ein wichtiges Standbein: In den vergangenen Monaten wurden Auftritte abgesagt, Galerien geschlossen, Einnahmen fielen weg. Nach Gedok-Angaben sind viele Kunst- und Kulturvereine gerade in dieser Zeit auf die Kreisförderung angewiesen.

Und genau dort lag der Knackpunkt, der Johanna Huthmacher und den anderen Gedok-Mitgliedern Sorge bereitete: In einer ersten Fassung des Entwurfs wurden – grob zusammengefasst – nur natürliche Personen als anspruchsberechtigt genannt. Juristische Personen wie Vereine oder Verbände hätten dann bestimmte Förderansprüche nicht geltend machen können. Die Gedok protestierte.

Im Kulturausschuss legte sie ihre Sicht der Dinge dar, die Kreisverwaltung befasste sich erneut mit der Richtlinie – und lenkte ein. Ein neuer Passus sieht nun vor, dass die Förderung für das Haushaltsjahr 2021 erweitert wird, juristische Personen nun auch weiterhin Anspruch darauf haben.

Wie Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) auf MAZ-Anfrage erklärt, beunruhige auch den Landkreis die Situation der Künstler und Kulturschaffenden. Nach Rückmeldung der Verbände habe man die Richtlinie ergänzt. Mit dem neuen Passus ist nicht nur der Kreis der Förderberechtigten größer, auch die Frist zur Beantragung der Mittel wurde verschoben – auf den 30. Juni.

Wehlan verweist außerdem darauf, dass es neben den direkten Fördermitteln aus dem Kreishaushalt auch andere Hilfen gibt, an denen der Kreis beteiligt sei – etwa ein Fördertopf der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, die sogenannte MBS-Richtlinie. Da über diesen Weg allerdings nur bestimmte Projekte und Künstler gefördert werden, habe man sich für die jetzige Richtlinie entschieden.

Nach Angaben der Landrätin sind nun 90.000 Euro des Kreishaushalts 2021 für die Kulturförderrichtlinie vorgesehen. Hinzu kommen Restmittel früherer MBS-Ausschüttungen in Höhe von 15.000 Euro. Rechnet man beides zusammen, beträgt die Summe nun also 105.000 Euro.

Der Kreistagsvorsitzende Danny Eichelbaum (CDU) begrüßt die Änderung am Entwurf. „Im Ergebnis können jetzt nicht nur Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke erfolgen, sondern auch Künstlerinnen und Künstler explizit gefördert werden“, sagt er. Es sei die Aufgabe des Landkreises, seine Künstler so gut wie möglich in der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Johanna Huthmacher von der Gedok ist erleichtert. „Das hat den Druck rausgenommen“, sagt sie. Allerdings wünscht sie sich eine grundsätzliche Änderung der Richtlinie – nicht nur für das Haushaltsjahr 2021. „Nicht dass wir dann wieder die gleiche Problematik haben.“

