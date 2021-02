Teltow-Fläming

Das große Schneechaos scheint im Landkreis Teltow-Fläming trotz zugeschneiter und teils glatter Straßen ausgeblieben zu sein. Weder Polizei noch Feuerwehr hatten witterungsbedingt mehr Einsätze als sonst.

Patrick Schacht von der Firma Brannys war von 7 Uhr unterwegs. Zuerst in Jüterbog, anschließend in Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

Der Leiter der Luckenwalder Straßenmeisterei, Guido Güthling war am Sonntag mit sieben Mitarbeitern von morgens an unterwegs, um die Straßen vom Schnee zu befreien. Um 14 Uhr war die zweite Schicht am Start. „Die größten Probleme bereitet uns nicht die Glätte, sondern die Schneeverwehungen“, so Güthling. Bereits am Freitag waren die Straßen gut mit Salz abgestreut worden, um Glätte zu verhindern. „Wir haben von der Straßenmeisterei Ludwigsfelde noch 70 Kilometer von Ludwigsfelde bis zur A 10 übernommen, weil sie keine freien Kapazitäten haben“, fügt Güthling hinzu. Nachdem er seinen Dienst am Sonntag beendet hatte, wartete noch zu Hause der Schneeschieber auf ihn. „Um Mitternacht beginnt die nächste Schicht. Bis dahin werde ich zusehen, dass ich noch eine Mütze Schlaf bekomme“, berichtet er.

Der zehnjährige Youssef hilft seinem Vater, die Scheibe vom Auto freizukratzen. Quelle: Margrit Hahn

Auch die Mitarbeiter vom Luckenwalder Bauhof waren am Sonntagmorgen seit 5.30 Uhr im Einsatz. Allerdings wurden die geräumten Straßen durch den starken Wind direkt wieder zugeweht. Wie Vorarbeiterin Corinna Schäfer berichtet, waren die Bauhofmitarbeiter seit Freitag in Bereitschaft. Der Wetterdienst hatte ja vor Glätte und Schneeverwehungen gewarnt, sodass man sich vorbereiten konnte.

Mit Benzin-getriebenen Motorbesen sorgte die Räumkolonne auf den Bahnsteigen des Jüterboger Bahnhofs für ein sicheres Ein- und Aussteigen der Fahrgäste. Quelle: Uwe Klemens

Insgesamt waren 13 Mitarbeiter mit neun Fahrzeugen unterwegs. Tobias Kubisch war bis morgens um 10 Uhr bereits zum dritten Mal mit seinem Streufahrzeug zum „Nachladen auf dem Betriebshof im Grünen Weg“. Dank des großen Silos funktioniert das Befüllen problemlos. Zudem war im vergangenen Jahr auf dem Gelände ein neues Streugutlager für den Winterdienst mit der Errichtung eines Schleppdach und einer Laderampe begonnen worden. Damit werden die Bedingungen für Mitarbeiter und Material grundlegend verbessert. Erstmal wird allerdings das Streugut aus der alten Halle aufgebraucht.

Die Streufahrzeuge werden mit Salzgemisch aus dem Silo befüllt. Quelle: Margrit Hahn

Zu einem Unfall kam es am Sonntagfrüh in der Salzufler Allee in Luckenwalde. Ein Autofahrer war gegen einen Lichtmast gefahren. Dieser wurde kurze Zeit später von einer Fachfirma entfernt. Wie die Polizei auf MAZ-Anfrage mitteilt, würde man am Montagmorgen mit Beginn des Berufsverkehr verstärkt mit Unfällen rechnen.

Die Bauhofmitarbeiter hatten am Sonntag ordentlich zu tun. Quelle: Margrit Hahn

Auch in Jüterbog hielten die Winterdienst-Mitarbeiter ganztägig seit den frühen Morgenstunden die Schneemassen in Schach. Autofahrer und Fußgänger waren wegen des unwirtlichen Wetters deutlich weniger unterwegs, als üblich und fuhren vorsichtig.

Auf der B 102 zwischen Werbig und Nonnendorf gab es leichte Schneeverwehungen. Quelle: Uwe Klemens

Auf dem Berg am alten Wasserturm, üblicherweise das Ziel aller Rodler, waren wegen des eisigen Windes nur wenige Wintersportler unterwegs. Der Bau von Schneemännern erwies sich allerdings als schwierig, denn der Pulverschnee ließ sich kaum bändigen.

Schneetreiben und knackige Kälte konnten den Auerochsen im Wildpark Johannismühle nichts anhaben. Quelle: Jutta Abromeit

Der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming zufolge gab es kaum Störungen – die Busse waren planmäßig unterwegs.

Von Margrit Hahn und Uwe Klemens