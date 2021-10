Teltow-Fläming

Siegmund Trebschuh ist Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung in Teltow-Fläming. Als oberster Wirtschaftsförderer des Landkreises hat er einen sicheren Blick auf die wirtschaftliche Lage zwischen Ludwigsfelde und Dahme.

Herr Trebschuh, Corona hat alles dominiert im vorigen Jahr, auch die Wirtschaft im industriellen Vorzeigelandkreis Teltow-Fläming. Wie fällt Ihre derzeitige Bilanz aus?

Siegmund Trebschuh: Corona hat die Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt: vor allem den Handel, die körpernahen Dienstleistungen, die gesamte Tourismuswirtschaft einschließlich des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes. Wir sind deshalb sehr froh darüber, dass wir aus diesen Bereichen wieder positive Signale bekommen. Da hat unter anderem der bundesweite Trend geholfen, dass man wieder Urlaub in Deutschland macht. Ich würde schon sagen, dass unsere Betriebe wieder aufatmen können.

Wie sieht es im produzierenden Gewerbe aus, immerhin die wirtschaftliche Lebensader von TF?

Wir haben einen starken Mittelstand, aber unsere Global Player Mercedes, MTU und Roll-Royce sind natürlich die Motoren der Wirtschaftsentwicklung im Kreis. Natürlich gab es da Probleme, aber es freut mich, dass Mercedes in diesem Jahr entschieden hat, in Ludwigsfelde Elektro-Vans zu bauen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung.

Gleichzeitig sind Rolls-Royce und MTU schwer von der Luftfahrtkrise getroffen worden. Rolls-Royce hat in Dahlewitz 500 Arbeitskräfte entlassen müssen und die Produktion seines großen Triebwerkes Trent XWB eingestellt. Sehen Sie darin eine Gefahr für das gesamte Wirtschaftsgefüge im Kreis?

Natürlich macht uns die Luftfahrtbranche große Sorgen. Rolls-Royce in Dahlewitz hat aber auch gerade den Zuschlag für die Produktion der Triebwerke für die Gulfstream-Jets bekommen. Das ist Licht am Ende des Tunnels. Und MTU wartet in Ludwigsfelde ja nicht nur Flugzeugturbinen, sondern auch Gasturbinen für die Industrie. Ich glaube deshalb, dass die Unternehmen so breit aufgestellt sind, dass sie die Ausnahmesituation meistern.

Ein Gewinner der Corona-Krise dürfte die Logistikbranche sein, die in Großbeeren und Ludwigsfelde stark vertreten ist.

Durchaus. Aber die Branche saugt auch Fachkräfte ab, was an anderen Stellen Probleme bereitet. Weil Gaststätten, Hotels und Geschäfte wegen Corona schließen mussten, sind viele den Weg in die Logistik gegangen. Auch dort sah es zwischendurch übrigens problematisch aus, als nämlich die Gefahr der Grenzschließungen drohte. Ich habe durchaus das Risiko gesehen, dass wir am Ende in den Geschäften alle vor leeren Regalen stehen, weil wir in Teltow-Fläming auf die polnischen Arbeitskräfte in der Logistik, im Tourismus und in der Landwirtschaft angewiesen sind. Da hat das Land sehr geholfen und auch die Unternehmer waren sehr erfinderisch, um diese Situation abzufangen.

Wie sieht nun die Zukunft des Wirtschaftsstandorts TF aus, welche Entwicklungen erwarten Sie etwa durch BER und Tesla?

Wir sind sehr froh darüber, dass in unserer Nachbarschaft solche großen Player da sind und wir erhoffen uns große Synergien daraus. Wir wollen die Entwicklung des BER bis in den südlichen Landkreis ziehen. Denn wenn der Flughafen auf Volllast läuft, werden nicht nur tausende Arbeitskräfte, sondern auch Wohnungen benötigt. Teltow-Fläming bietet sich wegen seiner guten Infrastruktur an. Wir beobachten ja schon seit Jahren regen Zuzug, die Bodenpreise steigen, TF ist begehrt.

Was auch steigende Preise für Gewerbeflächen mit sich bringt. Ein weiteres Problem.

Richtig, und wir leiden zudem an Gewerbeflächenknappheit. Dem widmen wir uns gerade gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg. Wir wollen gemeinsam mit unseren Kommunen ein Gewerbeflächenkonzept für Teltow-Fläming aufstellen und klären, wo zusätzliche Gewerbeflächen entstehen könnten, um dem Druck stand zu halten. Denn ohne weitere Gewerbeflächen werden wir auch keine Fortentwicklung unserer Wirtschaft haben.

Wo sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten?

Im Norden wird sicher noch etwas passieren müssen, aber die Ressource Boden ist sehr endlich. Ganz wichtig ist deshalb die zweite Reihe. Nuthe-Urstromtal etwa hat versucht, eine industrielle Vorhaltefläche von mindestens 100 Hektar Größe zu etablieren. Das ist bisher noch nicht gelungen, wir unterstützen das aber. Dann ist da Forst Zinna vor den Toren Jüterbogs. Auch dort will die Stadt eine industrielle Vorhaltefläche sichern. Und für die alte Heeresversuchsstelle Kummersdorf hat der Kreistag im Juni die Weichen für eine Gesamtkonzeption gestellt. Dabei soll auch eine mögliche wirtschaftliche Nutzung eine Rolle spielen, sofern sie mit den dort geltenden Denkmal- und Naturschutzauflagen vereinbar ist.

Welche Risiken sehen Sie aktuell für die Wirtschaft?

Wenn wir uns weiter entwickeln wollen, brauchen wir mehr Arbeits- und Fachkräfte, und die müssen irgendwo wohnen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass in der einen oder anderen Gemeinde mehr Entwicklung möglich ist. Und wir müssen die Infrastruktur weiter entwickeln. Bei den Radwegen haben wir begonnen, beim Breitbandnetz ebenfalls. Das sind Herausforderungen für die kommenden Jahre.

Und wo sehen Sie die Unternehmen in der Pflicht?

Der Bewerbermarkt hat sich gedreht, Firmen stehen in einem Wettbewerb um Fachkräfte. Wir versuchen zu helfen, haben einen Imagefilm und einen neuen Ausbildungsführer produziert. Die Unternehmen müssen sich aber auch den neuen Anforderungen stellen. Familienfreundlichkeit spielt eine Rolle, neue Arbeitsmodelle. Diesen Themen widmen wir uns in unserer Wirtschaftswoche Anfang November. Auch die Tendenz zum ökologischen Arbeiten gehört dazu, genau wie die Digitalisierung. Bei den meisten Gewerken sind aktuell die Bücher voll. Das ist gut, birgt aber die Gefahr, dass man sich den Zukunftsthemen nicht widmen kann und dass Entwicklungen verpasst werden.

