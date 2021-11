Trebbin

Großer Bahnhof bei Global Moto Parts in Trebbin: Zum Abschluss der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming wurden am Freitagabend die Wirtschaftspreise TF vergeben. Vier Unternehmen wurden ausgezeichnet.

In der Kategorie Industrie und Gewerbe wurde das Edeka Center Specht aus Ludwigsfelde ausgezeichnet. Die Dentallabor Luckenwalde GmbH erhielt den Preis in der Kategorie Handwerk. Der Sonderpreis zum Thema „Zukunft gestalten“ geht an die gfd GmbH aus Ludwigsfelde. Und den Preis der jungen Wirtschaft erhält die Trebbin Clean GmbH.

IHK: Betriebe wollen Zukunft des Kreises TF gestalten

„Nachdem wir im vergangenen Jahr aussetzen mussten, sind wir mehr als froh, dass die regionale Wirtschaft sich 2021 über den Preis der Wirtschaft zeigen und das Format wieder als Schaufenster für ihre unternehmerische Vielfalt und ihre Innovationskraft nutzen konnte“, teilte Katharina Fichtner, Leiterin des Regional-Centers Teltow-Fläming der IHK Potsdam, aus Anlass der Preisvergabe mit.

Besuch der Jury des Wirtschaftspreises Teltow-Fläming bei Edeka Specht in Ludwigsfelde.. Quelle: Gerald Bornschein

Katharina Fichtner ergänzte: „Auch in diesem Jahr gab es einiges zu entdecken – von alteingesessenen Industrieunternehmen, über kreative Gastronomen bis hin zu Start-ups. Alle wollen die wirtschaftliche Zukunft des Landkreises gestalten.“

Lob für die Stärke der Unternehmen im Landkreis Teltow-Fläming

Dem schloss sich Jörg-Günter Peschke an. Der Kreishandwerksmeister von Teltow-Fläming befand: „Auch diesmal haben wir spannende Arbeitgeber und Innovationstreiber im Landkreis kennenlernen dürfen.“ Trotz der Einschränkungen rund um die Pandemie hätten die Unternehmen eindrücklich gezeigt, welche wirtschaftliche Stärke im Landkreis steckt.

Der Preis der Wirtschaft Teltow-Fläming ist eine Auszeichnung mit einer langen Geschichte. Er wird seit 1999 verliehen. Initiatoren sind das Regional-Center Teltow-Fläming der IHK Potsdam und die Kreishandwerkerschaft. Hauptsponsoren sind die Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam und die VR Bank Fläming-Elsterland eG.

Eine mehrköpfige Jury besucht dabei Unternehmen, die nominiert wurden oder sich selbst bewarben. Berichte über die Besuche werden in der MAZ veröffentlicht. Am Ende entscheidet die Jury über die Preisträger.

