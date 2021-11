Luckenwalde

Erfolgreicher Start für die Wirtschaftswoche Teltow-Fläming: Nachdem der Landkreis der Bevölkerung geholfen habe, durch die Corona-Pandemie zu kommen, sei es an der Zeit, nach vorn zu blicken, sagte Dezernent Siegmund Trebschuh zur Eröffnung am Montag. Entsprechend laute das Motto „Teltow-Fläming – wir gestalten die Zukunft“. Ein Anspruch, den Teltow-Fläming mit Rang 24 aller Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands beim Focus-Money-Ranking 2020 eindrucksvoll belegte.

Dezernent Siegmund Trebschuh begrüßt die Gäste des Abends. Quelle: Gerald Bornschein

Nach der Präsentation des Imagefilms über den Landkreis betonte Landrätin Kornelia Wehlan (Linke), dass die Zukunft immer ein Kind von Gegenwart und Vergangenheit sei. Es komme darauf an, rechtzeitig die Zeichen der Zeit zu erkennen. Der Landkreis werde alles dafür tun, weiter „die Nummer 1 im Osten“ zu bleiben.

Neben der Freude über neue Ansiedlungen in Wachstumskernen und eine Arbeitslosenzahl deutlich unter dem Bundesdurchschnitt gelte es, weiter Offenheit gegenüber Neuem beizubehalten, den Ideenreichtum und die Risikobereitschaft der Unternehmen zu fördern. Der Landkreis unterstützt die erforderliche Strukturentwicklung. Dazu zählen der Breitbandausbau in Teltow-Fläming, für den am 25. November der erste Spatenstich erfolgt, der Öffentliche Nahverkehr, bei dem gerade im ländlichen Raum noch gut zu tun sei, aber auch Unternehmensgründungen und Fachkräftesicherung. Die Wirtschaftswoche werde in dieser Hinsicht tolle Impulse geben.

Der erste kam im Anschluss von Professor Christoph Igel. Er forscht bereits seit den 1990-er Jahren zum Thema natürliche und künstliche Intelligenz (KI), unter anderem am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Gerade um den Einsatz von KI im Kontext von Arbeit ging es bei seinem Vortrag zur „Industrie 5.0“. Dazu stellt er acht Thesen auf, die aus Forschersicht das Verhältnis von KI und Human Ressources (HR) beleuchten.

Christoph Igel gibt Impulse zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Quelle: Gerald Bornschein

Als einen zentralen Treiber sieht Igel die Vernetzung durch das Internet. Bereits heute sind 50 Milliarden Computer aller Art miteinander vernetzt, in 20 Jahren werde es ein Zehnfaches sein. Seit 2012 übersteigt die Menge der digitalen Daten kontinuierlich die der analogen. Dazu kommt die Kombination innovativer Elemente durch KI. Noch steckten wir in „einer frühkindlichen Entwicklungsphase“ bei der Transition in eine fluide, nichtphysische Welt, doch die Diffusion in die Gesellschaft sei schon Thema auf höchster politischer Ebene. Das Stichwort „Digitalität“ beschreibt dabei die Effekte auf den Menschen. Dazu zählen Werteveränderungen wie die zunehmende Copy-Paste-Mentalität oder der umfassende Glaube an Algorithmen. Als Wissenschaftler finde er „den Übergang vom Humanismus zum Dataismus“ zwar cool, aber als Mensch „zerreißt es mich fast“, sagt Christoph Igel und bedauert den Verlust der Relevanz von wissenschaftlicher Erkenntnis.

KI verändert den Arbeitsmarkt

Seit 2015 sei KI das neue „Normal“ – nach der Maschinenlesbarkeit geht es in der zweiten Welle um maschinenverstehbare Daten. Während Philosophen eine menschengleiche, gottähnliche „starke KI“ beschreiben, dominiert in der Realität die durch Mathematiker bestimmte „schwache KI“, die sich durch spezialisierte Fähigkeiten auszeichnet. Expertenintelligenz stünde gegen Alltagsintelligenz. KI könne eher einen Schachweltmeister besiegen, als einen Witz verstehen. Als Beispiel zeigt Igel Videoausschnitte von einem Fußballspiel der weltbesten Robotermannschaften, deren nicht sehr human wirkende Anstrengungen das Publikum unwillkürlich zum Lachen bringen.

Dennoch werde sich der Arbeitsmarkt durch KI ändern, Prognosen in den USA sähen für 47 Prozent der Jobs über alle Branchen eine hohe „Substitutionswahrscheinlichkeit“ bis 2030. Auch in Deutschland seien ähnliche Probleme zu erwarten, also eine Aufgabe der Politik, nicht nur Förderprogramme für Technik oder Business Cases aufzulegen, sondern auch für Menschen. Neue konkrete Kompetenzen für die „vergessenen Enabler“ müssen entwickelt werden, das Thema Human Ressources und Transformation wird ständig komplexer.

In seiner Abschlussthese sieht Igel eine Zukunft für hybride Teams von Mensch und Maschine. Was er selbst in China am Beispiel der kombinierten Tätigkeit von Lehrer und KI in der Schulbildung erforschen konnte, empfiehlt er auch für andere Branchen. Wenn der Radiologe nach der eigenen Diagnostik dafür werbe, noch einmal die KI „darüber schauen“ zu lassen, „dann vertrauen Sie ihm“.

Städteplanung und Klimawandel

Im zweiten Vortrag stellt Professor Ekhard Hahn das Konzept der „ECO City international“ in Verbindung mit dem Tandemprojekt Bahnhofsquartier Wünsdorf vor. Es soll dringend erforderliche Antworten auf den Klimawandel, der vor allem in den Städten entschieden wird, und Anregungen zum Handeln geben. Über das Vorhaben wurde bereits mehrfach berichtet – auch über die ablehnende Haltung der Stadt Zossen, ihrer Stadtverordneten und des Ortsbeirats.

Hahn kann die Aufregung darüber nicht nachvollziehen, denn üblicherweise werden in der Lehre wichtige gesellschaftliche Fragen aufgegriffen und durch Lehrende und Studierende Lösungen für die Zukunft entwickelt, die sich bewusst von realen Gegebenheiten lösen. Das sei die „Freiheit der Wissenschaft“, in den Konzepten nicht auf Eigentumsverhältnisse oder auf „fossile Gesetzgebung“ Rücksicht zu nehmen.

Die Ideen und Forschungsergebnisse werden Kommunen kostenfrei zur Verfügung gestellt, ohne sie in zu einer Umsetzung zu zwingen oder irgendwie einzuschränken. Die Studie wirke zudem weit über Wünsdorf hinaus, sie biete Lösungsansätze für die Wende in Energie, Mobilität, Bauwesen, Wasser oder Ernährung. Auch Dezernent Trebschuh betont nochmals, dass durch die Präsentation des Forschungsprojekts im Rahmen der Wirtschaftswoche keinerlei Einfluss auf die Planungshoheit der Stadt Zossen genommen werde.

Das Tandemprojekt „Bahnhofsquartier Wünsdorf mit Mobilitäts- und City-Hub“ ist eine Semesterarbeit von Fernstudenten der Hochschule Wismar. Drei unterschiedliche Lösungen wurden entwickelt, zwei davon sind noch bis zum 12. November im Foyer des Kreishauses zu begutachten. Auch die vor Ort präsentierenden Studierenden gehen davon aus, dass ohne Bürgerbeteiligung keine Projektrealisierung möglich wäre.

Großer Modernisierungsprozess

Ekhard Hahn setzt große Hoffnungen in die Politik der neuen Bundesregierung und der Europäischen Union. Während Olaf Scholz von einem der größten Modernisierungsprozesse seit über 100 Jahren spricht, hat erst jüngst die Europäische Kommission die neue Europäische Bauhaus-Bewegung ins Leben gerufen. Damit sollen neue Wege gefunden werden, Europa bis 2050 klimaneutral werden zu lassen. Mindestens fünf Projekte sollen über den Green Deal finanziert werden. Aus Hahns Sicht biete sich die Hauptstadt-Region dafür durchaus an, ohne an den ursprünglich vorgesehenen Standort gebunden zu sein.

Interessant werde auch sein, welche Konzepte die Landesregierung zur Umsetzung der Klimastrategien verfolgt. Für das Projekt ECO City soll noch in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Für 2022 sei die Gründung einer professionellen handlungsfähigen Gesellschaft geplant, so dass nicht mehr über „Luftschlösser“ geredet werden muss. Die Labor- und Campusstadt soll dann Experimentierbedingungen für Zukunftslösungen bieten, die über Tandemprojekte eine ständige Rückkopplung mit der „realen“ Gesellschaft bietet. Das Ziel des Abends wurde jedenfalls erreicht, freut sich Siegmund Trebschuh, „einen Blick in die Zukunft zu werfen“.

