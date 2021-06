Teltow-Fläming: Zahl der Waldbrände steigt

Neuheim

Es brennt wieder in den Wäldern. Allein in Teltow-Fläming am Freitag gleich an mehreren Stellen. Der größte Brand ist an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt angesiedelt. Südlich von Malterhausen war laut dem Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, Raimund Engel, eine „ziemlich große Rauchwolke“ zu sehen. Um das Feuer zu bekämpfen, seien Wehren aus beiden Bundesländern im Einsatz. Die Feuerwehrleute aus Niedergörsdorf arbeiten ohnehin schon seit längerem eng mit ihren Kameraden aus Sachsen-Anhalt zusammen.

Auch in der Nähe von Neuheim bei Jüterbog brannte es am Freitag. Um 12.45 Uhr wurde das Feuer entdeckt Es breitete sich auf Ödland aus und begann, auf angrenzenden Wald überzugreifen. Gerade das galt es zu verhindern, deshalb waren auch drei Wehren ausgerückt; und zwar aus Altes Lager, Markendorf und Jüterbog, wie Marko Göritz, Ortswehführer (und Ortsvorsteher) von Altes Lager der MAZ berichtete.

Wie Raimund Engel mitteilte, war in Neuheim eine Fläche von 2000 Quadratmetern betroffen. Den Wehren sei es aber gelungen, das Feuer recht schnell unter Kontrolle zu bringen.

1700 Quadratmeter in Flammen

Das waren allerdings nicht alle Brände des Tages. So löschte die Betriebsfeuerwehr des Bundesamtes für Materialforschung am Standort in Sperenberg laut Engel ebenfalls einen kleineren Brand. Zudem sei bei Stülpe großkalibrige Munition gesprengt worden – und dabei sei, so Engel, ein kleineres Feuer entstanden. Dieses konnte jedoch schnell gelöscht werden. Auch in Märtensmühle standen am Nachmittag 1700 Quadratmeter Freiland in Flammen.

„Die Lage ist angespannt“, sagte Raimund Engel. Mit Blick auf die anhaltend hohen Temperaturen und das Ausblieben von Regen am Wochenende würde das auch so bleiben. Zudem würden die Leute wieder deutlich mobiler sein, beispielsweise zu Badeseen fahren.

Am Freitagnachmittag zählte Engel im gesamten Land Brandenburg 101 Brände. Er stellte dabei eine Steigerung der Zahlen im Lauf der vergangenen Tage fest. Immerhin konnte er aber auch freundliche Daten mitteilen – so habe es am 18. Juni des vergangenen Jahres 169 Brände im Land gegeben.

Die Waldbrandzentrale in Wünsdorf wird laut Engel weiterhin „voll besetzt“ sein. Gerade die Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sind wegen munitionsbelasteter Flächen besonders gefährdet, was Waldbrände angeht. Munitionsreste gelten als eine der häufigsten Brandursachen.

Von Hartmut F. Reck