Baruth / Altes Lager

Während der Nacht zu Donnerstag befuhr ein Opelfahrer die B 115 zwischen Baruth und dem Abzweig nach Kemlitz, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Unfall und das Wildschwein starb an seinen Wunden. Es musste durch einen Jagdpächter geborgen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden, welcher auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Es blieb aber funktionstüchtig. Während der Morgendämmerung am Donnerstag kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Tier. Der Fahrer eines Skoda befuhr die Ortsverbindungsstraße zwischen Niedergörsdorf und Altes Lager, als ein Reh auf die Straße trat. Den Zusammenstoß konnte der Autofahrer nicht mehr vermeiden. Nach diesem rappelte sich das Reh auf und verschwand im umliegenden Wald. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Von MAZonline