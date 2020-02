Ausfälle und Ersatzverkehr bei S-Bahn und Regionalzügen

Dahmeland-Fläming

Auch in den kommenden Tagen gibt es bei der Bahn wieder Baustellen, die für Behinderungen im Regionalverkehr sorgen. Die Störungen im Einzelnen:

S-Bahn S 46

Bei der S 46 entfällt am Samstag von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 20 Uhr bis Montag, 1 Uhr, der Zugverkehr zwischen Königs Wusterhausen und Zeuthen. Außerdem fahren die Züge von Zeuthen bis Grünau zwei Minuten früher als sonst. Von Königs Wusterhausen nach Zeuthen fahren Ersatzbusse. Die Haltestelle befindet sich in Zeuthen rund 500 Meter vom Bahnhof entfernt in der Schulstraße.

Regionalexpress RE 2

Beim RE 2 fallen in der Nacht von Sonntag zu Montag von 18.30 bis 2 Uhr die Züge zwischen Berlin-Ostkreuz und Bestensee aus. Zwischen Königs Wusterhausen und Bestensee verkehren Ersatzbusse, zwischen Königs Wusterhausen und Berlin werden die Fahrgäste gebeten, auf die S-Bahn bzw. den S-Bahn-Ersatzverkehr umzusteigen.

Regionalexpress RE 3

Beim RE 3 verspäten sich noch bis zum 13. Februar jeweils von 8.30 bis 22.45 Uhr zahlreiche Züge zwischen Berlin-Südkreuz und Jüterbog um bis zu 13 Minuten. In der Nacht von Freitag zu Samstag entfallen einige Züge zwischen Berlin-Südkreuz und Hauptbahnhof.

Regionalexpress RE 5

Beim RE 5 werden in der Nacht von Freitag zu Samstag zwischen 22 und 2 Uhr zwei Züge umgeleitet zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Blankenfelde umgeleitet, alle Haltestellen dazwischen entfallen. In der Nacht von Sonntag zu Montag von 21 bis 5 Uhr beginnen und enden die Züge von und nach Wünsdorf-Waldstadt abweichend in Teltow, die Weiterfahrt zum Südkreuz entfällt. Fahrgäste nach Berlin-Südkruez werden gebeten, in Blankenfelde in die S 2 umzusteigen. Zudem verspäten sich die Züge zwischen Blankenfelde und Dahlewitz bis zu neun Minuten später.

Regionalbahn RB 22

Die RB 22 entfällt in der Nacht von Sonntag zu Montag von 19.45 bis 1.45 Uhr zwischen Schönefeld und Königs Wusterhausen und verspätet sich zwischen Schönefeld und Potsdam um bis zu 23 Minuten. Es fahren Ersatzbusse.

Regionalbahn RB 24

Die RB 24 entfällt am Sonntag von 19 bis 22.45 Uhr zwischen Berlin-Ostkreuz und Halbe. Von Königs Wusterhausen nach Halbe fahren Ersatzbusse, von Königs Wusterhausen nach Berlin werden Fahrgäste gebeten, die S-Bahn zu benutzen. Beim letzten Zug 20.14 Uhr ab Senftenberg gibt es einen Ersatzbus von Halbe nach Schönefeld.

Regionalbahn RB 33

Die RB 33 entfällt am Samstag und Sonntag zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog. Es gibt Schienenersatzverkehr.

Von Carsten Schäfer