Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Die Kunstwelt in Teltow-Fläming Dahme-Spreewald ist vielfältig. Malerei, Grafik oder Installationen bieten die Künstler und Künstlerinnen. Aber auch die Dauerausstellungen in den Heimatmuseen locken jederzeit viele Besucher an und zeigen, wie es einst in der Stadt und auf dem Land zuging. Die MAZ bietet einen Überblick über die derzeit laufenden Ausstellungen in den Galerien und Museen.

Baruth. Die Sonderausstellung „FlaschenGeist“ ist derzeit im Hüttenbahnhof des Museumsdorfs Glashütte zu sehen. „FlaschenGeist“ ist ein Glasherstellungs- und Ausstellungsprojekt des Museums Baruther Glashütte/Glasstudio, das bildende Künstlerinnen und Künstler einlud, sich mit dem Material Glas auf verschiedenen Ebenen auseinanderzusetzen. Die geschaffenen, gläsernen Artefakte bieten ein reiches, gläsernes Vexierspiel mit innen und außen, sichtbar und unsichtbar, Realität und Fiktion, Materialität und Idee. Die Schau kann bis 14. November dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Jubiläumsausstellung in der Galerie Packschuppen

Baruth. Im November kann die Galerie Packschuppen im Museumsdorf Glashütte auf 20 Jahre Ausstellungstätigkeit in Glashütte zurückblicken. Der Kunstverein Glashütte feiert dies mit einer besonderen Exposition. Alle Künstler, die in den vergangenen 20 Jahren eine Personalausstellung hatten, wurden gebeten mit einer Arbeit an der Geburtstagsausstellung teilzunehmen. Viele der Angesprochenen haben diese Einladung gern angenommen. Den Betrachter erwartet eine umfangreiche Ausstellung mit vielfältigen Handschriften und unterschiedlichen künstlerischen Techniken von mehr als 50 Künstlern. Die Eröffnung findet unter Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen am Sonntag, dem 31. Oktober, um 15 Uhr statt. Die Schau kann bis 16. März 2022 jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Blankenfelde. Unter dem Titel „Abstrakte Verrücktheiten und Brauchbares“ gibt Keramikerin Kerstin Junge aus Anlass des 30-jährigen Bestehens ihrer Werkstatt einen Einblick in ihr bisheriges Schaffen mit dem Schwerpunkt auf aktuelle Arbeiten. Die Blankenfelderin stellt ihre Werke in der Alten Aula aus. Die Schau kann bis zum 4. Januar 2022 dienstags 9 bis 12 Uhr besichtigt werden.

Blankenfelde. Die 20. Kreisoffene Ausstellung der Hobbykünstler ist bis Dezember sowohl online unter www.kulturverein-blankenfelde.de als auch in der Alten Aula in Blankenfelde zu sehen. Interessierte können sich unter Tel. 03379/37 44 82 für einen Besuch anmelden.

Flachsverarbeitung von anno dazumal im Bauernmuseum Blankensee

Flachskeulen aus Zauche sind im Bauernmuseum Blankensee zu sehen. Quelle: Antonia Engel

Blankensee. In der Ausstellung „Durchgehechelt“ im Bauernmuseum Blankensee wird gezeigt, wie früher Flachs verarbeitet wurde. Das Bauernmuseum hat am Mittwoch, Donnerstag und Freitag 10 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr geöffnet und am Samstag und Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr.

Dahme. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kann man das Heimatmuseum Dahme in der Töpferstraße 16 besuchen. Geöffnet ist 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Dobbrikow. Im ehemaligen Pfarrhaus in Dobbrikow kann man eine Dauerausstellung zu Heinrich Vogel besichtigen. Heinrich Vogel war von 1932 bis 1946 Pfarrer in Dobbrikow. Die Schau kann immer samstags von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Anmeldung und weitere Informationen unter dobbrikow.ausstellung@gmx.de

Eichwalde. Die Kultur- und Begegnungsstätte Alte Feuerwache in Eichwalde wird 25 Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt es auch eine Ausstellung. Zu sehen sind rund 90 Plakate, meist im Format A3, aus dem 25-jährigen Veranstaltungszeitraum. Die Schau kann noch bis zum 4. November besucht werden.

Großziethen. Der Kunsthof Mattiesson lockt Besucher mit Werken in Öl und Skulpturen aus Holz in der aktuellen Ausstellung „Natur pur“. Diese Ausstellung sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Denn sie sind es, die hier ihren Auftritt haben. Zu sehen ist ein Querschnitt von der großen Vielfalt und den Farben dieser faszinierenden Natur und Landschaft, die uns berührt, verwundert und staunen lässt. Die Galerie ist dienstags und mittwochs von 13 bis 19 Uhr geöffnet sowie samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter Tel. 0174/184 18 60.

Jänickendorf. 500 Jahre alte Gegenstände und Schriften können in der Museumsscheune Jänickendorf, Gottower Weg 2, bestaunt werden. Täglich ist das Museum zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter Tel. 03371/61 44 79.

Jüterbog. Das Museum im Kulturquartier Mönchenkloster ist am Dienstag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr sowie Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Erlebnisausstellung „MitMachMittelalter“ lädt Familien zur Reise in die Vergangenheit ein. Bevor es losgeht, schlüpft jedes Kind in ein Kostüm und damit in die Rolle einer Person, die es im Mittelalter gab. Zudem stellt noch bis zum 31. Oktober Mario Hannemann im Museum des Kulturquartiers Natur in Öl und Acryl aus. „Früher Sperrzone – heute Ausflugsziel“ ist ebenfalls noch bis zum 31. Oktober zu sehen. Die Bilder zeigen individuelle Perspektiven regionaler Botschafterinnen und Botschafter auf neun Konversionsorten in der Reiseregion Fläming. Bereits seit vier Jahren berichten sie unter dem Hashtag #Flämingbotschafter, der vom Tourismusverband Fläming e. V. ins Leben gerufen wurde, auf Instagram aus ihrer Nachbarschaft. Damit wecken sie die Aufmerksamkeit für Ausflugsziele im Berliner Umland.

Klostergeschichte und Klosterbruder in Kloster Zinna

Das Klostermuseum Kloster Zinna. Quelle: Uwe Klemens

Kloster Zinna. Das Webhaus in der Berliner Straße 72 in Kloster Zinna ist einerseits ein Museum rund um das Thema Weben, aber auch ein Café lädt zum Verweilen ein. Täglich ist das Webhaus von 10 bis 17 Uhr geöffnet, auch am Samstag und Sonntag. Im Siechenhaus Kloster Zinna gibt es eine Ausstellung zur Klostergeschichte, zum Siechenhaus selbst, zur Geschichte des Zinnaer Klosterbruders und es kann gekostet und gekauft werden.

Klein Köris. Das Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris öffnet jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr. Führungen können unter Tel. 0171/7 49 23 67 vereinbart werden.

Königs Wusterhausen. Das Dahmelandmuseum in Königs Wusterhausen ist immer von Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Samstag nur nach Anmeldung. Mit zahlreichen Hörstationen kann die Dauerausstellung mit dem Raum für heimische Tiere, die geologische und archäologische Ausstellung, in mehreren Räumen das Handwerk und die Alltagskultur um 1920 sowie die Geschichte von Königs Wusterhausen und dem Dahmeland angeschaut werden. Die Sonderausstellung „Exponate zeigen DDR-Geschichte“ wird bis Ende 2022 zu sehen sein. In der Ausstellung mit dem Thema „DDR-Erinnerungen zwischen (N)Ostalgie und Verdammung“ werden Objekte zum Alltagsleben in der DDR gezeigt. Die Sonderausstellung „700 Jahre KW“ lädt ebenfalls bis Ende 2022 zum Schauen ein.

Königs Wusterhausen. Unter dem Titel „Hund und Mensch“ präsentiert Frank Müller Fotografien in der Flurgalerie des Tourismusverbandes Dahme-Spreewald am Bahnhof in Königs Wusterhausen. Die Ausstellung ist bis zum 26. November von Montag bis Freitag jeweils 9 bis 15 Uhr zu sehen.

Königs Wusterhausen. Die Schleuse in Neue Mühle wurde bereits 1868 in Betrieb genommen. Jeden Tag wird hier die Autobrücke geöffnet, damit darunter Schiffe und Boote fahren können. Die Schleuse ersetzte Vorgängerbauten aus dem 17. beziehungsweise 18. Jahrhundert. Deren Reste sind heute noch als Wände der Bootsschleppe zu erkennen. Zahlreiche Informationstafeln erzählen in einer permanenten Ausstellung vor Ort den Ursprung und den Werdegang der Schleuse.

Skulpturen im Tiergarten Königs Wusterhausen

Tiergarten-Rundweg und Skulpturenpfad in Königs Wusterhausen Quelle: Nadine Pensold

Königs Wusterhausen. Wer Heimatgeschichte erleben und gleichzeitig die Natur genießen möchte, der kann sich an der Skulpturenausstellung am Tiergarten-Wanderweg in Königs Wusterhausen erfreuen. Die Holzskulpturen sind entlang des gesamten Wanderweges verteilt und bieten Einblicke in unterschiedlichste Aspekte vergangener Zeiten. Informationstafeln ergänzen die aufgestellten Figuren. Vor kurzem kamen neue Figuren hinzu.

Kummersdorf. Im Museum Kummersdorf informiert eine Dauerausstellung über die Entwicklung der Heeresversuchsanstalt von 1875 bis zur heutigen Zeit. Das Museum ist sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Luckenwalde. Im Luckenwalder E-Werk ist die Gruppenausstellung „Power Nights: Being Mothers“ mit „The Family“ (A Zombie Movie) eine immersive und apokalyptische Bewegtbildinstallation des Karrabin Film Collectiv in der Turbinenhalle, und die multidisziplinäre Installation „Static Range“ von Himali Singh Soin in der Galerie 1, die einen im nuklearen erhabenen strahlenden Berg zeigt, zu sehen. Im Laufe von neun Monaten wird die Ausstellung um weitere Werke ergänzt, die den gesamten E-Werk-Campus mit Workshops, Veranstaltungen und Happenings einnehmen. Die „Power Nights“ sind donnerstags bis samstags, 11 bis 18 Uhr, nur nach Voranmeldung zugänglich: Tel. 03371/4 06 17 80 oder info@kunststrom.com.

Luckenwalde. In der Brahmbuschstraße 3 in Luckenwalde beschäftigt sich das Rotkreuz-Museum mit der Geschichte und Tätigkeit des Roten Kreuzes von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. 03371/62 57 11, ansonsten ist das Museum am Mittwoch und Freitag 9 Uhr bis 12 Uhr und am Sonntag 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Luckenwalde. Im Haus des Ehrenamts in Luckenwalde, Neue Parkstraße 18, wird die Schau „Das Rote Kreuz im Deutsch-Französischen Krieg“ gezeigt. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag 8 bis 16.30 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr, am Wochenende nach Vereinbarung. Die Ausstellung wirft in Texten, Dokumenten und Objekten Schlaglichter auf Episoden, Aspekte und Protagonisten des Rotkreuz-Wirkens in diesem Krieg.

Luckenwalde. Verschiedene Ausstellungen hat das Heimatmuseum Luckenwalde zu bieten. Geöffnet ist am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Am Freitag ist nur vormittags 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist der Besuch des Heimatmuseums von 13 bis 17 Uhr möglich.

Ludwigsfelde. Auch das Technikmuseum am Bahnhof in Ludwigsfelde lädt zu einem Besuch ein, geöffnet ist donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 13 bis 17 Uhr. Einen Themenschwerpunkt stellt die Industriegeschichte ab 1936 dar.

Cartoons im Krankenhaus Ludwigsfelde

Die Wanderausstellung „Demensch – Alltagssituationen von Menschen mit Demenz“ ist im Ludwigsfelder Krankenhaus zu sehen. Quelle: Peter Gaymann

Ludwigsfelde. Von Mittwoch, dem 27. Oktober, bis zum 10. Dezember ist im Krankenhaus Ludwigsfelde die Ausstellung „Demensch – Alltagssituationen von Menschen mit Demenz“ zu sehen. Die Ausstellung der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg nähert sich dem Thema Demenz mit Bildern von Peter Gaymann mit Humor. Gaymann setzt den Alltag von Menschen mit Demenz in Szene und trifft mit seinen Cartoons pointiert die Kernprobleme, die sie und ihre Angehörigen täglich erleben. In den Zeichnungen wird nachfühlbar deutlich, welche Anstrengungen es kostet, sich in einem Leben mit Demenz zurechtzufinden und es erfolgreich zu bestehen. Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Lynow. Das Oskar-Barnack-Museum in Lynow begleitet die Besucher durch die Geschichte der Fotografie. Die Ausstellung hat nach telefonischer Absprache unter Tel. 033733/6 05 93 in der Oskar-Barnack-Straße 7 an den Tagen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet.

Mittenwalde. Das Museum am Salzmarkt in Mittenwalde hat mittwochs bis sonntags (außer Freitag) von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Objektkunst in der Galerie Kunstflügel in Rangsdorf

Objektkunst ist ab Sonntag, dem 31. Oktober, im Kunstflügel Rangsdorf zu sehen. Ausstellende Künstlerinnen sind Monika Meiser und Ines Schaikowski. Quelle: Rencay Creator

Rangsdorf. Mit Monika Meiser und Ines Schaikowski stellt die Gedok Brandenburg zwei neue Mitglieder vor, die in der Malerei respektive der Objektkunst tätig sind. Aus zwei Generationen mit den entsprechenden Erfahrungswelten stammend beschreiten sie unterschiedliche künstlerische Wege. Die Ausstellung der beiden Künstlerinnen unter dem Motto „Achtung Aufnahme“ wird am Sonntag, dem 31. Oktober, um 15 Uhr eröffnet. Die Schau kann bis zum 19. Dezember donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung besichtigt werden.

Sperenberg. Die Heimatstube Sperenberg ist immer sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet oder auch nach Absprache unter Tel. 0163/7 30 87 01. Zu sehen gibt es Dauerausstellungen zur Gipsgeschichte in Sperenberg, Brauchtum, Handwerk, Geld und zur Militärgeschichte Sperenbergs. Des Weiteren gibt es regelmäßig Sonderausstellungen.

Teupitz. Vor der Amtsverwaltung in Teupitz, am Markt 9, kann man eine ständige Ausstellung zur Geschichte des Ortes besuchen. Insgesamt 31 Porzellanplatten stehen vor dem Rathaus. Mit einem QR-Code sind die Tafeln ebenfalls ausgestattet.

Trebbin. Die Heimatstube in Trebbin am Denkmalplatz zeigt eine Ausstellung unter dem Titel „Von Trebbin in die ganze Welt – 180 Jahre Anschluss von Trebbin an die Berlin-Anhaltinische Eisenbahn“. Die Schau ist bis 31. Oktober Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Wiepersdorf. Im Garten von Schloss Wiepersdorf zeigen die Künstler Ali Eisa und Sebastian Lloyd Rees die Arbeit „London/Athens“. Dabei handelt es sich um eine fotografische Serie, die informelle Mitteilungen und Anzeigen im öffentlichen Raum seit März 2020 dokumentiert. Die Ausstellung wird bis zum 31. Oktober gezeigt.

Wünsdorf. In der Schulstraße 15 in Wünsdorf befindet sich das Museum des Teltow. Das Museum vermittelt in dauerhaften und zeitweiligen Ausstellungen, Wissen zu Geschichte und Naturkunde des Landkreises Teltow-Fläming. Besuchen kann man das Museum immer samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr. Besichtigungstermin unter Tel. 033702/6 69 00 oder museum.wuensdorf@t-online.de.

Malerei, Grafik und Skulpturen im Galerie-Café Zossen

Maria Luise Faber (Keramik), Sabine Fiedler (Malerei, Drucktechniken), Daniela Franz (Ölbilder, Holzschnitte) und Gabriele Klose (Collagen) präsentieren im Galerie-Café Zossen Malerei, Grafik, Skulpturen und Gefäße. Quelle: Privat

Zossen. Im Galerie-Café Zossen, Kirchplatz 7, präsentieren Maria Luise Faber, Sabine Fiedler, Daniela Franz und Gabriele Klose Malerei, Grafik, Skulpturen und Gefäße. Geöffnet ist bis 30. Oktober mittwochs bis sonntags von 9 bis 18 Uhr.

Zossen. Einen Einblick in die Schulzeit vor langer Zeit und die 300 Jahre alte Geschichte der Schule gibt es im Schulmuseum Zossen am Kirchplatz 7. Geöffnet ist das Museum immer Donnerstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Weiterführende Informationen gibt es unter der Tel. 03377/33 43 46.

Von MAZonline