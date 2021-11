Zossen

Noch immer ist das Wetter relativ freundlich. Die vergangenen sieben Tage brachten uns insgesamt 16 bis 18 Stunden Sonnenschein. Nur in Bestensee war die Sonne etwas sparsamer. Hier zeigte sie sich nur elf Stunden lang. Dennoch haben wir nach der ersten Novemberdekade schon einiges an Rückstand. Derzeit liegen wir erst bei 20 Prozent des langjährigen Mittels. Die Temperaturen haben den Rückwärtsgang eingelegt. Lagen wir zunächst noch bei Höchstwerten von zehn bis elf Grad, sind es seit Mittwoch nur noch acht bis neun. Am Donnerstagmorgen gab es auch spürbaren Frost. Da lagen die Temperaturen um die minus zwei, in Baruth bei minus drei Grad. Trotzdem ist der November noch um gut drei Grad zu warm. Geregnet hat es um den Wochenwechsel herum auch. Es fielen fünf bis sechs Millimeter pro Quadratmeter. Damit haben wir in der Region das Monatssoll erfüllt. Nach der ersten Dekade liegen wir bereits bei 102 Prozent des langjährigen Mittels.

Viele Wolken und Nebel

Das kommende Wochenende wird dann recht durchwachsen werden. Am Freitag starten wir mit vielen Wolken, örtlich ist es auch etwas neblig. Im Laufe des Tages setzt sich die Sonne allmählich durch. Bei meist schwachem Wind erwarten uns lediglich sieben bis zehn Grad. In der Nacht ist es zunächst klar, später ziehen Wolken auf. Regnen wird es aber nicht. Die Temperaturen gehen zunächst auf drei bis fünf Grad zurück, steigen gegen Morgen aber etwas an. Der Sonnabend bringt uns dann viele Wolken und es wird etwas regnen. Die Höchstwerte liegen unverändert bei sieben bis zehn Grad. In der Nacht ist es bedeckt und es kann noch etwas regnen. Morgens erwarten uns vier bis sechs Grad. Schließlich dominieren auch am Sonntag die Wolken. Es bleibt dann aber niederschlagsfrei. Das Thermometer pendelt sich erneut bei sieben bis zehn Grad ein.

Zu Beginn der neuen Woche gehen die Temperaturen noch etwas zurück. Dabei scheint die Sonne recht häufig. In der zweiten Wochenhälfte gibt es dann wahrscheinlich mehr Wolken, aus denen dann auch Regen fallen könnte. Dabei steigen die Temperaturen wieder etwas an.

Noch kein richtiger Wintereinbruch in Sicht

Und der Winter? Der lässt weiter auf sich warten. Zwar könnten die Temperaturen zu Beginn der zweiten November-Dekade einen großen Schritt nach unten machen, ein Wintereinbruch ist das aber noch nicht. Die Tageswerte würden dann bei fünf Grad liegen, nachts gäbe es etwas Frost. Über Weihnachten unterhalten wir uns dann frühestens in vier Wochen.

Karl-Heinz Krebs. Quelle: Privat

St. Martin, der 11.11., bringt uns zwei Bauernregeln. Welche davon zutreffend sein könnte, dass muss jeder für sich selbst entscheiden. Dort, wo es an diesem Tag oder drumherum Nebel gab, soll der Winter mild werden: „Wenn an/nach Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind.“ Bei den meisten dürfte dieser Tag aber sehr sonnig gewesen sein. Das würde einen frühen Wintereinbruch und ordentlich Kälte bedeuten: „Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein“ und „Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein.“ Am Mittwoch haben wir wieder den Tag mit einer meiner Lieblingsbauernregeln erreicht: „Tummeln sich an Gertrud die Haselmäuse, ist es weit mit des Winters Eise.“ Finden sie die Haselmaus aber erst einmal. Das possierliche Tierchen ist zwar rund 15 Zentimeter lang, was recht groß klingt. Die Hälfte davon entfällt davon aber auf den Schwanz. Bleiben also noch sieben bis acht Zentimeter an Körperlänge. Die sind dann nicht so einfach zu entdecken. Dazu kommt, dass die Haselmaus den ganzen Tag verschläft und erst in der Nacht auf Beutezug geht. Da sie zudem in der Regel unter dichten Büschen und Hecken lebt, wird man sie kaum zu sehen bekommen. Nach einem Waldspaziergang, ohne Haselmaussichtung, könnte man zum Schluss kommen: Keine Maus, kein Winter. Dabei saß nur ein paar Schritte weiter Familie Haselmaus und hielt sich vor lachen den Bauch, weil sie nicht entdeckt wurden. Zur Belegung einer Bauernregel taugen die Haselmäuse also nicht.

Der Hundertjährige Kalender taugt aktuell aber auch nicht zur Wetterprognose. Noch bis zum 22. November soll es, geht es nach ihm, regnen.

Von Karl-Heinz Krebs