Komet Neowise ist auch zwischen Dahmeland und Fläming sichtbar, wie Peter Mein aus Königs Wusterhausen eindrucksvoll in einer Fotografie zeigt. Dazu schreibt er der MAZ-Redaktion: „Der Komet ist derzeit die ganze Nacht auch bei uns mit bloßem Auge sichtbar. Er steht in der Abenddämmerung im Nord-Nordwesten und wandert dann bis zur Morgendämmerung in den Nord-Nordosten, allerdings immer nur knapp über dem Horizont, man sollte also keine störenden Bäume oder Häuser im Blick haben.“ Das Foto ist am Sonntag, 12. Juli, in der Morgendämmerung um 2.30 Uhr in den Feldern bei Mittenwalde entstanden. Auch andere Leser haben uns Fotos von Neowise geschickt, die wir hier gern zeigen.

Zur Galerie Diese Fotos zeigen den Kometen Neowise über Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Der Komet Neowise ist ein circa fünf Kilometer großer, vorwiegend aus Eis bestehender Brocken. Wenn der außerirdische Besucher in Sonnennähe gerät, verdampft das Eis auf seiner Oberfläche allmählich wegen der Wärme. Das ist der Grund, warum man den charakteristischen Kometenschweif sieht – er wird gebildet aus dem auftauenden Eis, welches als Wasserdampf eine Spur hinter dem Kometen herzieht. Das nächste Mal wird Neowise erst wieder in 6800 Jahren in Erdnähe sein. Die nächsten Nächte sind also eine einmalige Gelegenheit, den Kometen zu beobachten.

