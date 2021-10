Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino Luckenwalde

„James Bond 007: Keine Zeit zu Sterben“

Der Agentenfilm läuft täglich um 16 Uhr und (außer Freitag und Samstag) um 19.30 Uhr, Freitag und Samstag um 19.45 Uhr. James Bond muss wieder ran. Er hat seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes eigentlich schon abgegeben und genießt seinen Ruhestand in Jamaika. Die friedliche Zeit nimmt ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter auftaucht und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender Wissenschaftler ist entführt worden.

Christoph Maria Herbst als Paul in einer Szene des Films „Es ist nur eine Phase Hase“. (undatierte Filmszene). Quelle: Majestic/DPA

„Es ist nur eine Phase, Hase“

Die deutsche Komödie kann täglich (außer Montag) um 17.30 und 20 Uhr geschaut werden. In der Ehe von Paul und Emilia kriselt es, und nachdem sie einen One-Night-Stand mit dem jüngeren Ruben hatte, beschließt sie, dass sie eine Beziehungspause möchte, und stürzt sich ins Leben, während Paul endgültig in die Krise gerät. Auch die Ratschläge seiner Freunde Theo und Jonathan helfen nicht weiter genauso wenig wie Antidepressiva und Testosterontabletten oder die Affäre mit der jungen Lehrerin seiner Tochter. Schließlich treffen sich Paul und Emilia auf dem Geburtstag einer gemeinsamen Freundin wieder, doch dort eskaliert die Situation nur weiter.

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“

Der Fantasyfilm aus den Marvel-Studios läuft Donnerstag und Sonntag bis Dienstag um 19.45 Uhr, Freitag und Samstag um 20 Uhr.

Leonard Conrads als Benni und Schildkröte Henrietta in einer Szene des Films „Die Schule der magischen Tiere". Quelle: Wolfgang Aichholzer/DPA

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm ist täglich um 15.30 und 17.15 Uhr (außer Montag: 17.30 Uhr) zu sehen. Ida ist neu in der Stadt und findet nur schwer Anschluss. Eines Tages verkündet ihre schräge Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass demnächst jeder aus der Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt. Ida wird der Fuchs Rabbat an die Seite gestellt. Benni, genau wie Ida auch ein Außenseiter, hat fortan die Schildkröte Henrietta als neuen Gefährten. Die Tiere sind etwas ganz Besonderes: Sie haben nicht nur magische Fähigkeiten, sie können auch noch sprechen und entwickeln ihren ganz eigenen Charakter. Durch sein charismatisches Wesen wird aus Ida schnell der Star der Klasse. Bei Benni ändert sich zwar nichts, doch mit Henrietta ist er nicht mehr allein und kann mit ihr Skateboard fahren und Piratenabenteuer erleben.

„Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“

Das neue Abenteuer der Pfefferkörner wird Freitag, Sonntag und Dienstag um 15.15 Uhr gezeigt. Diesmal spielt die Meeresbiologin Jaswinder eine besondere Rolle. In Nordirland hat sie ein Labor aufgebaut, wo sie mit vollem Einsatz an einem Projekt forscht, das den Plastikmüll in den Weltmeeren drastisch reduzieren könnte. Damit aber macht sie sich mächtige Feinde, allen voran den Recycling-Unternehmer Fleckmann. Ein Glück, dass ihr Sohn Tarun (Caspar) und dessen Freundin Alice (Emilia) echte Pfefferkörner sind und dabei helfen wollen, dass der Ozean keine riesige Müllkippe mehr ist.

„Paw Patrol“

Der Animations-Familienfilm läuft Donnerstag, Samstag, Montag und Mittwoch um 15.15 Uhr.

„Der Rosengarten von Madame Vernet“

Die Komödie ist als Extra-Film am Montag um 17.45 und am Mittwoch um 20 Uhr im Union-Kino zu sehen. Eva war einst die weltweit größte Züchterin von Rosen. Nun führt sie alleine die traditionsreiche Gärtnerei in Burgund. Doch die goldenen Zeiten sind längst vorbei. Ihre letzte Auszeichnung mit der „Goldenen Rose“ liegt schon acht Jahre zurück. Heute steht sie kurz vor dem Bankrott. Schuld daran ist auch Konkurrent und Großzüchter Constantin Lamarzelle. Ihre treue Sekretärin Vera glaubt, eine gute Idee zu haben, um die Vernet Roses zu retten. Sie engagiert Samir, Nadège und Fred, drei Obdachlose ohne gärtnerische Fähigkeiten – dafür wissen sie alles über Diebstähle und Einbrüche. Mit ihrer Hilfe entführt Eva eine der seltensten Rosen aus Lamarzelles Imperium, denn nur mit ihr kann sie eine neue Rosenkreation erschaffen, die ihr ganz bestimmt eine neue „Goldene Rose“ bescheren wird.

Programm im Kino-Café Dahme

„Bigfoot Junior 2 – Ein tierisch verrückter Familientrip“

Der Familienfilm kann Freitag bis Dienstag jeweils um 17 Uhr geschaut werden.

„Dune“

Der Science-Fiction-Streifen läuft im Kino-Café in Dahme von Freitag bis Dienstag jeweils um 20 Uhr.

Filmtipps aus dem Kulturkino Capitol in Königs Wusterhausen

„Wickie und die starken Männer“

Der Animationsfilm wird Freitag und Samstag um 14 Uhr gezeigt.

„Die perfekte Ehefrau“

Die Komödie läuft Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr. Ende der Sechziger führt Paulette Van der Beck eine Haushaltsschule in der französischen Provinz. Das bedeutet: Sie und ihre Kolleginnen bereiten Frauen auf ihre Zukunft als perfekte Gattinnen und Hausfrauen vor, die ihren Ehemännern alle Wünsche erfüllen sollen, ohne sich dabei allerdings um die Finanzen zu kümmern, denn mit Geld haben Frauen ja bekanntlich nichts zu tun. Diese Vorstellung aber wird zum Problem, als Paulette Van der Beck die harte Wahrheit über die Finanzen ihrer Haushaltsschule erfährt, die kurz vor der Pleite steht. Außerdem gibt es ein weiteres Problem für Paulette: Wir haben Mai 1968 und in Paris sind feministische Ideen entstanden, die sich nun bis in die Provinz verbreiten.

Anthony Hopkins als Anthony und Olivia Colman als Anne in dem Drama „The Father“. Quelle: Sean Gleason/Tobis Film/DPA

„The Father“

Der Oscar-prämierte Film mit Anthony Hopkins ist Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr zu sehen. Anne ist in großer Sorge um ihren dementen Vater Anthony. Als lebenserfahrener stolzer Mann, lehnt er trotz seines hohen Alters jede Unterstützung durch eine Pflegekraft ab und weigert sich, seine Londoner Wohnung zu verlassen.

Neues im Cinestar Wildau

„After Love“

Der dritte Teil der Verfilmung der Bestsellerreihe von Anna Todd ist täglich (außer Montag) um 14.45 Uhr zu sehen.

„Bigfoot Junior“

Der Animationsfilm läuft am Sonntag um 12.20 Uhr.

„Boss Baby – Schluss mit Kindergarten“ läuft ab Donnerstag in Cinestar Wildau. Quelle: DreamWorks Animation/DPA

„Boss Baby 2 – Schluss mit Kindergarten“

Die Animationskomödie läuft in 3D täglich um 17.40 Uhr, in 2D täglich (außer Montag) um 14.15 Uhr, Sonntag auch um 12.10 Uhr. Tim und sein kleiner Bruder, das ehemalige Boss Baby Ted, sind mittlerweile erwachsen und haben sich auseinandergelebt. Während Ted als CEO einen Hedgefonds managt, lebt Tim mit seiner Frau Carol und den beiden gemeinsamen Töchtern in einer Vorstadt: Die siebenjährige Tabitha ist hochintelligent und geht in eine besondere Schule, um so erfolgreich wie ihr Onkel Ted zu werden. Tina ist hingegen ein supersüßes Baby, doch weil sich Tim immer mehr Sorgen um die Karriereversessenheit von Tabitha macht, enthüllt Tina eines Tages, dass sie sprechen kann und eine Undercover-Agentin der BabyCorp ist, so wie es einst auch Ted war. Gemeinsam mit den wiedervereinten und zum Kind beziehungsweise zum Baby verjüngten Tim und Ted möchte sie Dr. Armstrong, dem Gründer von Tabithas Schule, das Handwerk legen.

„Don’t breathe 2“

Der Thriller ist am Freitag und Samstag um 23.30 Uhr zu sehen.

„Dune“

Der Science-Fiction-Streifen wird in 3D immer um 20.10 Uhr gezeigt. In 2D kann man den Film Freitag und Samstag um 23 Uhr schauen.

Jodie Comer als Marguerite de Carrouges in dem Film „The Last Duel“, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Quelle: Patrick Redmond

„Last Duel“

Das Historiendrama ist täglich um 16.45 und 19.50 Uhr zu sehen. Frankreich im 14. Jahrhundert: Marguerite de Carrouges beschuldigt Jacques Le Gris, sie vergewaltigt zu haben. Ihr Mann, der Ritter Jean de Carrouges, bringt die Klage vor seinen Fürsten Pierre d’Alençon (Ben Affleck). Der ist aber eng mit Le Gris verbandelt und will die Sache unter den Tisch kehren. Er weist den Anspruch ab, verkündet, dass Marguerite die Vergewaltigung nur geträumt habe. So sieht de Carrouges nur eine Chance und fordert vor dem jungen französischen König ein Duell zwischen ihm und Le Gris auf Leben und Tod. Dieses soll nach alter und eigentlich schon lange nicht mehr ausgeübter Tradition über die Wahrheit entscheiden. Denn der Glaube ist, dass Gott schon demjenigen, der die Wahrheit spricht, zum Sieg verhelfen wird. Dabei riskiert er aber nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Frau. Wenn Jean verliert, wird sie wegen falscher Anschuldigungen auf den Scheiterhaufen verbrannt.

„Es ist nur eine Phase, Hase“

Die Komödie läuft täglich um 17.30 und 20.30 Uhr.

„Escape Room 2“

Der Thriller ist Freitag und Samstag um 23.40 Uhr zu sehen.

„Fast & Furious 9“

Der Actionfilm mit Vin Diesel läuft Freitag und Samstag um 23.10 Uhr.

„Feuerwehrmann Sam – Helden fallen nicht vom Himmel“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 13.45 Uhr geschaut werden.

„Fly“

Das Drama ist täglich um 17.05 Uhr zu sehen. Die 20-jährige Bex hat einen folgenschweren Unfall verursacht und sitzt deswegen im Gefängnis. Um die Insassen zu resozialisieren, bietet die Haftanstalt für sie einen Tanzkurs an, der von Ava geleitet wird und die sogenannten „Resis“ zu einem Tanzteam zusammenschweißen soll. Bex hat zwar keine Lust, daran teilzunehmen, ihr bleibt jedoch keine andere Wahl und schon bald fühlt sie sich vor allem zu Jay hingezogen und sie merken, dass sie weit mehr verbindet als dieser Tanzkurs. Der Zusammenhalt innerhalb der Resozialisierungsgefangenen wächst, doch als Bex’ Vergangenheit sie wieder einholt, gerät alles in Gefahr.

„Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft“

Der Familienfilm ist täglich (außer Montag) um 14.20 Uhr zu sehen.

„Ice Road“

Der neue Thriller mit Liam Neeson läuft täglich um 20.15 Uhr, Samstag auch um 23 Uhr. Nachdem eine abgelegene, kanadische Diamantenmine im äußersten Norden des Landes unerwartet in sich zusammenbricht, muss sich der Ice Driver Mike auf eine ganz und gar unmögliche Rettungsmission begeben. Um das Leben der eingeschlossenen Bergleute zu retten, bleibt ihm nur eine Möglichkeit: Er muss einen gefrorenen Ozean überqueren.

„007 – Keine Zeit zu sterben“

Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig ist in 3D täglich um 16 und 20 Uhr zu sehen. In der Originalversion läuft der Film am Sonntag um 19 Uhr. In 2D kann der Agentenfilm täglich mehrmals in verschiedenen Kinosälen geschaut werden: um 14.30, 15, 16.50, 17, 18.10, 19, 19.30, 20.30, 20.40 und 21 Uhr, Freitag und Samstag auch 22.45 Uhr.

„Die Olchis“

Der Animationsfilm ist am Sonntag um 12 Uhr zu sehen.

„Ostwind 5“

Der fünfte Teil der Ostwind-Reihe wird am Sonntag um 12.30 Uhr gezeigt.

„Paw Patrol – Der Kinofilm“

Der Kinderfilm ist täglich (außer Montag: 16.30 Uhr) um 15.15 Uhr auf der großen Leinwand zu sehen sowie am Sonntag um 13 Uhr.

„Peter Hase 2“

Der Kinderfilm läuft im Cinestar am Sonntag um 12 Uhr.

Leander Pütz als Jonny und Linda Madita als Hanna in einer Szene des Films „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee". Quelle: Wild Bunch Germany/DPA

„Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“

Das neueste Abenteuer der Pfefferkörner kann man täglich (außer Montag) um 14.30 Uhr schauen, am Sonntag auch um 12.10 Uhr.

„Saw: Spiral“

Der neunte Teil der Horrorreihe ist am Freitag und Samstag um 23.40 Uhr zu sehen.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm kann täglich um 16.50 Uhr geschaut werden, Donnerstag bis Samstag und Dienstag und Mittwoch auch um 14.15 Uhr, am Sonntag um 12 und 14.20 Uhr.

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“

Der Fantasyfilm läuft Freitag und Samstag um 23.20 Uhr.

„Tom & Jerry“

Kater Tom und Maus Jerry machen New York unsicher – der Film ist täglich (außer Montag) um 14.20 Uhr zu sehen.

Naomie Harris in einer Szene aus „Venom 2“. Quelle: Jay Maidment

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Action-Fantasyfilm läuft in 3D am Freitag um 20 Uhr, in 2D um 23 Uhr. Eddie Brock lebt nun schon seit einiger Zeit mit dem außerirdischen Parasiten Venom in seinem Körper und die beiden haben sich mehr oder weniger miteinander arrangiert. Allerdings will Venom am liebsten den ganzen Tag Bösewichte verhauen und seinen gewaltigen Hunger stillen, während Eddie darum kämpft, seine Karriere als Journalist wieder in Gang zu bringen.

„Wickie und die starken Männer“

Auf abenteuerliche Reise mit dem kleinen pfiffigen Wikinger geht es am Sonntag um 12.10 Uhr.

Von MAZonline