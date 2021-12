Wetteraussichten - So wird das Wetter am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Das nass-kalte Wetter geht nun zu Ende. Der Trend geht nun in Richtung deutliche Milderung. Auch die Sonne lässt sich hier und da mal wieder blicken, sagt MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs.