Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Die Moleküle tanzen wieder

Die Band Mia tritt am Samstag um 18 Uhr open Air am Flughafen Schönefeld auf Quelle: anna.k.o.

Schönefeld. Beim Open Air „Unter freiem Himmel“ wird am Sonnabend, dem 19. September, die Band Mia auftreten. Endlich tanzen die Moleküle wieder, freuen sich die Veranstalter: Mia melden sich mit ihrem siebten Album zurück und stehen am Sonnabend auf der Bühne auf dem Gelände des ehemaligen Autokinos in Berlin-Schönefeld.

Mit ihren Hits wie „Alles neu“, „Hungriges Herz“, „Tanz der Moleküle“ oder „Fallschirm“ sind die Berliner längst ein Teil der jüngeren deutschen Kulturgeschichte und fühlen sich doch live auf der Bühne immer noch am wohlsten, heißt es in einer Presseankündigung. Sicher werden sie auch ein paar Kostproben ihres neuen Albums „Limbo“ zum Besten geben.

Das gesamte Festivalgelände ist in Bereiche für zwei beziehungsweise drei bis vier Personen aufgeteilt, diese befinden sich immer in 1,50 Metern Abstand zueinander. Außerhalb dieser Bereiche muss eine Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Es ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Außerhalb des eigenen Bereichs gilt auf dem gesamten Gelände eine Mund-Nasen-Schutzpflicht.

In allen Bereichen des Schönefelder Areals (Einlass, Gastronomie, Sanitäranlagen, Laufwege) sind Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht. Der Veranstalter bittet darum, diese zu beachten. Vor den Sanitäranlagen gibt es zudem Hygienesäulen, an denen allen Besuchern kostenlos Masken, Handschuhe und Desinfektion zur Verfügung gestellt werden.

Einlass ist am Sonnabend ab 17 Uhr, los geht es um 18 Uhr.

Karten gibt es nur online auf www.unterfreiemhimmel.com/mia für mindestens zwei Personen, ein Einzelkartenverkauf ist nicht möglich.

Wunderwelt der Romantik

Jochen Kowalski und das Carl-Maria-von-Weber-Ensemble der Staatskapelle Berlin geben ein Konzert in Luckenwalde. Quelle: privat

Luckenwalde. Heiteres, Schauriges, Verträumtes, Freches und Ergreifendes aus der „ Wunderwelt der Romantik“ erklingt am Sonnabend, dem 19. September, um 17 Uhr in der Luckenwalder Jakobikirche. Das Konzert sollte ursprünglich am 18. April stattfinden, wurde coronabedingt verschoben und wird nun am Samstag nachgeholt.

Kammersänger Jochen Kowalskis neuestes Programm ist ganz der Welt der Romantik gewidmet.

Zusammen mit dem Carl Maria von Weber Ensemble der Staatskapelle Berlin geht er in ironischer, jedoch auch nachdenklicher Weise singend und erzählend auf eine Spurensuche der ganz besonderen Art. Bekannte aber auch wiederentdeckte Musik der Romantik wird in neuer Form erklingen. Das heiter, ironische Melodram „Der Fluch der Kröte“ ist genauso dabei wie Lieder des erst 18-jährigen Richard Wagner zu Goethes „Faust“.

Natürlich fehlen auch die bekannten großen Meister der Romantik nicht. Musik von Carl Friedrich Zelter, Franz Schubert, Robert Schumann über Carl Maria von Weber bis hin zu dem fast vergessenen Arnold Winternitz sind weitere Säulen dieses ungewöhnlichen Konzertabends.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen der MAZ-Ticketeria.

Komödie im Haus

Szene aus dem Stück „Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit“. Quelle: Philipp Plum

Altes Lager. Das Neue Globe Theater Potsdam präsentiert am Sonntag, dem 20. September, im Haus in Altes Lager das Stück „Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit“ Beginn ist um 18 Uhr.

Figaro kann es kaum erwarten: Endlich darf er seine geliebte Susanne heiraten. Sein Dienstherr, der Graf Almaviva, macht dem jungen Paar sogar eines seiner unzähligen Betten zum Hochzeitsgeschenk. Und gleich noch ein Zimmer in seinem Schloss dazu, direkt neben dem eigenen Schlafgemach… Damit Figaro einen kurzen Dienstweg hat, denkt Figaro. Seine Susanne weiß es besser. Denn der testosterongesteuerte Graf hat es auf Susanne abgesehen.

Karten und weitere Informationen gibt es unter Tel. 033741/71304

Musikalischer Saisonabschluss

Die Lokalpatrioten der Luckenwalder Band „Schniposa“ sorgen für rockige Klänge. Quelle: promo

Luckenwalde. Im Luckenwalder Freibad Elsthal wird der Sommerabschluss mit einem Open-Air-Event begangen. Am Sonnabend, 19. September, laden die Stadt Luckenwalde und der Stadtmarketingverein zum „Himmelweit“ Open Air ein.

Das Lineup fürs Luckenwalde Open-Air verspricht einen bunten Mix aus den besten Bands der Region. Von Pop über Rock bis hin zu Singer/Songwriter – hier kommt jeder auf seine Kosten, versprechen die Veranstalter. Mit dabei sind das Leipziger Acoustic-Duo Boomerâng, die Luckenwalder Lokal-Patrioten der Deutschrockband Schniposa, die Berliner Band 48 Stunden mit handgemachtem deutschem Pop, die Cover-Band Inn Cider mit einer bunten Mischung aus den Hits der letzten Jahrzehnte sowie Commander Jules, die zum Abschluss des Abends mit Rockklängen allen Besuchern ordentlich einheizen werden. Mit jeder Menge guter Laune und vielen Hits führt DJ Gentle J durchs Programm.

In der Chillout -Lounge dürfen sich die Besucher außerdem auf atmosphärische DJ-Klänge im gemütlichen Ambiente freuen. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen Luckenwalder Gastronomen.

Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Die Kunst des Küssens

Das Duo Scaramuccio: befasst sich mit dem Thema Küssen. Quelle: promo

Klasdorf. Mit ihrem Programm „Die Kunst des Küssens“ gastiert das Duo Scaramuccio am Samstag, 19. September, im Bahnhof Klasdorf. Beginn ist um 16 Uhr. Zu hören gibt es poetische, witzige oder dramatische Ansichten zum Küssen aus verschiedenen Jahrhunderten und Ländern und zu den Irrungen und Wirrungen der Liebe im Allgemeinen. Mit Werken von Chopin, Dowland, Hammerschmidt, Matiegka, Purcell, Teleman, Morley, Schubert, Schumann und anderen.

Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten unter info@bahnhof-klasdorf.de.

Das Blau der Welt

Rangsdorf. Um „Das Blau der Welt“ geht es am Freitag, 18. September, bei einer Veranstaltung des Kulturvereins Rangsdorf in der Kulturscheune. Es geht um die Farbe Blau mit Liedern aus allen Genres (Operette, Kunstlied, Schlager, Chanson, Rocktitel) und Informationen zu diesem breitgefächerten Thema. Es reicht von blauäugig über Goethes Farbenlehre und Blauhelme bis zu Himmel und Meer. Und natürlich kommt auch die „Blaue Blume“ der Romantik darin vor. Das Programm gestalten Sängerin Gerta Stecher und Pianistin Christine Obermann. Beginn ist um 19 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf im Tourismusbüro Rangsdorf oder an der Abendkasse.

Von MAZonline