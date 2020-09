Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Kreativ und musikalisch

Die Band Jakkle ist beim Picknick der Kulturen auf dem Gutshof Genshagen am Abend der musikalische Hauptact. Quelle: promo

Genshagen. Das Kulturforum Ludwigsfelde veranstaltet am Sonnabend, dem 12. September, von 14 bis 22 Uhr wieder ein Picknick der Kulturen in Genshagen.

Auf einer freien Wiese auf dem Gutshof Genshagen zwischen Alter Brennerei und Schloss Genshagen können die Gäste den Sommerausklang genießen.

Und ganz zeitgemäß setzt das Kulturforum neue Akzente, weg vom Massenevent zum gemeinsamen, individuellen Erleben. Während die Besucher auf der Picknickdecke ihre mitgebrachten Leckereien verzehren, erleben sie mit den Akteuren Konzerte und kreative Angebote.

Geboten wird ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm von Klassik über Hip-Hop bis Italo-Pop.

Kreativ geht es an der „Denk-Bar“ und in der Klangwerkstatt zu. Es gibt eine Kleintier-Revue, Geschirr und Möbel können bemalt werden und es kann gemeinsam musiziert oder eine Theaterperformance erarbeitet werden.

Das Picknick der Kulturen bietet außerdem eine Gewürzstand, einen Teebasar und Hennamalerei. Außerdem bieten die Organisatoren als Ergänzung für den mitgebrachten Picknickkorb eine begrenzte Auswahl an Speisen und Getränken.

Outdoorspiele für die ganz kleinen und die großen Kinder mit dem Netzwerk Gesunde Kinder und dem Familienbündnis Jugendzentrum JUZ vom Ludwigsfelder Citytreff runden das Angebot für die ganze Familie ab.

Die Veranstaltung ist für 900 Teilnehmer vorgesehen. Der Eingang zum Gutshof Genshagen befindet sich direkt neben dem Schloss in der Genshagener Dorfstraße.

Weitere Informationen auf www.picknickderkulturen.de

Erinnern und erhalten

Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals veranstaltet am Sonntag die Kirchengemeinde Görsdorf die Dorfkirchengesprächsreihe zum Thema „Erinnern“. Quelle: Evangelischer Kirchenkreis Zossen-Fläming

Dahmeland-Fläming. Auch wenn der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag coronabedingt vornehmlich digital laufen soll, gibt es doch einige Besichtigungsangebote in der Region. Das Motto in diesem Jahr: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ So wird die Patronatskirche in Schulzendorf von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein, geplant ist eine kleine Ausstellung historischer Karten. In der Dorfkirche in Rangsdorf wird um 11 Uhr eine Gedenktafel im Fußboden eingeweiht. Ab 14 Uhr kann in Luckenwalde die Jakobikirche besichtigt und auch der Turm bestiegen werden. Im Alten Schloss in Baruth soll es um 12 und 14 Uhr Führungen geben, außerdem ist um 15.30 Uhr ein geführter Spaziergang durch den Schlosspark geplant. In der Alten Dorfschmiede in Blankenfelde gibt es zwischen 11 und 18 Uhr Schmiedevorführungen. Von 11 bis 17 Uhr öffnet die Bockwindmühle Gölsdorf, je nach Bedarf gibt es dann auch kleine Rundgänge. Die evangelische Kirchengemeinde Görsdorf veranstaltet um 14 Uhr im Rahmen des Denkmaltages die Dorfkirchengesprächsreihe mit dem Thema „Erinnern“ in der Görsdorfer Kirche. Teilnehmer können dabei das Innere der Feldsteinkirche erkunden. Der Bahnhof Klasdorf mit seinem Café ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Museum auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen veranstaltet um 13 und 15 Uhr Entdeckertouren auf den Funkerberg. Interessierte müssen sich anmelden unter museum@funkerberg.de oder Tel. 0 33 75/29 36 01.

Ritterkämpfe und Gaukler

Gaukler und Feuerspucker unterhalten beim Ritterfest in Diedersdorf die Besucher Quelle: James Rea

Diedersdorf. Zum fünften Mal in Folge findet am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. September, jeweils ab 10 Uhr, das Ritterfest auf dem Gelände des Schlosses Diedersdorf statt und bietet kleinen und großen Besuchern ein reichhaltiges Angebot an ausgewählter Unterhaltung, regionaler Kulinarik und außergewöhnlichen Waren. Mystische Kreaturen, freche Gaukler und Feuerspucker wollen die Besucher mit ihren Künsten verzaubern. Neben Tanz, Fakir Shows und Theater finden spannende Ritterkämpfe, in voller Rüstung statt. Auch das Ritterlager bietet authentische Einblicke in die damalige Zeit.

Bedingt durch die aktuelle Situation und den damit reduzierten Gästezahlen, werden Zeitfenster-Tickets angeboten. Diese sind vorab online zu erwerben auf www.carnica-spectaculi.de

Klezmer in der Kreuzkirche

Harry Freilach (Klarinette) und Sergey Lukashov (Akkordeon) Quelle: promo

Königs Wusterhausen. Die evangelische Kirchengemeinde Königs Wusterhausen veranstaltet am Freitag, dem 11. September, um 19.30 Uhr wieder eine Abendandacht mit Musik und Wort in der Kreuzkirche. Unter dem Motto „Klezmer tov!“ spielt Harry’s Freilach Klezmermusik. Klezmermelodien sind freudig und tänzerisch, melancholisch-versonnen oder tragisch-expressiv, manchmal feierlich, oft auch wüst und wild, immer jedoch von einer besonderen Intensität. Ein Klezmer ist ein Musiker der sein Instrument wie eine menschliche Stimme singen, weinen und lachen lassen kann. Harry’s Freilach mit Harry Timmermann (Klarinette), Sophie Timmermann (Gitarre) und Sergey Lukashov (Akkordeon) sind solche Künstler, die mit ihrem Spiel die vielfältigsten und effektvollen Stimmungen der Klezmermusik zum Klingen bringen.

Schlager bis Volksmusik

Ronny Weiland kommt am Sonntag ins Schloss Diedersdorf. Quelle: Promo

Diedersdof. Lieder vom Wolga-strand – Erinnerungen an Ivan Rebroff – präsentiert Ronny Weiland am Sonntag, dem 13. September, um 16 Uhr im Schloss Diedersdorf.

In seinem Programm lässt Ronny Weiland mit dem „Wolgalied“ oder „Ich bete an die Macht der Liebe“ keine Wünsche der Zuhörer offen, heißt es in einer Presseankündigung. Sein Unterhaltungsprogramm erstreckt sich vom Schlager, über Klassik, Musical, Volksmusik, bis hin zu modernen Klängen. Zu seinem umfangreichen Repertoire gehören das „Ave Maria“, „Wolgaschlepper“, aber auch „Katjuscha“ und „Anatevka“.

In zahlreichen TV-Sendungen, oder mit Stars auf Tourneen war er zu Gast bei „Immer wieder Sonntag“, „Musikantenstadl“, „Herbstfest der Volksmusik, „Musik für Sie“, „Die Krone der Volksmusik“ und viele mehr. Gemeinsame Duette mit Gaby Albrecht oder Michael Hirte wurden produziert und belegten erste Plätze in Hitparaden und verschiedensten Musikwettbewerben.

Seine Liebe zur Musik wurde schon im Elternhaus gefördert. Zunächst sang er wie viele Kinder in seinem Alter im Schulchor, besuchte dann die Musikschule, musizierte im Spielmannzug, aber gelernt hat er was „Anständiges“. Ronny wurde Steinmetz. Seine erfolgreiche Meisterprüfung bestand in der Bearbeitung eines Steines für die Dresdner Frauenkirche.

Karten gibt es auf www.SchlossDiedersdorf.de, direkt im Schloss, in der Blankenfelder Buchhandlung unter Tel. 0 33 79/3 87 13, und im Bücherhaus Ebel in Großbeeren unter Tel. 03 37 01/36 60 03

Motor der Entwicklung

Jüterbog. Unter dem Titel „Strecke“ wird am Samstag, dem 12. September, um 15 Uhr im Kulturquartier Mönchenkloster in Jüterbog eine Ausstellung zur Königlichen Militär-Eisenbahn eröffnet.

Mit der Industrialisierung des Krieges im 19. Jahrhundert gewann die Eisenbahn eine immer größere Bedeutung in Deutschland und Europa. 1872 entstand deshalb in Berlin-Schöneberg ein Eisenbahnregiment. Dort begann dann auch der Bau der Königlichen Militär-Eisenbahn. Es sollte eine Verbindung zum neu erschlossenen Truppenübungsplatz im Kummersdorf geschaffen werden, aber auch eine Teststrecke für das Eisenbahnregiment entstehen.

Die Königliche Militär-Eisenbahn war für den Raum Zossen ein Motor der Entwicklung. Entlang der Strecke entstanden militärische Übungsplätze, Testgelände und während des Ersten Weltkrieges auch Kriegsgefangenenlager. Ab 1934 waren Sperenberg und Rehagen wieder Standorte für Eisenbahnpioniere. Die Eisenbahnlinie wurden dann auch für die Versorgung der Heeresversuchsanstalt in Kummersdorf erneut militärisch genutzt. In Kummersdorf entstand während der Zeit des Nationalsozialismus unter anderem ein Testgelände für Raketentriebwerke.

Die Ausstellung betrachtet die Strecke der ehemaligen Königlichen Militär-Eisenbahn in ihrer Gesamtheit, also vom Truppenstandort in Schöneberg bis zum Linienende in Jüterbog. Dabei werden die militärischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, die die Strecke auf die anliegenden Orte und Gemeinden hatte, in den Blick genommen.

Die Ausstellung ist ab 13. September bis 15. Oktober dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr zu sehen.

Herbstpartie in Heidesee

Gemeinde Heidesee. 18 Restaurants, Höfe und Fischereibetriebe bieten Interessierten am Sonntag, dem 13. September, ab 10 beziehungsweise 11 Uhr bei der Heideseer Herbstpartie einen Blick hinter die Kulissen des Landlebens. Die Besucher können direkt vor Ort Traditionen erleben und regionale Produkte genießen. Besucher als auch Gastgeber schätzen die direkte Begegnung im ländlichen Heidesee, wo regionale Spezialitäten heranwachsen, verarbeitet und in Landgasthöfen und zahlreichen Hofläden und -cafés zum Genießen oder zum Mitnehmen angeboten werden.

Mit dabei sind folgende Einrichtungen: das Heimathaus Prieros, die Bootsvermietung Hikanoe in Kolberg, das Bestattungshaus Kernbach in Friedersdorf, das Kiez Hölzerner See, der Kräuter- und Naturhof Kolberg, der Naturhof Heidesee in Friedersdorf, die Naturparkverwaltung und der Biogarten Prieros, Raiffeisengenossenschaft Friedersdorf, das Hotel Waldhaus Prieros, Keramikobjekte HK Hendrikje in Kolberg, das Restaurant Alte Mühle in Friedersdorf, das Jugendbildungszentrum Blossin, der Zuchthof Dree Böken in Prieros, die Fischerei Aurora in Kolberg, die Fischer „Am Wolziger See“ in Blossin, die Friedersdorfer Baumschulen und die Biogasanlage bei Streganz.

Das komplette Programm ist zu finden auf www.hotel-waldhaus-prieros.de

Von MAZonline