Am 26. September ist Bundestagswahl. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) soll Menschen dabei helfen, ihre Wahlentscheidung zu treffen. In den kommenden Tagen geht er in der Region auf Tour. Obwohl sich das Angebot vorrangig an Jungwähler richtet, sind alle Altersklassen willkommen.