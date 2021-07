Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Ein Bauernhof irgendwo im Brandenburgischen. Nicht zu weit von Berlin entfernt, natürlich. Die Fassade saniert, bordeauxrot verklinkert. Oder weiß getüncht? Man stelle sich das vor! Im Vorgarten rankeln Rosen, im Gemüsegarten reifen die Tomaten. Das Dach sitzt sturmfest, innen Eichendielen, Einbauküche, die eigene Werkstatt in der Scheune. Und während die Kinder zwischen den Bäumen fangen spielen, sitzt man selbst auf einer Bank unterm Apfelbaum, blinzelt in die Sonne und schnurpselt selbst geerntete Radieschen. Wäre das nicht himmlisch?

Preiskurven zeigen steil aufwärts

Thomas du Chesne, Immobilienmakler aus Berlin und spezialisiert auf Häuser in Südbrandenburg, hat derlei Visionen in seiner Karriere oft gehört. Wobei es in den letzten Jahren noch deutlich zugenommen hat. Früher krähte kein Hahn nach Bauernhöfen, sagt er. Heute führt er mitunter hundert Interessenten durch halb verfallene Gehöfte in Trebbin oder Nuthe-Urstromtal. Die Kunden sind willens, sie sehen über alle Schwächen der Objekte hinweg, und sie kaufen. Inzwischen zu fast irrsinnigen Preisen.

„Der Immobilienmarkt ist überhitzt, Geld ist günstig, und jetzt kommen wegen der Pandemie noch einmal neue Schwingungen hinzu“, sagt du Chesne. Die Leute haben die Nase voll von Berlin, sie wollen raus, endlich den Traum verwirklichen, den sie vielleicht schon seit Jahren träumen. Und wer etwas mehr Geld auf der Bank hat oder einen alternativen Lebensstil bevorzugt, der will sich auch in Sachen Immobilien absetzen vom normalen Eigenheimbesitzer. Es gilt, das besondere Objekt zu finden: den Wasserturm, das Herrenhaus, das Seegrundstück oder eben das Gehöft. Immobilien also, von denen nur wenige auf dem Markt sind, deren Preiskurven aber gerade deshalb auch steil aufwärts zeigen.

Bauernhöfe zu mittleren Preise bei hohen Investitionskosten

Auf Schnäppchen braucht in dieser Kategorie im Umkreis von mindestens 30 Kilometern um Berlin herum niemand mehr zu hoffen, obschon die Verkaufspreise manchmal anderes vermuten lassen. „Die Höfe, die wir in Nuthe-Urstromtal oder Jüterbog bekommen, sind oft in schlechter Verfassung. Das kann preislich verlockend sein, aber da hängt dann noch mal ein Investment in mindestens der gleichen Größe dran, das vergessen viele schnell“, sagt du Chesne.

Er berichtet von einem Hof in einem Trebbiner Ortsteil, den er im vorigen Jahr verkaufte. Der Hof war gar nicht so teuer, ein niedrigerer sechsstelliger Betrag, aber er war komplett sanierungsbedürftig. Das Dach musste erneuert, Asbest entsorgt werden. Vom Innenausbau ganz zu schweigen. „300.000 bis 400.000 Euro musste man da mindestens investieren“, sagt du Chesne. Wahrscheinlich mehr.

Unter einer Million ist kaum etwas zu holen

Die Alternative sind sanierte oder ausgebaute Höfe, wie du Chesne derzeit einen im Angebot hat. Der Hof im Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock ist ruhig gelegen, hat 12.500 Quadratmeter Nutzfläche, die freilich bewirtschaftet werden wollen. Vier Gebäude gehören zum Ensemble, die zum Teil zu Mietwohnungen ausgebaut sind. Eines davon ist eine Garagenhalle, „ideal für Oldtimer“, wie in der Beschreibung steht. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro.

Saniert oder unsaniert steht bei einem Bauernhof im näheren Berliner Umland unterm Strich inzwischen eine Millioneninvestition, die Durchschnittsfamilien kaum schultern können. Das gilt inzwischen auch für alle anderen Objekte, die über das Einfamilienhaus oder die Eigentumswohnung hinausgehen.

Wassergrundstücke oft im „secret sale“

Sylvia Maltz, Maklerin in Dahme-Spreewald, berichtet von Wassergrundstücken, die nahezu ausnahmslos abseits des Marktes gehandelt werden. „Wer ein solches Grundstück verkaufen möchte, will meistens gar nicht, dass das bekannt wird“, sagt sie. Die Grundstücke gehen in den „Secret Sale“, den geheimen Verkauf. Sylvia Maltz ruft dann potenzielle Käufer an, die schon länger auf eine solche Gelegenheit warten. „Ich weiß oft genau, auf wen das Grundstück passt“, sagt sie. Dann gehe es auch nicht mehr um den Preis, sondern nur noch darum, ob das Paket stimmt.

Ein unbebautes Seegrundstück in Schwerin oder Teupitz werde heute nicht mehr unter einer Million Euro verkauft, sagt Sylvia Maltz. Gleiches gilt für Zeuthen, für Zernsdorf, für Heidesee – wenn es denn dort überhaupt etwas gibt. In den vergangenen fünf Jahren weist der Grundstücksmarktbericht für Dahme-Spreewald gerade einmal 45 verkaufte Seegrundstücke aus. Nicht einmal zehn pro Jahr. Für einen wasserreichen Landkreis wie Dahme-Spreewald ist das ein Witz. „Es sind keine auf dem Markt, da hilft dann auch Geld nichts“, sagt Sylvia Maltz.

Selbst Extrem-Immobilien finden Interessenten

Ähnlich ist es bei Dorfschulen, Gutshäusern, Wassertürmen oder Fabrikantenvillen. Sanierungsbedürftige Gebäude, oft unter Denkmalschutz, die man in den Neunzigern noch für einen niedrigen sechsstelligen Betrag oder vielleicht sogar für den symbolischen Euro hätte kaufen können, sind heute Millionen wert. Manche sogar im unsaniertem Zustand. Die Kunden reißen sich trotzdem darum.

Birgit Flügge, Geschäftsführerin der EWZ, die das riesige Armeegelände in Wünsdorf-Waldstadt vermarktet, kann sich inzwischen sogar bei solchen Objekten kaum vor Nachfragen retten, die vor einigen Jahren noch als absolut unverkäuflich galten. In Waldstadt stehen das schlossgleiche Haus der Offiziere, die alte Heeresbäckerei, zahlreiche weitere denkmalgeschützte und hochspezialisierte Gebäude, die man getrost als Extrem-Immobilien bezeichnen kann. Dass die meisten noch nicht verkauft sind, liege nicht mehr an fehlenden Interessenten, sagt Birgit Flügge. Grund ist eher, dass die Stadt Zossen neue Wohnprojekte momentan bremst, weil sie erst die Folgen des ungeheuren Zuzugs bewältigen muss.

Erschwingliche Angebote südlich von Jüterbog

Wer kein Millionenpolster hat und trotzdem den Traum von der besonderen Immobilie leben will, der muss sich deutlich weiter von Berlin entfernen. Er könnte nach Luckenwalde schauen, wo noch ein gewisses Potenzial an ungenutzten Industriebauten vorhanden ist, wie Bauamtsleiter Peter Mann sagt. Investoren sind dort drauf und dran, alte Fabriken zu Wohnhäusern umzubauen. „Da werden dann auch Eigentumswohnungen entstehen“, sagt Peter Mann. Womöglich sogar Lofts, wie sie in Berlin nur noch reiche Erben oder Lotto-Gewinner bezahlen könnten?

Das alte Brauereigelände in der Beelitzer Straße in Luckenwalde: Hier sollen Wohnungen entstehen Quelle: Elinor Wenke

Und wer auf den Landsitz besteht mit den Rosen, den Eichendielen und der Bank unterm Apfelbaum, der könnte noch weiter südlich fündig werden. In Niedergörsdorf, wo gerade eine alte Dorfschänke mit Saal für 139.000 Euro zum Verkauf steht. Oder im Amt Dahme, wo ein Wohnhaus mit 16 Zimmern für rund 300.000 Euro zu haben ist. Von dort fährt man schon eineinhalb Stunden mit dem Auto nach Berlin. „Aber dafür ist es ruhig, und Grund und Boden sind noch günstig“, sagt die stellvertretende Amtsdirektorin des Amtes Dahme, Kathleen Schmidt. Und Bauernhöfe gibt es in den vielen Dörfern zwischen Jüterbog und Dahme auch noch den einen oder anderen.

Von Oliver Fischer