Herrenhaus und Seegrundstück: Der Traum vom Gutshof in Südbrandenburg – und was dabei zu beachten ist

Alte Dorfschulen oder romantische Bauerngehöfte: Die Sehnsucht nach der besonderen Immobilie im südlichen Berliner Umland ist riesig. Diese Immobilien haben allerdings ihre Besonderheiten – und ihren Preis.