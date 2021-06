Das Wetter in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald - So wird das Wochenend-Wetter in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Am Wochenende legt der Sommer eine kleine Pause ein. Es ist wechselnd bewölkt bei Werten um die 22 Grad, geringe Niederschlagsmengen sind möglich, sagt MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs.