Teltow-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Jazz mit Till Brönner

Schönefeld. In der Konzertreihe „Unter freiem Himmel“ in Schönefeld ist am Sonntag, dem 20. Juni, Jazzmusiker Till Brönner mit neuen Songs zu Gast. Beginn ist um 18 Uhr.

Nach einer Vielzahl von Duo-Konzerten, der erstmalig live gespielten Weihnachtstournee und erfolgreichen Specials und Kollaborationen, die ihn rund um den Globus reisen ließen, präsentiert er im Sommer neben Klassikern auch exklusives Material aus seinem neuen Album „On Vacation“.

Till Brönner zählt laut Veranstalter seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten nationalen Künstlern. So trat er als einziger deutscher Musiker 2016 anlässlich des International Jazz Days bei einem All-Star-Konzert im Weißen Haus vor US-Präsident Barack Obama auf. Sein letztes Solo-Album „The Good Life“ landete im selben Jahr aus dem Stand auf Platz 6 der deutschen Albumcharts.

Till Brönner gilt laut den Veranstaltern auch als künstlerisches Multitalent: Als Trompeter, Sänger, Komponist, Produzent und Fotograf sowie „mit seiner Ausstrahlung und seinem unverkennbar coolen Sound fasziniert er sein Publikum auf der ganzen Welt“. Er kann bis dato zwei Grammy-Nominierungen verzeichnen und ist bislang der einzige Künstler, der in allen drei Echo-Kategorien (Jazz, Pop, Klassik) gewinnen konnte.

Auf dem Konzert-Gelände, das sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen befindet, hat jeder Besucher oder jede Besuchergruppe einen eigenen kleinen VIP-Bereich mit eigener Box und ausreichendem Platz. Abstandsgerechte Wegeführung, kontaktloser Einlass, personalisierte Tickets, Desinfektion sollen laut Veranstalter für ein unbeschwertes Musikvergnügen sorgen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen kann es immer wieder zu Änderungen der Abstands- und Verhaltensregeln kommen. Konzertbesucher informieren sich am besten auf der Homepage über die aktuelle Lage.

Tickets gibt es unter www.unterfreiemhimmel.com

Rampe wird Kunst

Der Kaiserbahnhof und Esperanto Stacio in Halbe. Quelle: Karen Grunow

Halbe. Die historischen Bahnhofsgebäude in Halbe werden zu einem gemeinsamen Kulturort. Das soll am Samstag, 19. Juni, ab 15 Uhr auf eine spezielle Art zelebriert werden. Eine alte Laderampe soll abgerissen werden, damit Platz für Neues entstehen kann. „Rampe wird Kunst“ ist das Motto des Tages, denn mehrere Künstler sind eingeladen worden, auf ihre Art den Abriss zu begleiten oder auch zu dokumentieren. „Transform“ nennen die Akteure des Vereins „Halbe.Welt“, was da am Samstag und auch in den kommenden Wochen passieren soll. Einst wurden über die Rampe des ehemaligen Güterbahnhofs Ziegel, Holz oder auch Panzer verladen. Einer der insgesamt drei Halber Bahnhofskomplexe soll zur „Esperanto Stacio“ umgewandelt und so zu einem Ort für Seminare, Workshops und Veranstaltungen mit Übernachtungsmöglichkeiten gemacht werden. Neben diesem ehemaligen Empfangsgebäude steht der Kaiserbahnhof, nach jahrzehntelangem Verfall mittlerweile akribisch und beeindruckend restauriert und dafür 2020 mit dem Denkmalpflegepreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Der Besitzer Peter Macky hatte ohnehin immer die Vision, dass dieser im Inneren mit aufwendigen Wand- und Deckenmalereien dekorierte Bau ein Kulturort für die Menschen im Ort und in der Region werden soll. Im Sommer vergangenen Jahres gab es dann erstmals eine mehrtägige große Kunstaktion in und vor beiden Gebäuden.

Der neue Verein verbindet die historischen Bahnhofsgebäude und den Bahnhofsplatz zu einem Ensemble – eben nicht nur optisch, sondern vor allem in der Art der Nutzung und Vernetzung. Für Ralf Gion Fröhlich, einer der Akteure vor Ort, eine „glückliche Fügung“, dass all dies möglich wird im Miteinander und dem unbedingten Wunsch aller, für die Region etwas zu schaffen, das die Menschen vor Ort einbinden kann. Wie das gehen soll, können Interessierte am Samstag erleben. Bevor die eigentliche Abrissaktion starten soll, dürfen ab 15 Uhr Kinder noch einmal die Rampe in Besitz nehmen und eigene künstlerische Interpretationen hinterlassen. Die Kinder sollten aber bloß nicht ihre besten Kleidungsstücke anziehen, so Ralf Gion Fröhlich, da sicherlich ordentlich gekleckst werden wird. Bevor dann später Bauarbeiter und Musiker mit Presslufthammer und Schlagzeug loslegen, werden die acht Künstler vorgestellt, die Spuren oder auch Teile der Rampe in eigene Werke einfließen lassen wollen. Eine Komposition wird zum Beispiel entstehen, aber auch Installationen. Präsentiert werden sollen die Arbeiten dann am 27. August in einer Ausstellung vor Ort. An jenem Wochenende wird es dann außerdem ein Sprachenfestival in Halbe geben mit Lesungen und weiteren kleinen Veranstaltungen an verschiedenen Punkten des Dorfes.

Mit dem Abriss der Rampe, an deren Stelle eine Biokläranlage für die Esperanto Stacio entstehen soll, endet zugleich eine andere Ausstellung: „Halbe Welt – Ganzes Leben“ war ein fotografisches Projekt mit Alleinerziehenden, die, angeleitet von Künstlerinnen, Dinge ihres Alltags mit der Kamera festhielten.

Wer die Schau noch sehen möchte, kann das am Samstag ab 14 Uhr tun. In kleinen Gruppen können Interessierte in den ehemaligen Gastraum des früheren Bahnhofs eintreten. Für die Abrissparty danach gilt: Abstand halten und Masken dabei haben.

„Nuthe Beats“ im Nuthepark

Im Luckenwalder Nuthepark ist am Wochenende elektronische Musik zu hören. Quelle: Hartmut F. Reck

Luckenwalde. Die Stadt Luckenwalde lädt in Kooperation mit lokalen Partnern aus der Musik- und Kulturbranche zur Veranstaltung „Nuthe Beats“ am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juni, in den Luckenwalder Nuthepark ein. Gefreut werden darf sich auf ein familienfreundliches Open Air. Der musikalische Fokus liegt dabei auf elektronischer Tanzmusik. Nach geltenden Corona-Auflagen werden an beiden Tagen Darbietungen unterschiedlicher DJs aus Luckenwalde und der umliegenden Techno- & Electroszene zum Besten gegeben. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgen Luckenwalder Gastronomen und der Musik- und Kulturförderverein mit kühlen Getränken und kulinarischen Leckereien. Besucher sollten Sonnenschutz und Picknickdecken dabei haben.

Die Open-Air-Veranstaltung findet am Samstag, 19. Juni, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 20. Juni, von 14 bis 19 Uhr statt.

Die Besucherzahl ist auf maximal 200 gleichzeitig anwesende Personen beschränkt. Der Einlass beginnt jeweils um 13 Uhr. Dort wo kein Abstand eingehalten werden kann (Ein- und Auslass, Laufwege, Gastro-Bereich, Sanitäranlagen) ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Besucherinnen und Besucher können sich mit der Corona Warn App im Einlassbereich per QR-Code kontaktlos registrieren oder sich in eine Kontaktliste eintragen. Alle Gäste im Alter ab sechs Jahren müssen negativ auf eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus getestet sein. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. In Zusammenarbeit mit der Burgwall-Apotheke ist es möglich, vor Veranstaltungsbeginn einen kostenfreien PoC-Antigen-Schnelltest zu machen oder unter Aufsicht einen Selbsttest durchzuführen.

Russischer Pianist erneut zu Gast im Klassmo

Vladimir Mogilevsky ist am Freitag zu Gast im Klassmo Luckenwalde Quelle: Katja Schubert

Luckenwalde. Der international renommierte Konzertpianist Vladimir Mogilevsky kommt erneut nach Luckenwalde. Nach zweimaliger Terminabsage im letzten Jahr präsentiert er nun am 18. Juni im Klassmo sein Beethoven-Programm. Geplant sind zwei Konzerte, eines um 18 Uhr, das zweite beginnt um 20.30 Uhr mit jeweils maximal 30 Konzertgästen. Eintrittskarten, die für das abgesagte Konzert im Dezember gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Der Veranstalter bittet jedoch diesbezüglich um Kontaktaufnahme. Des weiteren können Karten über www.klassmo.de oder unter 0176/77 16 50 50 erworben werden.

Funk in der Alten Aula

Silvio Schneider gibt am Freitag ein Konzert in der Alten Aula in Blankenfelde. Quelle: Max Messer

Blankenfelde. Mit dem Solo-Programm „Crossroads“ setzt Silvio Schneider – Gitarrist, Komponist, Weltenbummler – seinen musikalischen Weg der letzten Jahre fort und kommt mit diesem Programm am Freitag, dem 18. Juni, in die Alte Aula Blankenfelde. Laut Veranstalter mischt er Smooth-Bossa mit groovy-funkigen Rhythmen, Jazz mit Pop, dazu ein paar Einflüsse aus dem Flamenco, der Klassik, elektronische Sounds und Loops – und entwickle so seinen ganz eigenen Sound, die „Groovy World Guitar“.

Seit seinem Studium in Dresden beschäftige Schneider sich intensiv mit lateinamerikanischer Musik und mit seinen Projekten seit mehr als 20 Jahren. Er gab auf der ganzen Welt rund 1500 Konzerte, zum Beispiel in den USA, Japan, Kanada, Mexiko Afrika, von Süd bis Nordeuropa. In der Alten Aula in Blankenfelde war er mit dem Flamencogitarristen aus Sevilla „El Macareno“ und mit der Sängerin Karolina Trybala. Er veröffentlichte sechs CDs, arbeitet weltweit mit vielen Musikern zusammen wie mit Dominic Miller, dem Gitarristen von Sting und der Amerikanerin Nippy Noya. 2018 gewann er den „Deutschen Rock- und Pop-Preis“ in der Kategorie „Bester Gitarrist“.

Das Konzert findet am Freitag, dem 18. Juni, zweimal statt: einmal um 17.30 Uhr und ein weiteres Mal um 19.30 Uhr.

Karten gibt es per Anmeldung unter Tel. 0 33 79/37 44 82 oder online unter kultblank@web.de. Es wird keine Abendkasse für Karten geben. Ein gültiger und negativer Corona-Test beziehungsweise voller Impfschutz sind nachzuweisen, auch FFP2-Masken müssen getragen werden.

Klassik, Rock, Pop und Jazz

Königs Wusterhausen. Die Kreismusikschule Dahme-Spreewald beteiligt sich mit zwei Open-Air-Konzerten am Festival der Musik- und Kunstschulen Sound City 2021. Sie finden am Samstag, 19. Juni, um 15 Uhr auf dem Bildungscampus in Königs Wusterhausen und am Sonntag, 20. Juni, um 16 Uhr im Innenhof des Paul-Gerhardt-Gymnasiums in Lübben statt.

Es spielen kleine und große Solisten, Ensembles und Bands der Kreismusikschule Dahme-Spreewald ein vielfältiges Repertoire aus Klassik, Rock, Pop und Jazz. Mit dabei sind auch die frisch gebackenen Preisträgerinnen und Preisträger der Kreismusikschule Dahme-Spreewald beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“, die im Rahmen der beiden Konzerte ausgezeichnet werden.

Bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Festival der Musik- und Kunstschulen Sound City zeigen junge Künstlerinnen und Künstler an Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg ihr musikalisch-künstlerisches Können. Von Juni bis in den September hinein treten sie in zahlreichen dezentralen Veranstaltungen in den jeweiligen Kommunen auf.

Die beiden Konzerte der Kreismusikschule unterliegen einem individuellen Hygienekonzept nach Maßgabe der SARS-CoV-2-EindV. Die Besucher werden gebeten, einen Nachweis eines negativen Corona-Tests, einer vollständigen Schutzimpfung gegen das Coronavirus oder einer Genesung von vorheriger Infektion mit dem Corona-Virus beim Einlass vorzuzeigen sowie ein Kontaktnachverfolgungsformular vor Ort vor dem Konzert auszufüllen. Auf allen Begegnungsflächen besteht Maskenpflicht und das Abstandsgebot muss eingehalten werden. Der Eintritt bei beiden Konzerten ist frei. Gerne können eigene Sitzmöglichkeiten mitgebracht werden, zum Beispiel Klappstühle.

Von MAZonline