Dahmeland-Fläming

Im S-Bahn- und Regionalverkehr der Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming kommt des demnächst zu ein paar Bauarbeiten. Änderungen im Zugverkehr gibt es in den nächsten Tagen daher unter anderem auf den Linien der S 45 und der S 9. In den Nächten von Montag zu Dienstag und von Dienstag zu Mittwoch, jeweils von circa 22 Uhr bis 0.30 Uhr, fahren die Züge zwischen Flughafen Schönefeld und Adlershof nur im 20-Minutentakt. Die S 9 fährt zudem von Flughafen Schönefeld bis Altglienicke drei Minuten früher ab.

Am Wochenende muss man sich auf Zugausfall bei dem Regionalexpress RE 7 einstellen. Wegen Kabelarbeiten fallen am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 Uhr bis 21.45 Uhr die Fahrten zwischen Berlin Schönefeld Flughafen und Wünsdorf-Waldstadt aus. Als Ersatz fahren Busse zwischen Berlin-Schönefeld Flughafen und Blankenfelde. Zudem können auch die Züge der Linie RE 5 zwischen Blankenfelde und Wünsdorf-Waldstadt genutzt werden.

Schienenersatzverkehr gibt es auch auf der Strecke der RB 14 zwischen Schönefeld Flughafen und Königs Wusterhausen. Von Samstag bis nächste Woche Mittwoch, immer von 5.30 Uhr bis 22.30 Uhr, werden zwischen Berlin-Schönefeld Flughafen und Königs Wusterhausen Busse eingesetzt, da Arbeiten an den Gleisen vorgenommen werden müssen. Beachtet werden sollte, dass die Busse neun bis 13 Minuten später in Königs Wusterhausen ankommen und 13 bis 14 Minuten früher wieder abfahren. In Berlin-Schönefeld Flughafen bleibt von den Bussen der Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge in Richtung Potsdam bestehen. Derselbe Schienenersatzverkehr gilt auch für die RB 22 und die RB 24 auf dieser Strecke.

Von MAZonline