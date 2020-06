Dahmeland-Fläming

Im S-Bahn- und Regionalverkehr werden in den nächsten Tagen Bauarbeiten auf den Gleisen durchgeführt. Dadurch kommt es zu Veränderungen in den Fahrplänen.

Noch bis zum nächsten Mittwoch um circa 22 Uhr werden die Fahrten der S 2 zwischen Blankenfelde und Priesterweg mit Bussen ersetzt. Außerdem fahren die Züge der S 2 von Priesterweg bis Südkreuz eine Minute früher und auch im Nachtverkehr zu Samstag sowie zu Sonntag von Friedrichstraße bis Priesterweg circa eine Minute früher ab.

Von Ersatzverkehr ist auch die S 46 zwischen Königs Wusterhausen und Grünau betroffen. In der Nacht von Freitag ab um 22 Uhr zu Samstag um circa 8 Uhr fallen die Züge aus, stattdessen gibt es Ersatzbusse. Dasselbe gilt von Samstag, ab etwa 18 Uhr, bis Montag um circa 1.30 Uhr. Am Samstag von 8 Uhr bis 18 Uhr wiederum fahren auch zwischen Königs Wusterhausen und Adlershof nur Ersatzbusse und zwischen Adlershof und Schöneweide entfallen die Fahrten ganz. Als Ersatz lassen sich hier aber die S 45 und die S 9 nutzen.

Auf der S-Bahn-Linie S 8 sieht es ganz ähnlich aus. Am Samstag von 8 Uhr bis 18 Uhr fahren zwischen Zeuthen und Adlershof Busse und die Züge fahren von Baumschulenweg bis Schöneweide zwei Minuten früher. Auch auf dieser Linie fallen in dieser Zeit die Fahrten zwischen Adlershof und Schöneweide aus.

Von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 1.30 Uhr gibt es auch auf der Linie der S 85 ab Schöneweide bis Pankow keinen Zugverkehr.

Zudem fallen auch im Regionalverkehr Züge aus. Von Freitag, um 21.30 Uhr, bis Montag, um etwa 1.30 Uhr, ersetzen Busse die Fahrten des RE 7 zwischen den Haltestellen Zossen und Wünsdorf-Waldstadt/ Baruth. Die RB 14 wird am Freitag von 2.15 Uhr bis 4 Uhr von Berlin-Spandau über Berlin Jungfernheide und Berlin-Gesundbrunnen bis Berlin Ostkreuz umgeleitet. Das hat zur Folge, dass die RB 14 die Station Berlin-Schönefeld Flughafen zehn bis zwölf Minuten früher erreicht.

Auch die Züge der RB 22 werden von Freitag, 21.15 Uhr, bis Montag, 2 Uhr, zwischen Ludwigsfelde-Struveshof und Königs Wusterhausen durch Busse ersetzt. Die Ersatzbusse kommen in Königs Wusterhausen etwa 39 Minuten später an und fahren 42 Minuten früher in Königs Wusterhausen ab. Weitere Ersatzbusse fahren zudem am Dienstag und Mittwoch, jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr, zwischen Berlin-Schönefeld Flughafen und Königs Wusterhausen.

