Wiepersdorf

Rund 200 Zuschauer bevölkerten am Dienstagabend die große Wiese vor dem Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Trotz Gewitterböen, die sich pünktlich zum Vorstellungsbeginn verzogen hatten, waren sie der Einladung zum Theaterabend gefolgt. Genau in der Halbzeit zwischen seiner Schließung vor gut einem Jahr und seiner Wiederöffnung unter neuer Regie im kommenden Jahr, hatten Künstlerhaus-Stiftung und die Wanderbühne des Theaterförderkreises Alzey-Dautenheim zum theatralischen Zwischenspiel geladen.

Der Zufall kam gerade recht

Am Zustandekommen des Gastspiels hatte der Zufall eine große Rolle gespielt. Denn die aus etwa 15 professionellen Schauspielern, Musikern und schauspielbegeisterten Schülern bestehende Company hat das von Pedro Calderón de la Barca verfasste und Joseph von Eichendorff ins Deutsche übertragene Stück „Das große Welttheater“ bereits das dritte Jahr in seinem Programm. Nach einer kleinen Tour durch die Heimatregion entschlossen sich Regisseurin Annette Storr und ihre Akteure, in diesem Jahr mit ihrer auf zwei alten Erntewagen installierten Wanderbühne auf schnurgerader Linie und durch sechs Bundesländer hindurch bis nach Berlin zu marschieren und überall dort Theater zu machen, wo man sie willkommen heißt.

Genau auf der Wanderroute befindet sich auch Wiepersdorf als 13. von insgesamt 17 Stationen, bevor es am Freitag im Berliner Tiergarten die letzte Vorstellung gibt. Bei Anette Rupp, die das Künstlerhaus derzeit kommissarisch verwaltet, fand die Company ein offenes Ohr und darüber hinaus herzliche Aufnahme, da ja die Stipendiaten-Zimmer derzeit nicht belegt sind. Als Akteure gewonnen werden konnten auch Posaunenchöre aus der Region, die unter der Leitung von Eckhard Korthus dem Theaterabend mit Original-Klängen aus der Entstehungszeit des Stücks musikalischen Glanz verliehen.

Am Ende bleibt nichts

Das etwa eineinhalb Stunden dauernde „Große Welttheater“ erzählt den Lauf der Welt und das Verhalten der Menschen, die in die ihnen von Gott zugedachten Rollen schlüpfen. Ausgestattet mit Reichtum oder Bettelhemd, Zepter oder Feldhacke, Schönheit oder Weisheit, Macht oder Elend spielen sie zwischen Geburt und Vergehen mehr oder weniger gut. Am Ende, so die gemeinsame Erkenntnis, bleibt ihnen nicht mehr als das, womit sie ausgestattet kamen, als sie einst auf die Welt kamen.

„Ein schöner Abend. Obwohl ich vom Text rein akustisch nicht alles verstanden habe, war es ansprechende Sache und eine schlicht gehaltene Umsetzung ohne unnützen Pomp, sodass ich gerne zugeschaut habe“, schwärmte der Wiepersdorfer Klaus Kummer im Anschluss.

Begeisterte Zuschauer

„Ich bin begeistert, denn das Stück zeigt so zutreffend, wie es auf der Welt bis heute täglich geschieht und die Leistung der Schauspieler und Musiker macht ihnen so schnell keiner nach“, lautete das Urteil der 83-jährigen Brigitte Jonetzko aus Hohenahlsdorf, die sich schon seit der Kindheit für Literatur interessiert und teils wegen des Stücks, aber auch aus Neugier gekommen war, um zu sehen, was nach einjähriger Bauzeit aus dem Künstlerhaus geworden ist.

Von Uwe Klemens