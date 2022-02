Dahmeland-Fläming

Um „Lebenskunst“ geht es im aktuellen Themenjahr von Kulturland Brandenburg. „Was bieten die Seen und Felder, die Wiesen und Wälder, um hier glücklich zu sein?“, ist eine der Fragen, die verschiedene Projekte landesweit zu beantworten versuchen. Auch in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming werden derzeit so einige besondere Veranstaltungen dazu vorbereitet. Im Aufruf, sich mit Ideen zu bewerben, hieß es, dass das Themenjahr 2022 „dem Leben und vor allem der Tafelkultur in Brandenburg“ gewidmet sein soll. Anlass für ein derart kulinarisch angehauchtes Motto ist die darauf fokussierende Landesgartenschau in Beelitz, die dort am 14. April eröffnen wird.

Der Verein „Halbe Welt“ agiert vor allem im Kaiserbahnhof und in der Esperanto Stacio Halbe. Das Kulturland-Projekt wollen die Mitglieder aber mit Kooperationspartnern über die Kreisgrenzen hinaus realisieren. Quelle: Karen Grunow

Projekt „Reisen und Speisen“ unter anderem im Kaiserbahnhof Halbe

Mit verschiedenen Kooperationspartnern werden die Akteure des in Halbe vor einem Jahr gegründeten Vereins „Halbe Welt“ gleich mehrere besondere Aktionen starten: „Reisen und Speisen“ lautet der Arbeitstitel ihres Projektes, das zu „Erkundungen zur Reise- und Speisekultur an der Achse Berlin-Lausitz“ einladen soll. Dabei bieten Orte wie der vom Verein mitgenutzte Kaiserbahnhof Anregungen, denn von dort brach der Kaiser nicht nur zur Jagd auf, sondern hier schlemmte er auch hochherrschaftlich. Idee ist, gemeinsam mit allen Beteiligten ein künstlerisches Kochbuch zu gestalten und dazu verschiedene Ausstellungsformate an mehreren Standorten zu realisieren.

Baruth: Projekt „lebens.mittel“ des I-KU Vereins

Weinlese auf dem Baruther Weinberg. Quelle: Hartmut F. Reck

Mit „den Austauschbeziehungen zwischen Essen und Kultur“ will sich das Projekt „lebens.mittel“ befassen, das über den Baruther Verein „I-KU – Institut zur Entwicklung des ländlichen Kulturraums e.V.“ vorbereitet wird. Die Mitglieder engagieren sich seit vielen Jahren für den Weinanbau und wollen mit dem neuen Regionalprojekt die Tradition von Streuobstwiesen in und um Baruth wieder aufleben lassen. Zu den Vorhaben gehören Bildungsformate; geplant sind partizipative Prozesse, um die Einwohnerinnen und Einwohner miteinzubinden. Die Akteure verstehen ihre Idee als Pilotprojekt für nachhaltige Regionalentwicklung, verschiedene Kooperationspartner werden mit eingebunden, etwa Schulen. Es soll einen Rezeptwettbewerb geben. Zum Auftakt ist ein Baumblütenfest geplant, als Abschluss ein Erntedankfest mit gemeinsamem Essen.

LDS: Spektrale diesmal in Lübben

Auch die Ausstellung Spektrale, die alle zwei Jahre vom Landkreis Dahme-Spreewald realisiert wird, greift das diesjährige Kulturland-Thema auf. Diesmal wird sie in Lübben zu sehen sein, die Vernissage der nunmehr zehnten Ausgabe der Freiluftausstellung ist für den 15. Mai geplant. Insgesamt zehn Künstlerinnen und Künstler, unter anderem Harald Müller aus Töpchin, Kerstin Bragenitz aus Zernsdorf und Susanne Thäsler-Wollenberg aus Schulzendorf, werden sich unter dem Titel „Was der Bauer nicht kennt ...“ mit, so heißt es dazu, „den unterschiedlichsten Lebenskünsten und -kulturen beschäftigen“. Überdies wird es in Luckau, wo die Spektrale seit 2008 veranstaltet wurde, Kinderkunstprojekte zur Spektrale geben. In einer weiteren Ausstellung in Lübben wird nochmal auf die vergangenen neun Spektrale-Schauen zurückgeblickt.

Bienenzucht im Niederlausitzmuseum in Luckau

Mit Bienenzucht und Obstbau in der Niederlausitz wird sich die Ausstellung „Von Zeidlern und Pomologen“ beschäftigen, die zum Kulturland-Themenjahr ab dem Sommer im Luckauer Niederlausitzmuseum stattfinden wird. Dabei soll es nicht nur um die regionalen kulturgeschichtlichen Hintergründe gehen, sondern „vor allem auf die heutigen Herausforderungen und Zusammenhänge von zunehmenden Monokulturen in der Landwirtschaft und dem Bienensterben“ eingegangen werden. Ein umfangreiches Begleitprogramm wird dazu geplant. Bewusst aufgegriffen werden diese Aspekte auch von der Landesgartenschau Luckau 2000 gGmbH, die mit einem eigenen Projekt das Vorhaben des Niederlausitzmuseums ergänzen wird. Idee ist, dass fünf Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis Dahme-Spreewald nachhaltige Objekte für den öffentlichen Raum erschaffen. Bereits ab April wird es dazu im Ort weitere Aktivitäten geben.

In Eichwalde wird reich getafelt

200 Meter lang werden soll die Tafel, die in Eichwalde aufgestellt werden soll. Auf weißen Decken sollen dann Speisen verzehrt werden können, die aus eigenem Anbau im heimischen Garten stammen. Damit möglichst viele Eichwalder auch eine gute Ernte einfahren, gibt es bereits ab März Pflanzberatungen. Hochbeete, Vorträge, Bürgerforum, Quiz oder Musikprogramme gehören zu den zahlreichen Ideen von „Tafelfreuden in der Gartenstadt Eichwalde – idyllisch, lebendig, nachbarschaftlich“.

Die Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf will kulinarische und künstlerische Genüsse verknüpfen. Quelle: Karen Grunow

Begegnungen mit Stipendiaten im Schloss Wiepersdorf

„Im Hinblick auf die Themensetzung von Kulturland Brandenburg im Jahr 2022 möchte die Kulturstiftung ,Lebenskunst’ als Verbindung von agrarwirtschaftlichen, gastronomischen und ökologischen Traditionen mit der künstlerischen und insbesondere literarischen Geschichte des Ortes vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein darstellen“, heißt es in de Projektbeschreibung der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf. An drei Samstagen im August soll es kulinarisch-künstlerische Begegnungen im Ort geben – Stipendiaten der Stiftung sowie deren Mitarbeiter treffen dann auf die Bewohner des Dorfes. „Zur alten Schmiede“ heißt das Projekt in Anlehnung an die Dorfkneipe, in der immer wieder Künstler aus dem Schloss mit den Einheimischen zusammentrafen.

Um die Verpflegung des Militärs soll es in Wünsdorf gehen

Eine spezielle Perspektive nimmt das Projekt „Fourage“ ein, das ab dem Sommer im Museum des Teltow in Wünsdorf veranschaulichen möchte, wie eigentlich Soldaten verpflegt wurden. Anlass ist die stark durch Militärgeschichte geprägte Region des heutigen Landkreises Teltow-Fläming. „Gezeigt werden soll der gedeckte Tisch beziehungsweise der gefüllte Metallteller – was wurde serviert, wo kamen die Produkte her und wie wurde gegessen“, heißt es in der Beschreibung dazu.

Bereits seit 1998 gibt es solche Kulturland-Themenjahre, die auch als „Netzwerk der kulturellen Netzwerke“ verstanden werden sollen. In diesem Jahr wurden aus der Fülle von Bewerbungen fast 50 Projekte ausgewählt. Zu den inhaltlichen Anregungen, die vorab breit gestreut wurden, gehörten Aspekte wie eben „Tafelfreuden und Lebenskunst“, aber auch Wald und Waser“, „Die Schönheit der Früchte“, „Grünes Wissen“, Tierhaltung und „Landwirtschaft im Wandel“.

