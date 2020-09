Thyrow

Eine Nachbarin hat am Sonntag gegen 17 Uhr bemerkt, dass die Alarmanlage eines Hauses in Thyrow ausgelöst wurde. Sie informierte die Polizei und konnte noch sehen, wie drei Männer in der Nähe des Hauses in ein Auto stiegen und wegfuhren. Die Polizei stellte dann fest, dass an dem Haus das Terrassenfenster aufgehebelt wurde und die Räume im Obergeschoss durchwühlt worden waren. Nach einem ersten Überblick wurde Schmuck gestohlen, die Schadenshöhe ist noch unklar.

Von MAZonline